Y tế - Sức khỏe Ghi nhận từ chiến dịch khám sức khỏe toàn dân Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, đến đầu tháng 7/2026 đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tháo gỡ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám sức khỏe cho học sinh

Nỗ lực vượt bậc và những điểm sáng

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, cả hệ thống chính trị và ngành y tế Lâm Đồng đã vào cuộc quyết liệt. Tỉnh kịp thời phân bổ ngân sách đợt 1 và ủy quyền cho Sở Y tế giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công, tạo hành lang cơ chế thông thoáng và trợ lực tài chính vững chắc cho các đơn vị.

Ngành y tế tỉnh đã huy động tổng lực từ 34 đơn vị, gồm 8 bệnh viện lớn và 26 trung tâm y tế khu vực. Song song với công tác điều trị thường quy, các y, bác sĩ đã thành lập các tổ khám lưu động, tăng cường làm việc ngoài giờ và cả ngày nghỉ cuối tuần. Kết quả, tính đến ngày 9/7/2026, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 738.568 người dân, đạt 18,9% kế hoạch tổng thể.

Khám sức khỏe cho người dân tại Trạm y tế xã Quảng Khê.

Điểm sáng lớn nhất thuộc về nhóm đối tượng ưu tiên là trẻ em và học sinh nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các cơ sở y tế. Đến nay, có 185.179 trẻ em dưới 6 tuổi được khám (đạt 61,3%) và 476.780 học sinh từ 6 - 18 tuổi hoàn thành sàng lọc (đạt 69,5%). Đối với khối cơ quan, doanh nghiệp, sự vào cuộc của Sở Nội vụ cũng giúp tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được khám đạt 40%. Những con số này thể hiện rõ tư duy đổi mới trong y tế dự phòng: bảo vệ sức khỏe người dân từ sớm, từ xa.

Già làng K’Drim (xã Quảng Khê) chia sẻ: “Việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân rất ý nghĩa. Y tế thôn, bon thường xuyên vận động bà con, nhất là người cao tuổi đi khám sức khỏe. Trẻ em được khám và tiêm vắc xin theo định kỳ hằng tháng. Đây là chủ trương thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Chụp X-quang phổi thẳng cho người dân trên 18 tuổi trong gói khám sức khỏe miễn phí.

Những khó khăn tại cơ sở

Dù đạt kết quả khả quan, nhưng ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng nhận định, tốc độ triển khai nhìn chung còn chậm so với kỳ vọng do nhiều rào cản hệ thống.

Thách thức đầu tiên là áp lực về địa bàn và nhân lực. Nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa giao thông cách trở, dân cư thưa thớt, trong khi y tế cơ sở đang quá tải vì vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa tham gia chiến dịch. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa và nhân lực công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng đến số lượng tổ khám, làm chậm tiến độ triển khai.

Bên cạnh đó, hạ tầng trang thiết bị phục vụ sàng lọc chuyên sâu (như máy xét nghiệm, máy X-quang di động) còn thiếu. Việc người dân trên 18 tuổi phải di chuyển xa đến các trung tâm y tế, bệnh viện để chụp chiếu tạo ra tâm lý e ngại. Nhận thức về tầm soát bệnh chủ động của một bộ phận người dân chưa cao; nhiều địa phương phản ánh tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đến khám chỉ dao động từ 5 - 10% dù chính quyền đã thông báo rộng rãi.

Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho học sinh.

Đặc biệt, từ ngày 1/7, chiến dịch bước vào giai đoạn chuyển giao theo các hướng dẫn mới. Một số trạm y tế xã chưa kịp công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định đối với nhóm từ 6 tuổi trở lên, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ liên kết chuyên môn từ tuyến trên.

Để tháo gỡ những khó khăn, Lâm Đồng sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. UBND các xã, phường tăng cường rà soát, quản lý đối tượng và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Ngành y tế tiếp tục cập nhật hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, tối ưu quy trình khám theo chỉ định. Đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện phần mềm, liên thông dữ liệu để tạo lập Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.