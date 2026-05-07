Thể thao 360 Gà trống vất vả giành quyền vào tứ kết Trước một Paraguay từng gây nên cơn địa chấn trước tuyển Đức ở vòng 1/16, đội tuyển Pháp đã phải trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, dù rất vất vả, “Gà trống Gôloa” vẫn giành quyền đi tiếp bằng bàn thắng duy nhất của Kylian Mbappe.

Tuyển Pháp đang thể hiện tham vọng giành Cúp Vàng World Cup 2026, sau thất bại cay đắng trong trận chung kết trước Argentina tại Qatar 4 năm về trước. “Gà trống Gôloa” đã tiến vào vòng 1/8 này một cách đầy thuyết phục, đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng trước khi hủy diệt Thụy Điển 3-0 ở vòng 1/16 tại sân vận động MetLife. Kylian Mbappe lập cú đúp và Bradley Barcola ghi bàn thắng còn lại trong một trận đấu mà Pháp tung ra tới 25 cú sút so với chỉ 7 của Thụy Điển, một sự thống trị tấn công đặc trưng của Didier Deschamps trong suốt giải đấu này. Pháp hiện đã ghi 3 bàn thắng trở lên trong 5 trận đấu World Cup liên tiếp, một kỷ lục đối với bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử giải đấu. Tuy nhiên trong trận đấu với Paraguay ở vòng 1/8, “Gà trống Gôloa” đã rất vất vả mới có được 1 bàn thắng, đủ để giành quyền vào tứ kết.

Về phía Paraguay, hành trình của đội bóng Nam Mỹ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hoàn toàn trái ngược với Pháp vì họ phải rất vất vả mới đi tới vòng đấu này. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng dưới trướng HLV Gustavo Alfaro đã thể hiện đúng lúc. Họ hòa 1-1 với Đức sau 120 phút ở Boston, trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền, chấm dứt kỷ lục bất bại trên chấm phạt đền của “Cỗ xe tăng” tại các kỳ World Cup. Chiến thắng trước đội bóng hùng mạnh như đội tuyển Đức được xem là một trong những cơn địa chấn được ca ngợi nhất lịch sử giải đấu. Chiến thắng đó thể hiện sự đổi thay rất lớn của đội bóng Nam Mỹ, từ một đội tưởng như dễ vỡ, đội bóng của HLV Gustavo Alfaro trở thành tập thể rất khó xuyên phá. Tuy nhiên, trước đội tuyển Pháp ở một vị thế hoàn toàn khác, khi “Gà trống Gôloa” đang cực kỳ thăng hoa, đại diện Nam Mỹ đã không thể làm nên cơn địa chấn lần thứ 2.

Ít ai nghĩ rằng Pháp phải trải qua trận đấu cực kỳ khó khăn trước Paraguay. Chấp nhận kèo dưới nên đội bóng Nam Mỹ phòng ngự lì lợm và sẵn sàng chơi tiểu xảo khiến “Gà trống Gôloa” hoàn toàn bế tắc hơn 1 giờ thi đấu. Dẫu vậy, những phương án thay đổi nhân sự của HLV Didier Deschamps, đã tạo nên sự khác biệt. Khi ông tung Doue vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ này gần như ngay lập tức tạo ra đột biến khi kiếm về quả phạt đền. Ban đầu trọng tài không công nhận khi Doue ngã trong vòng cấm, nhưng sau đó VAR can thiệp và trọng tài xác định Gomez đã phạm lỗi. Bất chấp những cố gắng gây áp lực tâm lý của các cầu thủ Paraguay, Mbappe lạnh lùng đánh lừa thủ môn Gill trên chấm phạt đền ở phút 69, ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này. Giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay, Pháp tiến vào tứ kết World Cup 2026 gặp Morocco. Theo lịch thi đấu, màn so tài giữa Pháp và Morocco sẽ diễn ra lúc 3h ngày 10/7.