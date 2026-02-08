Galaxy Buds 4 Pro sống sót sau 50 phút giặt máy: Bí quyết xử lý và giới hạn IP57 Một chiếc Galaxy Buds 4 Pro đã hoạt động bình thường sau 50 phút quay vắt trong máy giặt nhờ quy trình làm khô đúng cách và yếu tố bảo vệ vật lý bất ngờ.

Galaxy Buds 4 Pro là mẫu tai nghe true wireless cao cấp của Samsung vừa ghi nhận một trường hợp sống sót hy hữu sau 50 phút quay vắt trong máy giặt. Thành công này đến từ quy trình sơ cứu thiết bị ngấm nước đúng kỹ thuật cùng một số yếu tố cơ học hỗ trợ.

Galaxy Buds4 Pro là tai nghe true wireless cao cấp của Samsung

Quy trình sơ cứu thiết bị ngấm nước quyết định sự sống sót

Thay vì vội vã bấm nút nguồn hay cắm sạc để kiểm tra tình trạng ngay sau khi lấy tai nghe ra khỏi lồng giặt, chủ nhân chiếc tai nghe đã đưa ra quyết định kiên nhẫn: để thiết bị khô tự nhiên. Cả tai nghe và hộp sạc đều được đặt trên một tờ báo khô trong 12 giờ liên tục.

Galaxy Buds4 Pro sống sót thần kỳ sau 50 phút giặt trong máy giặt

Sau khi nước rút hoàn toàn, tai nghe đã kết nối lại bình thường, nhận sạc mượt mà và chất lượng âm thanh khôi phục lại trạng thái ban đầu. Việc cố gắng bật nguồn hoặc cắm sạc khi linh kiện bên trong còn ẩm ướt chính là nguyên nhân hàng đầu gây chập mạch và hư hỏng vĩnh viễn thiết bị điện tử.

Giới hạn của chuẩn IP57 và thực tế môi trường lồng giặt

Về mặt thông số kỹ thuật, Galaxy Buds 4 Pro đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP57. Về lý thuyết, chuẩn này giúp thiết bị chịu được độ sâu 1 mét nước ngọt trong tối đa 30 phút ở điều kiện thử nghiệm phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.

Tai nghe Samsung hỗ trợ kháng nước ấn tượng

Tuy nhiên, môi trường bên trong máy giặt khắc nghiệt hơn rất nhiều do lực quay vắt ly tâm, áp lực nước biến đổi liên tục và sự có mặt của hóa chất tẩy rửa. Trong trường hợp này, lớp vải dày của chiếc quần jeans đóng vai trò như một đệm giảm chấn, hạn chế các va đập cơ học trực tiếp của hộp sạc vào thành lồng giặt kim loại.

Khuyến cáo từ nhà sản xuất về việc bảo quản thiết bị

Mặc dù thiết bị sống sót thành công, Samsung vẫn đưa ra cảnh báo chính thức rằng đây là trường hợp hy hữu ngoài ý muốn và người dùng không nên xem đây là tiêu chuẩn về độ bền của sản phẩm.

Galaxy Buds4 Pro cho chất lượng âm thanh tuyệt vời

Đặc biệt, việc cắm sạc khi thiết bị còn ẩm ướt có thể khiến hóa chất tẩy rửa và nước còn sót lại gây chập cháy, phá hủy các mạch vi điện tử bên trong. Do đó, việc chủ động giữ gìn và bảo quản tai nghe cẩn thận vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất.