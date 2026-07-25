Fortuna Düsseldorf ngược dòng hạ Dortmund trong trận giao hữu

24' Fortuna kiểm soát bóng, Dortmund hiệu quả hơn

Phút 24, Fortuna Düsseldorf nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 53 - 47, nhưng Borussia Dortmund đang dẫn 0-1 và tỏ ra hiệu quả hơn trong những pha lên bóng. Dortmund có số lần dứt điểm 2 - 3, đồng thời là đội duy nhất đưa bóng trúng đích với tỷ lệ 0 - 1, cho thấy thế trận khá giằng co.