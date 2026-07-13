Gary Neville ủng hộ Jude Bellingham đối đầu HLV Thomas Tuchel sau chiến thắng của tuyển Anh Cựu danh thủ Gary Neville ca ngợi bản lĩnh của Jude Bellingham khi tiền vệ này công khai phản bác những chỉ trích từ HLV Thomas Tuchel sau trận thắng Na Uy tại World Cup.

Chiến thắng kịch tính 2-1 trước Na Uy tại tứ kết World Cup không chỉ để lại dư âm về màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong 120 phút, mà còn mở ra một cuộc xung đột quan điểm gay gắt ngay trong nội bộ tuyển Anh. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Jude Bellingham, người hùng lập cú đúp tại Miami, khi anh công khai bày tỏ sự không đồng tình với những nhận xét khắt khe từ HLV trưởng Thomas Tuchel.

Căng thẳng bùng phát sau chiến thắng kịch tính

Dưới cái nóng thiêu đốt 40°C tại Miami, các cầu thủ Anh đã phải vắt kiệt sức lực để vượt qua chướng ngại vật mang tên Na Uy. Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương, chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel lại tỏ ra không hài lòng. Ông thẳng thừng mô tả màn trình diễn của "Tam Sư" là luộm thuộm, thiếu thuyết phục và cho rằng chiến thắng này phần lớn nhờ vào sự may mắn hơn là thực lực áp đảo.

Bellingham và các đồng đội đã có một trận đất vất vả trước Na Uy. Ảnh: Getty.

Ngay lập tức, Jude Bellingham đã có động thái phản pháo mạnh mẽ. Ngôi sao 23 tuổi thuộc biên chế Real Madrid nhấn mạnh rằng HLV Tuchel có thể đã đánh giá thấp những khó khăn thực tế trên sân. Theo Bellingham, việc duy trì sự mượt mà trong lối chơi là điều cực kỳ khó khăn khi phải đối đầu với những cá nhân xuất sắc như Erling Haaland hay Martin Odegaard trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh khẳng định đôi khi đội bóng cần phải chấp nhận những "chiến thắng xấu xí" để tiến sâu tại một giải đấu lớn.

Gary Neville và sự ủng hộ dành cho bản sắc siêu sao

Chứng kiến màn khẩu chiến này, cựu hậu vệ Gary Neville đã lên tiếng bảo vệ Bellingham. Neville cho biết ông không hề lo lắng về việc nội bộ rạn nứt, ngược lại còn cảm thấy thích thú trước sự thẳng thắn của tiền vệ trẻ. "Đó là cuộc phỏng vấn của một người hoàn toàn thoải mái, tự tin và an toàn trong tính cách độc lập của mình", Neville chia sẻ.

Theo phân tích của Neville, Bellingham hiện đã đạt tới vị thế của một siêu sao toàn cầu, cho phép anh có đủ tiếng nói để đưa ra những phản biện định hướng cho tập thể. Dù Tuchel là một huấn luyện viên nghiêm khắc và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, Neville tin rằng vị chiến lược gia này đủ khôn ngoan để không gạch tên cầu thủ quan trọng nhất của mình chỉ vì một vài lời tranh luận công khai.

Tầm ảnh hưởng vượt xa những huyền thoại

Số liệu thống kê đang chứng minh tầm quan trọng không thể thay thế của Bellingham. Với 6 bàn thắng ghi được từ đầu giải, anh đang trở thành nguồn cảm hứng chính trong lối chơi của tuyển Anh. Neville thậm chí còn so sánh tầm ảnh hưởng của Bellingham hiện tại đã vượt qua cả những biểu tượng như Paul Gascoigne hay Wayne Rooney trong các kỳ đại hội trước đây.

Nhìn chung, sự va chạm giữa tư duy cầu toàn của Tuchel và sự thực dụng đầy bản lĩnh của Bellingham có thể là chất xúc tác cần thiết. Neville nhận định Tuchel chỉ đang cố gắng thúc đẩy các học trò đạt tới giới hạn cao nhất của sự xuất sắc, trong khi Bellingham đang đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần, bảo vệ nỗ lực của các đồng đội trước những áp lực bủa vây.