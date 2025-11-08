Đời sống Gấp rút nâng cấp hệ thống nước sạch khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng đã kịp thời nâng cấp hệ thống nước sạch khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt sau phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Ngày 11/8, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cho biết: Trong ngày, đơn vị đã tiến hành cắt ống D150 tại 2 vị trí số nhà 131 và 209 đường Nguyên Từ Lực.

Đồng thời, thực hiện lấy xe thông tắc tiến hành thông ống nước nhằm nâng cấp hệ thống nước sạch khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông.

Công nhân Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng gấp rút nâng cấp đường ống nước sau phản ánh của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng

Dự kiến, sau khoảng 3 ngày thi công, đơn vị sẽ hoàn thành việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân.

Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã có bài phản ánh "Lâm Đồng: Sớm nâng cấp hệ thống nước sạch khu Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông". Theo đó, nhiều hộ dân sinh sống tại khu quy hoạch Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông, phường Lâm Viên - Đà Lạt phản ánh về tình trạng thường xuyên bị mất nước sạch sinh hoạt.

Nhiều hộ dân sinh sống tại đường Trần Anh Tông (khu quy hoạch Đồi 52), phường Lâm Viên - Đà Lạt cũng phản ánh hiện tượng tương tự. Đường cấp nước tại đây của các hộ dân rất yếu. Chỉ thời gian về khuya mới có nước.