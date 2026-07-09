Ford Everest 2026: Đánh giá chi tiết mẫu SUV 7 chỗ lột xác về công nghệ và vận hành
Ford Everest 2026 khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ với sự thay đổi toàn diện từ khung gầm đến công nghệ SYNC 4A, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đô thị lẫn off-road.
Ford Everest thế hệ thứ 4 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp, mà là sự lột xác hoàn diện dựa trên nền tảng khung gầm của dòng bán tải Ranger danh tiếng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất, tiếp tục duy trì vị thế đối trọng lớn nhất trước các đối thủ như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe.
Giá lăn bánh và ưu đãi Ford Everest mới nhất tháng 7/2026
Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Everest tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá này chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng biệt tại hệ thống đại lý.
|Phiên bản
|Giá niêm yết (tỷ VNĐ)
|Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ)
|Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ)
|Lăn bánh Tỉnh khác (tỷ VNĐ)
|Ambiente 2.0L AT 4x2
|1,099
|1,253
|1,231
|1,212
|Sport 2.0L AT 4x2
|1,178
|1,341
|1,318
|1,299
|Titanium 2.0L AT 4x2
|1,299
|1,477
|1,451
|1,432
|Titanium+ 2.0L AT 4x4
|1,468
|1,666
|1,637
|1,618
|Platinum 2.0L AT 4x4
|1,545
|1,753
|1,722
|1,703
Thiết kế ngoại thất: Cơ bắp và hiện đại hơn
Ford Everest 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ nhờ việc gia tăng trục cơ sở và chiều rộng thêm 50 mm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng LED Matrix tạo hình chữ C cách điệu, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn với các thanh nan ngang cứng cáp.
Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và vòm bánh xe mở rộng, mang lại vẻ ngoài lực lưỡng. Đuôi xe cũng được làm mới hoàn toàn với cụm đèn hậu LED hiện đại, nối liền bởi thanh nẹp ngang sang trọng. Đặc biệt, hệ thống giá nóc của Everest có khả năng chịu tải trọng tĩnh lên tới 350 kg, hỗ trợ tối đa cho các chuyến dã ngoại.
Nội thất và tiện nghi: Định nghĩa lại sự sang trọng
Khoang cabin của Ford Everest 2026 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng với các vật liệu cao cấp. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,1 hoặc 12 inch tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A. Người lái có thể dễ dàng quan sát thông tin qua màn hình kỹ thuật số 8 inch hoặc 12 inch thay cho đồng hồ cơ truyền thống.
Hệ thống ghế ngồi bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi và làm mát (trên bản cao cấp). Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có tính năng gập điện tiện dụng. Ford cũng bổ sung thêm sạc không dây, cần số điện tử và phanh tay điện tử để tối ưu trải nghiệm người dùng.
Vận hành và công nghệ an toàn hàng đầu
Ford cung cấp hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L cho Everest 2026. Phiên bản Single Turbo sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản Titanium+ và Wildtrak sử dụng động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ với công suất 209,8 - 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.
Về an toàn, Everest 2026 được trang bị gói công nghệ ADAS tiên tiến bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh lùi và 7 túi khí bảo vệ tối đa hành khách. Ngoài ra, ứng dụng FordPass cho phép người dùng đề nổ từ xa và kiểm tra tình trạng xe ngay trên điện thoại thông minh.
Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản
|Thông số
|Titanium+ 4x4
|Titanium 4x2
|Sport 4x2
|Ambiente 4x2
|Động cơ
|Bi-Turbo 2.0L
|Single Turbo 2.0L
|Single Turbo 2.0L
|Single Turbo 2.0L
|Công suất (Ps)
|209,8
|170
|170
|170
|Mô-men xoắn (Nm)
|500
|405
|405
|405
|Hộp số
|10 cấp AT
|6 cấp AT
|6 cấp AT
|6 cấp AT
|Mâm xe
|20 inch
|20 inch
|20 inch
|18 inch
Với sự kết hợp giữa thiết kế cơ bắp, nội thất tiện nghi và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái thông minh, Ford Everest 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ đa dụng, an toàn và mạnh mẽ.