Ford Everest 2026: Đánh giá chi tiết mẫu SUV 7 chỗ lột xác về công nghệ và vận hành Ford Everest 2026 khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ với sự thay đổi toàn diện từ khung gầm đến công nghệ SYNC 4A, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đô thị lẫn off-road.

Ford Everest thế hệ thứ 4 không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp, mà là sự lột xác hoàn diện dựa trên nền tảng khung gầm của dòng bán tải Ranger danh tiếng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất, tiếp tục duy trì vị thế đối trọng lớn nhất trước các đối thủ như Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe.

Giá lăn bánh và ưu đãi Ford Everest mới nhất tháng 7/2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Ford Everest tại các khu vực trọng điểm. Lưu ý, mức giá này chưa bao gồm các chương trình khuyến mại riêng biệt tại hệ thống đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Lăn bánh Tỉnh khác (tỷ VNĐ) Ambiente 2.0L AT 4x2 1,099 1,253 1,231 1,212 Sport 2.0L AT 4x2 1,178 1,341 1,318 1,299 Titanium 2.0L AT 4x2 1,299 1,477 1,451 1,432 Titanium+ 2.0L AT 4x4 1,468 1,666 1,637 1,618 Platinum 2.0L AT 4x4 1,545 1,753 1,722 1,703

Bảng giá lăn bánh Ford Everest 2026 tham khảo tại các khu vực.

Thiết kế ngoại thất: Cơ bắp và hiện đại hơn

Ford Everest 2026 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ nhờ việc gia tăng trục cơ sở và chiều rộng thêm 50 mm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở phần đầu xe là cụm đèn chiếu sáng LED Matrix tạo hình chữ C cách điệu, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn với các thanh nan ngang cứng cáp.

Thiết kế đầu xe nam tính với cụm đèn chữ C đặc trưng.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi và vòm bánh xe mở rộng, mang lại vẻ ngoài lực lưỡng. Đuôi xe cũng được làm mới hoàn toàn với cụm đèn hậu LED hiện đại, nối liền bởi thanh nẹp ngang sang trọng. Đặc biệt, hệ thống giá nóc của Everest có khả năng chịu tải trọng tĩnh lên tới 350 kg, hỗ trợ tối đa cho các chuyến dã ngoại.

Cụm đèn hậu LED thiết kế mới trẻ trung hơn.

Nội thất và tiện nghi: Định nghĩa lại sự sang trọng

Khoang cabin của Ford Everest 2026 được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng với các vật liệu cao cấp. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,1 hoặc 12 inch tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A. Người lái có thể dễ dàng quan sát thông tin qua màn hình kỹ thuật số 8 inch hoặc 12 inch thay cho đồng hồ cơ truyền thống.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm đặt dọc.

Hệ thống ghế ngồi bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp sưởi và làm mát (trên bản cao cấp). Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có tính năng gập điện tiện dụng. Ford cũng bổ sung thêm sạc không dây, cần số điện tử và phanh tay điện tử để tối ưu trải nghiệm người dùng.

Không gian hàng ghế sau rộng rãi và tiện nghi.

Vận hành và công nghệ an toàn hàng đầu

Ford cung cấp hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L cho Everest 2026. Phiên bản Single Turbo sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Trong khi đó, bản Titanium+ và Wildtrak sử dụng động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ với công suất 209,8 - 210 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

Động cơ Bi-Turbo 2.0L kết hợp hộp số 10 cấp cho khả năng vận hành ưu việt.

Về an toàn, Everest 2026 được trang bị gói công nghệ ADAS tiên tiến bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh lùi và 7 túi khí bảo vệ tối đa hành khách. Ngoài ra, ứng dụng FordPass cho phép người dùng đề nổ từ xa và kiểm tra tình trạng xe ngay trên điện thoại thông minh.

Ứng dụng FordPass mang lại sự tiện lợi vượt trội cho chủ xe.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Thông số Titanium+ 4x4 Titanium 4x2 Sport 4x2 Ambiente 4x2 Động cơ Bi-Turbo 2.0L Single Turbo 2.0L Single Turbo 2.0L Single Turbo 2.0L Công suất (Ps) 209,8 170 170 170 Mô-men xoắn (Nm) 500 405 405 405 Hộp số 10 cấp AT 6 cấp AT 6 cấp AT 6 cấp AT Mâm xe 20 inch 20 inch 20 inch 18 inch

Với sự kết hợp giữa thiết kế cơ bắp, nội thất tiện nghi và hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái thông minh, Ford Everest 2026 vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ đa dụng, an toàn và mạnh mẽ.