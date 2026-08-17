Florian Thauvin ghi bàn duy nhất giúp Lens hạ PSG đoạt Siêu cúp Pháp trong thế mất người Bàn thắng ở phút 32 của Florian Thauvin cùng tinh thần chiến đấu kiên cường đã giúp Lens đánh bại PSG 1-0, qua đó lật đổ triều đại 4 năm vô địch Siêu cúp Pháp.

Cuộc đối đầu tại trận tranh Siêu cúp Pháp đã khép lại với một kịch bản đầy kịch tính ngoài dự đoán. Bất chấp việc phải thi đấu thiếu người trong hơn nửa thời gian trận đấu, Lens đã tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã gã khổng lồ Paris Saint-Germain với tỷ số 1-0, chính thức chấm dứt chuỗi 4 năm liên tiếp thống trị giải đấu này của tập thể áo xanh.

Lens đánh bại Paris Saint-Germain để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Getty Images

Cú trừng phạt sắc lẹm và bước ngoặt thẻ đỏ

Dưới sự chỉ đạo của tân HLV Dino Toppmoller, Lens chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công rình rập. Trong khi đó, PSG của HLV Luis Enrique tràn lên ép sân ngay từ những phút đầu tiên nhằm áp đặt thế trận. Sự chênh lệch về thời lượng kiểm soát bóng là rất lớn, nhưng hàng thủ Lens vẫn đứng vững trước các đợt hãm thành liên tục từ phía đối phương.

Giữa thời điểm chịu sức ép dữ dội nhất, Lens bất ngờ tung ra đòn trừng phạt chí mạng ở phút 32. Matthieu Udol xâm nhập vòng cấm bên hành lang cánh trái trước khi căng ngang hiểm hóc cắt mặt khung thành. Tiền vệ dày dặn kinh nghiệm Florian Thauvin di chuyển thông minh, đệm bóng cận thành chính xác đánh bại thủ môn Matvey Safonov, mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế của Lens nhanh chóng đối mặt với thử thách cực đại chỉ 7 phút sau đó. Trung vệ Kyllian Antonio thực hiện pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm với Maghnes Akliouche và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thiếu người từ sớm, Lens buộc phải co cụm toàn bộ lực lượng về phần sân nhà nhằm bảo toàn tỷ số mong manh.

Cơn cuồng phong bế tắc và chiếc thẻ đỏ của Nuno Mendes

Bước sang hiệp hai, PSG gia tăng áp lực khủng khiếp lên khung thành đối phương. HLV Luis Enrique liên tiếp tung các nhân tố tấn công chất lượng như Ousmane Dembele, Fabian Ruiz và Nuno Mendes vào sân. Hàng loạt đợt hãm thành dồn dập được tổ chức từ nhiều hướng, đặt khung thành của thủ môn Robin Risser vào tình trạng báo động đỏ.

Mặc dù thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) của PSG vượt trội hoàn toàn, khâu dứt điểm cuối cùng của họ lại tỏ ra kém hiệu quả. Cơ hội rõ rệt nhất bị bỏ lỡ ở phút 81, khi Ousmane Dembele thoải mái dứt điểm ở cự ly chưa đầy 8m trong tư thế không bị ai theo kèm nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sự nôn nóng và bế tắc kéo dài khiến tâm lý các cầu thủ PSG không còn giữ được sự tỉnh táo. Phút 87, Nuno Mendes nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống vung cùi chỏ vào mặt Michal Skoras. Việc mất người ở những phút cuối đã dập tắt hoàn toàn hy vọng gỡ hòa của đội bóng thủ đô.

Đội hình ra sân của 2 CLB. Ảnh: BongDa.com.vn

Thông tin tổng quan trận đấu

Hạng mục Chi tiết Tỷ số chung cuộc Lens 1-0 Paris Saint-Germain Ghi bàn Florian Thauvin (32') Thẻ đỏ Kyllian Antonio (Lens, 39')

Nuno Mendes (PSG, 87') Danh hiệu Siêu cúp Pháp (Trophée des Champions)

Thắng lợi quả cảm 1-0 trước PSG không chỉ giúp Lens hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu quốc nội lịch sử mà còn mở ra một chương mới tràn đầy hứa hẹn dưới sự dẫn dắt của HLV Dino Toppmoller.