Galatasaray và Rennes chia điểm trong màn rượt đuổi tại Rams Global Stadium Tại Rams Global Stadium ở İstanbul, Galatasaray hòa Rennes 3-3 trong trận giao hữu CLB, khép lại cuộc so tài mà không đội nào giành chiến thắng.

Galatasaray 3 - 3 Rennes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Galatasaray tiếp đón Rennes.

13' Galatasaray kiểm soát thế trận Phút 13, Galatasaray đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 66 - 34 và ưu thế phạt góc 2 - 0. Rennes chủ yếu lùi sâu chịu sức ép, dù tổng số cú dứt điểm vẫn cân bằng 2 - 2.

18' Osimhen đưa Galatasaray vượt lên Phút 18, Victor Osimhen lập công sau đường kiến tạo của Gabriel Sara, mở tỷ số cho Galatasaray. Đội chủ nhà đã cụ thể hóa thế chủ động bằng bàn thắng sớm.

25' Galatasaray kiểm soát, Rennes thiếu chính xác Phút 25 , Galatasaray đang làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 63 - 37 và lợi thế dẫn 1 - 0. Rennes dứt điểm nhiều hơn, 3 - 7, nhưng chưa có cú sút nào trúng đích, cho thấy đội khách vẫn gặp khó trong khâu kết thúc.

27' Rennes gỡ hòa nhờ Estéban Lepaul Phút 27, Estéban Lepaul lập công sau đường kiến tạo của Mahdi Camara, đưa Rennes gỡ hòa 1-1 trước Galatasaray. Bàn thắng đến không lâu sau khi Galatasaray mở tỷ số, khiến trận đấu trở nên cân bằng hơn.

37' Galatasaray cầm bóng, Rennes sắc bén hơn Phút 37', Galatasaray đang kiểm soát bóng tốt với tỷ lệ 62-38 và hưởng 3-0 quả phạt góc, nhưng Rennes mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 3-10. Đội chủ nhà chủ động tổ chức thế trận, còn Rennes kiên nhẫn phòng ngự và chờ thời cơ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gabriel Sara đưa Galatasaray vượt lên Phút 49, Gabriel Sara lập công từ đường kiến tạo của Leroy Sané, đưa Galatasaray vượt lên dẫn Rennes 2-1. Đội chủ nhà tận dụng tốt thời điểm đầu hiệp hai để tái lập lợi thế.

49' Galatasaray kiểm soát, Rennes dứt điểm nhiều Phút 49 , Galatasaray vẫn kiểm soát bóng tốt với tỷ lệ 60 - 40 và vượt trội về phạt góc 6 - 1 . Dù vậy, Rennes mới là đội dứt điểm nhiều hơn, 7 - 13 , nhưng Galatasaray hiệu quả hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích.

58' Rennes gỡ hòa 2-2 nhờ Estéban Lepaul Phút 58, Estéban Lepaul lập công sau đường kiến tạo của Mahamadou Nagida, đưa Rennes gỡ hòa 2-2 trước Galatasaray. Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi hai đội liên tục đáp trả.

61' Ismail Jakobs vào sân Phút 61', Ismail Jakobs được tung vào sân thay Eren Elmalı. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý ở thời điểm trận đấu đang diễn ra giằng co.

61' Barış Alper Yılmaz vào sân Phút 61', Barış Alper Yılmaz vào sân thay Lesley Ugochukwu.

61' Rennes vượt lên sau quả phạt đền của Lepaul Phút 61, Estéban Lepaul lập công trên chấm phạt đền, đưa Rennes vượt lên dẫn trước Galatasaray với tỷ số 2-3. Rennes đang tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong thế trận giàu biến động.

61' Galatasaray cầm bóng, Rennes vẫn sắc bén Phút 61 , Galatasaray kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56 - 44 và có lợi thế phạt góc 6 - 3, nhưng Rennes mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 8 - 16. Thế trận vì thế vẫn nghiêng về sự chủ động của Galatasaray, trong khi Rennes tỏ ra nguy hiểm mỗi khi lên bóng.

62' Seko Fofana vào sân, Rennes tăng cường tuyến giữa Phút 62, Seko Fofana vào sân thay Sebastian Szymanski. Rennes vừa vượt lên dẫn trước, và sự thay đổi này có thể giúp đội khách củng cố thế trận trong những phút tới.

62' Issa Soumaré vào sân thay Arnaud Nordin Phút 62', Issa Soumaré vào sân thay Arnaud Nordin. Sự điều chỉnh của Rennes đến ngay sau khi đội khách vượt lên dẫn 2-3, hứa hẹn giúp họ duy trì sức ép trong những phút cuối.

62' Rennes thay người ngay sau bàn vượt lên Phút 62, Mousa Tamari vào sân thay Ludovic Blas. Rennes vừa vượt lên ở phút 61, và sự điều chỉnh này đến ngay khi đội bóng đang nắm lợi thế.

73' Gündoğan vào sân ở phút 73 Phút 73', İlkay Gündoğan vào sân thay Gabriel Sara, khi Rennes đang dẫn Galatasaray 2-3. Sự xuất hiện của tiền vệ này có thể giúp Galatasaray tăng thêm sức sáng tạo trong thời gian còn lại.

73' Rennes dẫn nhưng Galatasaray kiểm soát Phút 73', Galatasaray đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 58 - 42 và 7 - 3 quả phạt góc. Dù vậy, Rennes mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 12 - 20, cho thấy đội khách vẫn rất nguy hiểm khi chờ cơ hội.

74' Rennes điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Lilian Brassier vào sân thay Abdelhamid Ait Boudlal. Rennes thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận đã nhiều lần đổi chiều.

74' Kazımcan Karataş vào sân phút 74 Phút 74, Kazımcan Karataş vào sân thay Abdülkerim Bardakcı. Galatasaray tăng cường nhân sự khi đang bị Rennes dẫn 2-3.

74' Quentin Merlin vào sân thay Nagida Phút 74', Quentin Merlin được tung vào sân, thay Mahamadou Nagida. Sự điều chỉnh diễn ra sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

74' Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira Phút 74, Renato Nhaga vào sân thay Lucas Torreira khi Galatasaray đang bị Rennes dẫn 2-3. Sự điều chỉnh này diễn ra trong lúc Galatasaray cần tìm lại thế cân bằng.

74' Arda Ünyay vào sân thay Kaan Ayhan Phút 74, Arda Ünyay vào sân thay Kaan Ayhan khi Rennes đang dẫn Galatasaray 3-2. Galatasaray có thêm một điều chỉnh trong thế phải bám đuổi.

75' Rennes thay người ở phút 75 Phút 75, Eliezer Mayenda vào sân thay Estéban Lepaul. Rennes điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước, trong bối cảnh Galatasaray vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn.

75' Rennes thay người ở phút 75 Phút 75, Bryan Reynolds vào sân thay Przemyslaw Frankowski. Rennes thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn trước, trong bối cảnh trận đấu vẫn diễn ra căng thẳng.

78' O. Buruk nhận thẻ vàng phút 78 Phút 78, O. Buruk nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ xuất hiện trong đoạn cuối căng thẳng, khi Rennes đang dẫn trước Galatasaray.

85' Gonçalo Oliveira vào sân phút 85 Phút 85, Gonçalo Oliveira được tung vào sân thay Anthony Rouault. Một sự điều chỉnh nhân sự trong quãng cuối trận.

85' Y. Sivaslioglu vào sân phút 85 Phút 85', Y. Sivaslioglu vào sân thay Roland Sallai. Sự điều chỉnh này mang đến thêm nhân sự mới cho những phút cuối trận.

85' Galatasaray ép sân, Rennes vẫn dẫn trước Phút 85', Galatasaray kiểm soát bóng nhiều hơn (58 - 42) và có lợi thế phạt góc (7 - 3), nhưng Rennes mới là đội dứt điểm nhiều hơn (15 - 21) và đang dẫn 2 - 3. Đội khách chịu sức ép nhưng vẫn duy trì sự nguy hiểm trong những pha lên bóng.

86' Rennes thay người ở phút 86 Phút 86', Henrick Do Marcolino vào sân thay Mahdi Camara. Rennes có thêm một điều chỉnh nhân sự trong những phút cuối, khi đang nắm lợi thế trước Galatasaray.

90+1' Berat Luş vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Berat Luş vào sân thay Leroy Sané. Galatasaray đang cần thêm sức sống khi Rennes vẫn dẫn 3-2.

90+1' Ada Yüzgeç vào sân ở phút bù giờ Phút 90+1', Ada Yüzgeç vào sân thay Yunus Akgün. Galatasaray thực hiện điều chỉnh ở những phút cuối khi Rennes đang dẫn trước.

90+2' Adrien Thomasson nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+2, Adrien Thomasson nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

90+4' Galatasaray gỡ hòa nghẹt thở phút bù giờ Phút 90+4', Barış Alper Yılmaz lập công trên chấm phạt đền, đưa Galatasaray gỡ hòa 3-3 trước Rennes. Bàn thắng đến ở những giây cuối, đẩy màn rượt đuổi tỷ số lên cao trào.

KT Kết thúc: Galatasaray 3-3 Rennes Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 03:00 03/08/2026

Galatasaray Thống kê Rennes 59% Kiểm soát bóng 41% 18 Dứt điểm 21 10 Trúng đích 6 8 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Galatasaray sẽ đối đầu Rennes trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 03/08/2026 tại Rams Global Stadium.

Do đây là một trận giao hữu, trọng tâm không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách hai đội tổ chức lối chơi, phân bổ thời lượng thi đấu và kiểm tra các phương án chiến thuật. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu của Galatasaray và Rennes. Vì vậy, nhận định trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tránh đưa ra kết luận vượt quá những thông tin đã được xác nhận.

Bối cảnh đặc biệt của trận giao hữu

Trận đấu tại Rams Global Stadium tạo điều kiện để Galatasaray thể hiện cách nhập cuộc trước Rennes trong một màn so tài không bị chi phối bởi áp lực điểm số của một giải đấu chính thức. Với Rennes, cuộc đối đầu này cũng là cơ hội kiểm chứng khả năng thích ứng trước một đối thủ thi đấu trên sân nhà.

Trong những trận đấu mang tính thử nghiệm, ban huấn luyện thường có thể ưu tiên việc đánh giá cự ly đội hình, khả năng chuyển đổi trạng thái và mức độ ăn ý giữa các tuyến. Dù vậy, không có dữ liệu cụ thể về kế hoạch nhân sự của hai đội, nên chưa thể xác định Galatasaray hay Rennes sẽ sử dụng sơ đồ nào, cũng như mức độ thay đổi trong từng giai đoạn trận đấu.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Khía cạnh đáng chú ý nhất sẽ là cách hai đội xử lý thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Đội kiểm soát bóng tốt hơn chưa chắc tạo ra ưu thế rõ ràng nếu không duy trì được khoảng cách hợp lý giữa hàng tiền vệ và hàng công. Ngược lại, khả năng tổ chức phòng ngự sau khi mất bóng có thể quyết định nhịp độ trận đấu.

Galatasaray có lợi thế sân đấu theo thông tin được cung cấp, nhưng dữ liệu chưa cho phép khẳng định đội chủ nhà sẽ chủ động đẩy cao đội hình hay lựa chọn cách chơi thận trọng. Rennes cũng chưa có đủ thông tin về nhân sự và phong cách được sử dụng trong trận này để đưa ra đánh giá cụ thể. Vì thế, các tình huống cố định, khả năng thoát pressing và cách hai đội khai thác khoảng trống ở hai biên có thể trở thành những chi tiết cần theo dõi.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Galatasaray vs Rennes là trận đấu có bối cảnh phù hợp cho việc quan sát những thử nghiệm về chiến thuật hơn là đưa ra dự báo chắc chắn về diễn biến. Sân Rams Global Stadium sẽ là địa điểm để Galatasaray thể hiện khả năng tổ chức trận đấu, trong khi Rennes cần cho thấy sự ổn định trong cách vận hành trước một đối thủ chơi trên sân nhà.

Với dữ liệu giới hạn, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Điều có thể kỳ vọng là một cuộc so tài tập trung vào cấu trúc đội hình, nhịp độ triển khai bóng và khả năng điều chỉnh của hai ban huấn luyện trong từng thời điểm.

Galatasaray 5 trận gần nhất B B T B T Rennes 5 trận gần nhất T T B B T

Tình hình lực lượng Galatasaray ✚ Mario Lemina (Unknown Injury) ✚ Ali Turap Bülbül (Unknown Injury) Rennes ✚ Glen Kamara (Suspended)