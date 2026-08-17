Kinh tế Gần 200 đại biểu tập huấn quy định mới về xử phạt vi phạm lĩnh vực thủy sản Sáng 17/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 246/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, với sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các đơn vị liên quan, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng.



Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh: Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU và đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác thực thi pháp luật có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt; việc áp dụng các quy định pháp luật để xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực thủy sản và chống khai thác IUU tại một số đơn vị, lực lượng chức năng, địa phương còn thiếu sót. Những hạn chế này đã được Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp chỉ ra trong đợt kiểm tra vào tháng 3/2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn về triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 29/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 246/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2026. Nghị định này thay thế Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 và Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh, rõ ràng và nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những hành vi liên quan đến các khuyến nghị của EC sau đợt thanh tra lần thứ 5.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới quan trọng của Nghị định số 246/2026/NĐ-CP; đồng thời phân tích các nhóm vấn đề liên quan đến khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) và những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung xử lý sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng. Đối với trường hợp tàu cá mất kết nối tín hiệu giám sát hành trình nhiều lần trong cùng một chuyến biển mà chủ tàu, thuyền trưởng không thực hiện đúng quy định về báo cáo vị trí, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định và áp dụng tình tiết tăng nặng do vi phạm hành chính nhiều lần.

Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, tập trung giải đáp cụ thể nhiều vướng mắc sát với thực tiễn quản lý tại các địa phương, cảng cá và trên tuyến biển.

Tàu cá của ngư dân ra vào tại cửa biển La Gi

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, quy trình nghiệp vụ, thẩm quyền và trình tự lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính; bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi phát hiện đều được xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, vùng biển và địa bàn quản lý. Qua đó, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.