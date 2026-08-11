Ghi liền 2 bàn cuối trận, Celje khiến Ararat-Armenia trắng tay tại Stadion Z'dežele Nhờ hai pha lập công liên tiếp của Dukuly và Verbic ở các phút 83 và 85, Celje đánh bại Ararat-Armenia 2-0 trên sân nhà Stadion Z'dežele. Kết quả này giúp đội chủ nhà tận dụng thành công lợi thế sân bãi, trong khi Ararat-Armenia đành nhận thất bại cay đắng sau những phút thiếu tập trung ở cuối trận.

Celje 2 - 0 Ararat-Armenia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celje tiếp đón Ararat-Armenia.

13' Celje áp đảo kiểm soát bóng trong những phút đầu Sau 13 phút thi đấu, Celje đang hoàn toàn chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66 - 34 . Mặc dù vậy, hai đội vẫn đang hòa 0 - 0 khi Ararat-Armenia chủ động phòng ngự chắc chắn và nhỉnh hơn ở số quả phạt góc 1 - 2 .

19' Hugo Oliveira nhận thẻ vàng ở phút 19 Phút 19, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Hugo Oliveira sau một tình huống phạm lỗi trên sân. Trận đấu giữa Celje và Ararat-Armenia vẫn đang diễn ra giằng co và chưa có bàn thắng nào được ghi, tỷ số hiện tại là 0-0.

19' Alwyn Tera nhận thẻ vàng ở phút 19 Phút 19, Alwyn Tera phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Mức độ căng thẳng của trận đấu đang gia tăng khi trước đó Hugo Oliveira cũng đã phải nhận thẻ phạt, trong bối cảnh Celje và Ararat-Armenia vẫn đang hòa nhau 0-0.

25' Celje kiểm soát bóng nhưng thế trận vẫn cân bằng Trôi qua 25 phút thi đấu, Celje đang chủ động nắm giữ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 62 - 38 . Dù chịu sức ép, Ararat-Armenia vẫn thi đấu vô cùng kín kẽ khiến các chỉ số dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1 ) cũng như phạt góc 3 - 3 đến lúc này là hoàn toàn cân bằng.

32' Leonardo Koutris nhận thẻ vàng ở phút 32 Trận đấu tiếp tục chứng kiến các tình huống phạm lỗi khi Leonardo Koutris phải nhận thẻ vàng ở phút 32. Đây là chiếc thẻ vàng thứ ba được rút ra từ đầu trận, trong bối cảnh Celje và Ararat-Armenia vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

37' Celje ép sân nhưng chưa thể khai thông bế tắc Tính đến phút 37, Celje đang làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60 - 40 cùng số quả phạt góc nhỉnh hơn 4 - 3 . Mặc dù vậy, Ararat-Armenia vẫn thi đấu khá tập trung khiến tổng số cú dứt điểm của hai bên hiện cân bằng 3 - 3 (trúng đích 2 - 1 ), và tỷ số trận đấu vẫn duy trì ở mức 0 - 0 .

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Benjamin Verbic vào sân ngay sau giờ nghỉ Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Benjamin Verbic được tung vào sân để thay thế cho Leonardo Koutris . Quyết định thay người này giúp làm mới nhân sự trong bối cảnh Koutris đã phải nhận một thẻ vàng từ hiệp một, khi thế trận giữa hai đội vẫn chưa có bàn mở tỷ số 0-0.

49' Thế trận giằng co, hai đội vẫn hòa 0 - 0 Bước sang phút 49, hai đội vẫn thi đấu giằng co khi tỷ số giữ nguyên 0 - 0. Ararat-Armenia nhỉnh hơn ở tỷ lệ kiểm soát bóng 47 - 53, nhưng Celje lại tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn với 4 - 3 (trúng đích 2 - 1) trong thế trận có số quả phạt góc cân bằng 4 - 4.

55' Ararat-Armenia tung Bernardo Dias vào sân thay Alwyn Tera Phút 55, Bernardo Dias chính thức được tung vào sân để thế chỗ cho Alwyn Tera . Quyết định rút Tera khỏi sân là sự thay đổi nhân sự an toàn khi tiền vệ này đã dính thẻ vàng từ phút 19, trong bối cảnh Celje và Ararat-Armenia vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

61' Celje ép sân nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 61, Celje vẫn đang là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 60 - 40 trước Ararat-Armenia. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1 ) cũng như số lần hưởng phạt góc 6 - 4 . Mặc dù vậy, thế bế tắc vẫn chưa được khai thông khi tỷ số trên sân vẫn đang là 0 - 0.

64' Artemijus Tutyškinas nhận thẻ vàng ở phút 64 Phút 64, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Artemijus Tutyškinas sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu giữa Celje và Ararat-Armenia vẫn đang diễn ra khá căng thẳng với tỷ số 0-0 cùng nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

66' Milot Avdyli nhận thẻ vàng ở phút 66 Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng phạt Milot Avdyli . Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng với liên tiếp các án phạt được rút ra, trong khi tỷ số trên sân vẫn chưa được mở 0-0.

69' Yaya Dukuly vào sân thay Pijus Širvys ở phút 69 Phút 69, Yaya Dukuly được tung vào sân thế chỗ cho Pijus Širvys . Trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn khác biệt cho những phút còn lại.

69' Poplatnik thế chỗ Hrka, Celje tìm kiếm đột biến Phút 69, Celje thực hiện sự thay đổi người khi Matej Poplatnik được tung vào sân thay cho Darko Hrka . Trong thế trận vẫn đang hòa 0-0 đầy bế tắc, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng tạo ra sự khác biệt trong khoảng thời gian còn lại.

73' Maxence Carlier vào sân thay Hugo Oliveira ở phút 73 Phút 73, Hugo Oliveira - cầu thủ đã nhận thẻ vàng ở phút 19 - được rút ra khỏi sân để nhường chỗ cho Maxence Carlier . Trong thế trận hai đội vẫn đang hòa 0-0, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm tăng cường sự tươi mới cho đội hình trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

73' Ararat-Armenia tung Carlos França vào sân ở phút 73 Phút 73, Ararat-Armenia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Carlos França được tung vào sân thay thế cho Artur Serobyan . Trong bối cảnh trận đấu vẫn hòa 0-0 và Celje đang chiếm ưu thế về số lần dứt điểm (6 - 3), sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tìm kiếm sự đột biến.

73' Celje gia tăng sức ép tìm bàn mở tỷ số Bước sang phút 73, Celje tiếp tục gia tăng sức ép nhằm khai thông thế bế tắc với thời lượng kiểm soát bóng 58 - 42. Đội chủ nhà nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1) cùng 9 - 4 quả phạt góc, buộc hàng thủ Ararat-Armenia phải tập trung tối đa để giữ tỷ số 0 - 0.

79' Mark Zabukovnik nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79 , Mark Zabukovnik nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế trận bế tắc với tỷ số 0-0 giữa Celje và Ararat-Armenia, sức nóng trận đấu ngày càng gia tăng với liên tiếp các tình huống phạm lỗi về cuối trận.

83' Yaya Dukuly khai thông thế bế tắc cho Celje Phút 83, đón đường kiến tạo của Milot Avdyli , Yaya Dukuly dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Celje. Bàn thắng quan trọng giúp Celje cụ thể hóa ưu thế ép sân khi họ nhỉnh hơn Ararat-Armenia ở số lần dứt điểm (10-4) cũng như phạt góc (12-8).

85' Benjamin Verbic nhân đôi cách biệt cho Celje Phút 85, Benjamin Verbic ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Celje. Chỉ vỏn vẹn hai phút sau bàn mở tỷ số, đại diện Slovenia đã nhanh chóng dội thêm một gáo nước lạnh lên Ararat-Armenia, qua đó tạo ra lợi thế cực kỳ an toàn trong những phút cuối trận.

85' Celje duy trì lợi thế an toàn Bước sang phút 85, Celje vẫn bảo vệ thành công tỷ số 2-0 dù thời lượng kiểm soát bóng được chia đều 50-50 . Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn hẳn trong các đợt hãm thành với 10-4 lần dứt điểm (trúng đích 3-1 ) cùng 12-8 quả phạt góc, khiến Ararat-Armenia chưa thể tạo ra đột biến ở những phút cuối.

86' Thẻ vàng cho Benjamin Verbic ở phút 86 Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Benjamin Verbic sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Celje đang dẫn 2-0 trước Ararat-Armenia ở những phút cuối, chiếc thẻ phạt này không làm giảm đi lợi thế lớn của đội nhà.

89' Alioune Ndour thế chỗ Zidane Banjaqui Phút 89, Alioune Ndour được tung vào sân để thay thế cho Zidane Banjaqui . Khi lợi thế 2-0 đã nằm chắc trong tay, sự thay đổi nhân sự này giúp củng cố lực lượng nhằm bảo vệ thành quả trong những phút thi đấu còn lại.

89' Balanta Jr. vào sân thay cho Karen Muradyan Phút 89, Balanta Jr. được tung vào sân để thay thế cho Karen Muradyan. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu.

90+1' Celje thay người bảo toàn lợi thế ở phút bù giờ Phút 90+1, Celje thực hiện sự thay đổi người khi Ivan Calusic được tung vào sân thế chỗ Svit Seslar . Trong bối cảnh đang dẫn 2-0 ở những phút bù giờ cuối trận, sự điều chỉnh này giúp đội chủ nhà làm giảm nhịp độ và củng cố sự chắc chắn để bảo toàn chiến thắng.

KT Kết thúc: Celje 2-0 Ararat-Armenia Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 03:09 12/08/2026

Đội hình chính thức Celje Sơ đồ 4-3-3 Ararat-Armenia Sơ đồ 4-3-3 1 Zan-Luk Leban 2 Pijus Širvys 4 Darko Hrka 6 Artemijus Tutyškinas 33 Leonardo Koutris 8 Mario Kvesic 19 Mark Zabukovnik 10 Svit Seslar 77 Matic Ivansek 47 Armandas Kučys 11 Milot Avdyli 98 João Bravim 3 Junior Julio 43 Bruno Wilson 47 Alexandros Malis 16 Edgar Grigoryan 2 Hugo Oliveira 19 Karen Muradyan 20 Alwyn Tera 77 Artur Serobyan 91 Sandro Lima 11 Zidane Banjaqui Dự bị Celje 3 Damjan Vuklisevic 7 Benjamin Verbic 12 Luka Kolar 17 Andrej Kotnik 20 Alpha Diounkou 23 Ziga Frelih 25 Veton Tusha 27 Ivan Calusic 91 Yaya Dukuly Ararat-Armenia 1 Arman Nersesyan 5 Luis Felipe 6 Michel Ayvazyan 7 Zhirayr Shaghoyan 8 Balanta Jr. 9 Arayik Eloyan 14 Bruno Pereira 17 Maxence Carlier 25 Alioune Ndour Cập nhật đội hình lúc 00:36 12/08/2026

Celje Thống kê Ararat-Armenia 50% Kiểm soát bóng 50% 12 Dứt điểm 10 5 Trúng đích 5 12 Phạt góc 9 16 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 3

Cuộc đối đầu giữa Celje và Ararat-Armenia trong khuôn khổ UEFA Champions League diễn ra vào lúc 01h15 ngày 12/08/2026 trên sân vận động Stadion Z'dežele. Đây là trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính khi đại diện chủ nhà Celje phải chạm trán một đối thủ vốn mang lại nhiều khó khăn cho họ trong quá khứ.

Ưu thế đối đầu nghiêng về Ararat-Armenia

Nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp, Ararat-Armenia đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn trước đại diện của Celje. Trong 2 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội bóng, Ararat-Armenia đã xuất sắc giành chiến thắng trong cả 2 trận, trong khi Celje không thu về được bất kỳ trận thắng hay trận hòa nào.

Thành tích toàn thắng này phản ánh sự khắc nghiệt mà Ararat-Armenia tạo ra cho Celje mỗi khi hai bên giáp mặt. Việc thất bại ở cả 2 lần đối đầu trước đó buộc đại diện chủ nhà phải có những điều chỉnh kỹ lưỡng về mặt tiếp cận trận đấu nếu muốn thay đổi cục diện trong lần tái đấu này.

Điểm tựa sân nhà Stadion Z'dežele cho Celje

Bên cạnh những thách thức từ lịch sử đối đầu, Celje bước vào cuộc so tài này với lợi thế không nhỏ là được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Z'dežele. Sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ là nguồn động viên tinh thần quan trọng giúp các cầu thủ Celje thi đấu quyết tâm hơn nhằm hóa giải cái dớp toàn thua trước đại diện đến từ Armenia.

Đối với Ararat-Armenia, chuyến làm khách đến sân của Celje đòi hỏi họ phải giữ vững sự tập trung cao độ. Dù sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, việc phải thi đấu trên sân khách tại đấu trường danh giá UEFA Champions League luôn ẩn chứa những áp lực không hề nhỏ.

Kịch bản chiến thuật và nhận định chung

Đứng trước đối thủ từng gieo rắc nhiều duyên nợ, Celje nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc tổ chức tấn công. Việc hạn chế các khoảng trống và phong tỏa những ngòi nổ bên phía Ararat-Armenia sẽ là mục tiêu hàng đầu của đội chủ nhà.

Ở chiều ngược lại, Ararat-Armenia với sự tự tin từ quá khứ có thể chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Nhìn chung, đây sẽ là cuộc đọ sức giằng co, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật của hai đội sẽ quyết định thành bại sau 90 phút tranh tài trên sân Stadion Z'dežele.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Celje · 0 thắng 0 hòa Ararat-Armenia · 2 thắng Ararat-Armenia 2 - 1 Celje ARA Ararat-Armenia 1 - 0 Celje ARA

Celje 5 trận gần nhất B H H T B Ararat-Armenia 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Celje ✚ Jost Pisek (Cruciate Ligament Tear) ✚ Łukasz Bejger (Shin Bruise) Ararat-Armenia Không có thông tin