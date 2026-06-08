Gent thắng IFK Goteborg, tạo lợi thế ở vòng loại Conference League Gent đánh bại IFK Goteborg 1-0 ở vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League tại Gamla Ullevi, nhờ bàn duy nhất của Goore phút 45. Gent ra về với chiến thắng, còn IFK Goteborg trắng tay trên sân nhà.

IFK Goteborg 0 - 1 Gent Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu IFK Goteborg tiếp đón Gent.

12' Gent áp đảo quyền kiểm soát Phút 12 , Gent đang chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng kiểm soát bóng 27% - 73%, buộc IFK Goteborg phải tập trung phòng ngự. Sức ép của đội khách mới chỉ được cụ thể hóa bằng 1 quả phạt góc, trong khi tỷ số vẫn là 0-0.

24' Gent nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Đến phút 24', Gent nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 46% - 54% và có lợi thế phạt góc 0 - 1. IFK Goteborg chưa tạo được thế áp đảo, còn Gent đang duy trì sức ép vừa phải trong thế trận vẫn hòa 0 - 0.

30' H. Goore nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người Phút 30, H. Goore của Gent nhận thẻ vàng sau tình huống kéo người. Trận đấu tại Gamla Ullevi vẫn đang diễn ra cân bằng, chưa bên nào tạo được khác biệt.

36' Thế trận giằng co sau 36 phút Sau 36 phút, thế trận vẫn giằng co khi Gent chỉ nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (49% - 51%), còn IFK Goteborg chưa để đối thủ tạo khác biệt. Sự cân bằng thể hiện rõ ở số phạt góc 1 - 1.

45' H. Goore đưa Gent vượt lên trước giờ nghỉ Phút 45', H. Goore lập công, giúp Gent mở tỷ số trước IFK Goteborg. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, tạo lợi thế đáng kể cho đội khách.

45+2' M. Delorge-Knieper nhận thẻ vàng cuối hiệp Phút 45+2, M. Delorge-Knieper của Gent nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của Gent trong hiệp một.

45+2' N. Tolf nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 45+2', N. Tolf của IFK Goteborg nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Chiếc thẻ đến ngay trước giờ nghỉ, trong lúc IFK Goteborg đang bị Gent dẫn 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gent nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 49 , Gent nhỉnh hơn về thế trận khi cầm bóng 47% - 53% và có lợi thế phạt góc 1 - 2. IFK Goteborg chưa tạo được sức ép rõ rệt, còn Gent duy trì quyền kiểm soát khi đang dẫn 1-0.

61' Gent nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 61 , Gent đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ 47% - 53% , đồng thời có nhiều phạt góc hơn, 1 - 2 . IFK Goteborg chưa tạo được sức ép đủ lớn, trong khi Gent duy trì thế trận chặt chẽ để bảo toàn lợi thế 0 - 1.

67' Gent thay người ở phút 67 Phút 67, Gent thực hiện điều chỉnh nhân sự: I. Cisse vào sân thay J. Vergara. Đội khách có thêm phương án trong phần còn lại khi đang dẫn trước.

67' Gent điều chỉnh nhân sự phút 67 Phút 67, A. Kadri vào sân thay L. Benes , khi Gent đang dẫn 0-1. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

74' Gent thay người ở phút 74 Phút 74', L. Lopes vào sân thay M. Delorge-Knieper bên phía Gent. Đội khách thực hiện điều chỉnh nhân sự trong lúc vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước.

74' Gent giữ lợi thế trong thế trận giằng co Bước sang phút 74, IFK Goteborg cầm bóng nhỉnh hơn 51% - 49% nhưng chưa tạo được thế áp đảo. Gent đang dẫn 0-1 và có lợi thế phạt góc 1 - 3, cho thấy đội bóng này vẫn duy trì sức ép đáng kể trong thế trận giằng co.

77' IFK Goteborg điều chỉnh nhân sự phút 77 Phút 77', IFK Goteborg đưa O. Mansson vào sân thay K. Thordarson. Trong thế bị dẫn 0-1, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới đội hình ở những phút cuối.

83' IFK Goteborg thay người ở phút 83 Phút 83', IFK Goteborg đưa T. Coimbra vào sân thay T. Heintz. Đội chủ nhà cần thêm sức bật khi đang bị Gent dẫn trước.

83' A. Erlingmark vào sân cho IFK Goteborg Phút 83', A. Erlingmark vào sân thay H. Hermannsson bên phía IFK Goteborg. Đội bóng này có thêm một điều chỉnh khi đang bị Gent dẫn trước, trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

86' Gent thay người ở phút 86 Phút 86', M. Paskotsi vào sân thay M. Ngom bên phía Gent. Đội khách có thể đang hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

86' Gent thay người ở phút 86 Phút 86, E. H. Seck vào sân thay H. Goore bên phía Gent. Sự xuất hiện này đến vào thời điểm Gent cần duy trì lợi thế trong những phút cuối.

87' IFK Goteborg cầm bóng, Gent giữ lợi thế Phút 87, IFK Goteborg đang nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 55% - 45%, nhưng Gent vẫn giữ thế chủ động cần thiết khi dẫn 0-1. Đội khách có nhiều phạt góc hơn, 3 - 1, cho thấy khả năng rình rập và tạo sức ép trong những thời điểm thích hợp.

KT Kết thúc: IFK Goteborg 0-1 Gent Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:52 07/08/2026

Đội hình chính thức IFK Goteborg Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joachim Bjorklund Gent Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rik De Mil 12 Viktor Andersson 17 Alexander Jallow 4 Rockson Yeboah 6 Hjörtur Hermannsson 22 Noah Tolf 7 Sebastian Clemmensen 23 Kolbeinn Thordarson 15 David Kruse 14 Tobias Heintz 29 Adam Bergmark Wiberg 8 Sam Larsson 33 Davy Roef 5 Mouhamed El Ngom 16 Christian Burgess 44 Siebe Van Der Heyden 20 Tiago Araújo 57 Matties Volckaert 27 Tibe De Vlieger 17 Mathias Delorge 45 Hyllarion Goore 47 Josué Vergara 8 László Bénes Dự bị IFK Goteborg 25 Elis Bishesari 1 Jonathan Rasheed 28 Issaka Seidu 5 Jonas Bager 3 August Erlingmark 18 Felix Eriksson 24 Oliver Mansson 16 Filip Ottosson 11 Saidou Alioum Moubarak Gent 30 Kjell Peersman 31 Bas Evers 3 Maksim Paskotsi 56 Mamadou Diallo 28 Mohammed El Âdfaoui 37 Abdelkahar Kadri 59 El Hadji Seck 61 Abubakar Abdullahi 22 Leonardo Lopes Cập nhật đội hình lúc 23:30 06/08/2026

IFK Goteborg Thống kê Gent 56% Kiểm soát bóng 44% 1 Trúng đích 5 2 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 14 0 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

IFK Goteborg sẽ đối đầu Gent tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00h00 ngày 07/08/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Gamla Ullevi, nơi hai đội sẽ bước vào cuộc so tài với trạng thái phong độ gần đây có sự khác biệt.

Trong khi IFK Goteborg vừa trải qua một trận thua sau chiến thắng trước đó, Gent duy trì chuỗi hai trận gần nhất không thua với một trận hòa và một chiến thắng. Khoảng cách về kết quả này chưa đủ để quyết định cục diện, nhưng tạo ra điểm nhấn đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Phong độ gần đây tạo thế cân bằng tương đối

IFK Goteborg có thành tích gồm một trận thua và một trận thắng trong hai trận gần nhất. Kết quả mới nhất không thuận lợi có thể khiến đội chủ nhà phải thận trọng hơn khi nhập cuộc, đặc biệt trong việc kiểm soát rủi ro ở những thời điểm đầu trận.

Tuy nhiên, chiến thắng ở trận trước đó cho thấy IFK Goteborg vẫn có khả năng phản ứng tích cực sau những kết quả không như ý. Trên sân Gamla Ullevi, đội bóng này cần biến sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu thành khả năng duy trì sức ép đều đặn, thay vì chỉ tạo ra những thời điểm bùng nổ ngắn.

Ở phía đối diện, Gent bước vào trận đấu với một trận hòa và một chiến thắng trong hai lần ra sân gần nhất. Việc không để thua ở cả hai trận giúp đội khách có nền tảng tâm lý chắc chắn hơn, đồng thời cho phép họ lựa chọn cách triển khai phù hợp với diễn biến trên sân.

Gent có lợi thế về sự ổn định

Xu hướng kết quả gần đây nghiêng nhẹ về Gent khi đội khách đang bất bại, còn IFK Goteborg vừa nhận thất bại ở trận gần nhất. Dù vậy, số trận được cung cấp không nhiều, vì thế chưa thể xem đây là cơ sở để khẳng định một bên vượt trội hoàn toàn.

Điểm quan trọng với IFK Goteborg là cách đội chủ nhà xử lý áp lực sau trận thua mới nhất. Nếu nhập cuộc quá dè dặt, họ có thể đánh mất quyền chủ động trên sân nhà. Ngược lại, việc đẩy cao tốc độ từ sớm cũng đòi hỏi sự cân bằng để không tạo khoảng trống cho Gent khai thác.

Gent nhiều khả năng sẽ dựa vào sự chắc chắn được thể hiện qua hai kết quả gần nhất. Một trận hòa và một chiến thắng cho thấy đội khách có thể thích ứng với nhiều trạng thái trận đấu, dù chưa có đủ thông tin để xác định chính xác họ sẽ lựa chọn sơ đồ hay cách vận hành nào.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cuộc đối đầu này có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ. IFK Goteborg cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép, nhưng vẫn phải giữ cự ly đội hình hợp lý trong quá trình chuyển từ tấn công sang phòng ngự.

Trong khi đó, Gent có thể ưu tiên một cách tiếp cận cân bằng, chờ thời điểm thích hợp để tăng tốc thay vì liên tục đẩy trận đấu lên cao. Với phong độ gần đây ổn định hơn, đội khách có cơ sở để kiên nhẫn trước sức ép ban đầu và tìm kiếm cơ hội từ những sai lầm của đối thủ.

Do nguồn thông tin không cung cấp đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể đưa ra nhận định chi tiết về từng vị trí. Vì vậy, trọng tâm trước trận nằm ở sự khác biệt về trạng thái phong độ và khả năng kiểm soát thế trận của mỗi đội.

Nhận định trước giờ bóng lăn

IFK Goteborg có lợi thế sân nhà và từng giành chiến thắng trong hai trận gần nhất được thống kê, nhưng thất bại mới nhất khiến họ cần thể hiện sự chắc chắn hơn. Gent sở hữu chuỗi kết quả tích cực hơn với một chiến thắng và một trận hòa, qua đó bước vào trận đấu với sự ổn định tương đối.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà IFK Goteborg cần chủ động nhưng không được nóng vội, còn Gent có thể tìm cách duy trì sự cân bằng và tận dụng thời điểm thích hợp. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu tại Gamla Ullevi.

IFK Goteborg 5 trận gần nhất T T B B T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Gent 5 trận gần nhất H H H B T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 0 Thủng lưới