Gamba Osaka giành vé đi tiếp, Gangwon FC dừng bước ở vòng sơ loại AFC Champions League Elite Đả bại Gangwon FC 0-1 ngay trên sân Gangneung nhờ bàn thắng ở phút 103 của Nawata, Gamba Osaka giành vé đi tiếp vào vòng trong AFC Champions League Elite, trong khi đội chủ nhà chính thức dừng bước ngay từ vòng sơ loại.

Gangwon FC 0 - 1 Gamba Osaka Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Gangwon FC tiếp đón Gamba Osaka.

6' T. Kishimoto nhận thẻ vàng sớm ở phút thứ 6 Ngay ở phút 6, T. Kishimoto bên phía Gamba Osaka đã phải nhận chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Việc dính án phạt từ quá sớm sẽ khiến cầu thủ này gặp nhiều bất lợi trong các tình huống tranh chấp ở phần còn lại của trận đấu, trong bối cảnh tỷ số giữa Gangwon FC và Gamba Osaka vẫn đang là 0-0.

28' R. Hatsuse nhận thẻ vàng, Gamba Osaka chịu thêm thẻ phạt Phút 28, R. Hatsuse bên phía Gamba Osaka phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đại diện Nhật Bản từ đầu trận sau thẻ vàng của T. Kishimoto ở phút 6, trong bối cảnh cuộc đọ sức với Gangwon FC vẫn đang có tỷ số 0-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Gamba Osaka điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay khi hiệp hai bắt đầu ở phút 46', Gamba Osaka thực hiện sự thay đổi người khi G. Nawata vào sân thay cho T. Kishimoto – cầu thủ đã dính thẻ vàng trong hiệp một. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội khách trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

46' Gamba Osaka điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Gamba Osaka thực hiện sự thay đổi người khi S. Sasaki được tung vào sân thay cho S. Nakano . Trong thế trận giằng co chưa có bàn thắng nào được ghi (0-0), đại diện Nhật Bản hy vọng làn gió mới này sẽ mang lại sự đột biến trên hàng công.

68' Gangwon FC điều chỉnh nhân sự, Kim Gun-Hee vào sân Phút 68, Gangwon FC thực hiện sự thay đổi người khi Kim Gun-Hee được tung vào sân để thế chỗ Choe Byeong-Chan . Đây là bước điều chỉnh nhân sự của đại diện Hàn Quốc nhằm tìm kiếm làn gió mới trong hiệp hai.

70' Kim Dae-Won nhận thẻ vàng ở phút 70 Phút 70, Kim Dae-Won bên phía Gangwon FC đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đây là án phạt đầu tiên dành cho đại diện Gangwon FC trong trận đấu này, sau khi đối thủ Gamba Osaka đã chịu hai tấm thẻ vàng trước đó.

72' Gangwon FC điều chỉnh nhân sự, Shin Min-Ha vào sân Phút 72, Gangwon FC thực hiện sự thay đổi người khi Shin Min-Ha được tung vào sân thế chỗ Hong Chul . Trong thế trận giằng co 0-0, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho đại diện Hàn Quốc ở thời gian còn lại của trận đấu.

80' Gangwon FC điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80, Gangwon FC tung A. Hleihel vào sân thay thế cho J. Sekidika . Đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem lại làn gió mới cho hàng công trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

81' Gamba Osaka rút D. Hummet, tung A. Uenaka vào sân Phút 81, Gamba Osaka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Hummet rời sân nhường chỗ cho A. Uenaka . Sự bổ sung thể lực tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đại diện Nhật Bản gia tăng sức ép trong những phút cuối trận.

89' Lee Gi-Hyuk nhận thẻ vàng ở phút 89 Phút 89, cầu thủ Lee Gi-Hyuk bên phía Gangwon FC phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang trôi về những phút cuối với tỷ số 0-0 đầy căng thẳng, khiến các pha tranh chấp giữa hai đội ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

98' Thẻ vàng muộn cho Shin Min-Ha ở phút 98 Ở phút 98, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Shin Min-Ha bên phía Gangwon FC. Cuộc đối đầu tại vòng sơ loại AFC Champions League Elite trôi về những phút cuối vô cùng căng thẳng với liên tiếp các pha phạm lỗi từ cả hai đội.

103' G. Nawata đưa Gamba Osaka vượt lên ở phút 103 Phút 103, G. Nawata tận dụng tốt đường chuyền của R. Yamashita để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Gamba Osaka. Pha lập công quý giá trong hiệp phụ đã khai thông thế bế tắc kéo dài, giúp đại diện Nhật Bản nắm lợi thế lớn tại sân Gangneung Stadium.

105+1' Gangwon FC tung H. Park vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 105+1', Gangwon FC quyết định đưa H. Park vào sân thay thế cho Seo Min-Woo . Ngay sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 0-1 ở phút 103, đội chủ nhà bắt buộc phải có những sự điều chỉnh nhân sự để nỗ lực gia tăng sức ép trong khoảng thời gian thi đấu hiệp phụ còn lại.

105+1' Gangwon FC tăng cường hàng công ở hiệp phụ Phút 105+1', Gangwon FC có sự thay đổi người khi Lee Ji-Ho được tung vào sân thay cho Goh Young-Jun . Vừa chịu bàn thua ở phút 103 và đang bị dẫn 0-1, đội chủ nhà buộc phải làm mới tuyến trên nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian ngắn ngủi còn lại của hiệp phụ.

106' Gamba Osaka đưa S. Kurata vào sân củng cố đội hình Phút 106, Gamba Osaka thực hiện sự thay đổi người khi S. Kurata được tung vào sân thế chỗ R. Yamashita . Vừa vươn lên dẫn 0-1 ở phút 103, sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn bổ sung thể lực cần thiết cho đội khách trong những phút thi đấu còn lại của hiệp phụ.

KT Kết thúc: Gangwon FC 0-1 Gamba Osaka Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 20:11 11/08/2026

Đội hình chính thức Gangwon FC Sơ đồ · HLV Kyung-Ho Chung Gamba Osaka Sơ đồ · HLV Tomokazu Myojin Cập nhật đội hình lúc 17:01 11/08/2026

Giải đấu hàng đầu châu lục AFC Champions League Elite tiếp tục chứng kiến cuộc chạm trán đầy hứa hẹn giữa Gangwon FC và Gamba Osaka. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Chuncheon Songam Stadium vào lúc 17:30 ngày 11/08/2026, thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá khu vực.

Bối cảnh và tầm quan trọng của trận đấu

Màn so tài giữa đại diện Hàn Quốc và Nhật Bản luôn mang đến những diễn biến kịch tính về mặt chiến thuật. Đối với Gangwon FC, việc được thi đấu trên sân nhà Chuncheon Songam Stadium là điểm tựa quan trọng giúp đội bóng tự tin triển khai lối chơi và hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ mạnh.

Bên cạnh đó, Gamba Osaka bước vào trận đấu này với mục tiêu khẳng định bản lĩnh của một câu lạc bộ có truyền thống tại các cúp châu Á. Sự chủ động trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận sẽ là chìa khóa để đại diện Nhật Bản tạo nên sự khác biệt trên sân khách.

Phân tích cục diện và kỳ vọng chiến thuật

Về mặt chiến thuật, các cuộc đối đầu ở cấp độ châu lục đòi hỏi cả hai đội phải giữ sự tập trung cao độ, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự. Gangwon FC nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi tổ chức các đợt phản công nhanh. Việc tận dụng tốt không gian và các tình huống cố định sẽ đóng vai trò then chốt cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Gamba Osaka thường chú trọng vào khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và phối hợp nhóm ở cự ly ngắn. Sự linh hoạt của tuyến giữa sẽ giúp họ kiểm soát nhịp độ trận đấu, đồng thời gia tăng áp lực lên khung thành đối phương.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng khi cả hai câu lạc bộ đều sở hữu những điểm tựa riêng. Quyết định trận đấu có thể đến từ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân hoặc khả năng tận dụng sai lầm của đối thủ trong các thời điểm quyết định.

Gangwon FC 5 trận gần nhất B B H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gamba Osaka 5 trận gần nhất T T T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới