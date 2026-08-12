Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 12/8/2026: Mỗi tấn hụt tới 500.000 đồng Giá cà phê hôm nay 12/8/2026 quay đầu giảm 400–500 đồng/kg. Với mỗi tấn hàng, người bán thu về ít hơn phiên trước tới 500.000 đồng.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 400–500 đồng/kg

Theo bảng giá cà phê hôm nay của Báo Lâm Đồng cập nhật lúc 14h37, giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên dao động từ 96.800–97.500 đồng/kg, giảm 400–500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá bình quân của bốn vùng đang có dữ liệu đạt 97.225 đồng/kg, thấp hơn 425 đồng/kg so với hôm qua. Với mức giảm này, một tấn cà phê bán ra mang về ít hơn khoảng 400.000–500.000 đồng.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 400 đồng/kg, xuống còn 97.300 đồng/kg. Một tấn hàng hiện có giá khoảng 97,3 triệu đồng, thấp hơn phiên trước 400.000 đồng.

Tại Gia Lai, giá thu mua cũng giảm 400 đồng/kg, còn 97.300 đồng/kg. Mặt bằng giá tại đây đang ngang với Đắk Lắk.

Vùng giá Lâm Đồng truyền thống ghi nhận mức 96.800 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong bốn vùng được khảo sát, tương đương 96,8 triệu đồng/tấn.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ), hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, vẫn dẫn đầu với 97.500 đồng/kg. Tuy nhiên, giá tại đây giảm mạnh nhất, mất 500 đồng/kg, khiến một tấn hàng thu về ít hơn phiên trước 500.000 đồng.

Khoảng cách giữa nơi mua cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg. Nếu cùng bán một tấn cà phê, người bán tại khu vực Đắk Nông cũ có thể thu về nhiều hơn khoảng 700.000 đồng so với vùng giá Lâm Đồng truyền thống.

Giá cà phê thế giới hôm nay trái chiều

Trên thị trường quốc tế, giá Robusta và Arabica tiếp tục đi theo hai hướng khác nhau trong phiên gần nhất.

Hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London chốt ở mức 3.777 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn, tương đương 0,47%. Giá trong phiên có lúc lên 3.861 USD/tấn nhưng sau đó lùi xuống, thấp nhất đạt 3.755 USD/tấn.

Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York tăng 1,80 US cent/lb, tương đương 0,57%, lên 315,70 US cent/lb. Biên độ giao dịch trong phiên dao động từ 312,50–327,55 US cent/lb.

Robusta là dòng cà phê chiếm tỉ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Việc giá trên sàn London đi xuống tạo thêm tâm lý thận trọng cho thị trường nội địa, dù giá Arabica đang tăng.

Giá thu mua trong nước không biến động hoàn toàn theo giá sàn. Nguồn hàng thực tế, nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp, mức trừ lùi, tỉ giá, chất lượng hạt và chi phí vận chuyển cũng tác động đến giá tại từng địa phương.

Vì sao Arabica tăng nhưng Robusta giảm?

Theo Barchart, giá Arabica được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung Colombia gián đoạn sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 10/8.

Caldas và Risaralda, hai vùng trồng cà phê quan trọng, nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng. Hai địa phương này đóng góp khoảng một phần tư sản lượng cà phê của Colombia.

Hoạt động tại cảng Buenaventura, nơi xử lý phần lớn lượng cà phê xuất khẩu của Colombia, cũng bị tạm dừng. Việc hạn chế giao thông trên một số tuyến đường nội địa làm gia tăng lo ngại cà phê không thể được đưa tới cảng đúng kế hoạch.

Nguồn cung Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE tiếp tục thu hẹp. Tồn kho giảm xuống 241.838 bao, thấp nhất trong khoảng 2,5 năm, qua đó hỗ trợ giá Arabica.

Ở chiều ngược lại, tồn kho Robusta trên ICE tăng lên 4.352 lô, cao nhất trong khoảng 4,75 tháng. Lượng hàng lưu kho tăng giúp thị trường bớt lo ngại về nguồn cung ngắn hạn, đồng thời tạo sức ép lên giá Robusta.

Sự trái chiều giữa hai sàn vì vậy phản ánh hai câu chuyện nguồn cung khác nhau: Arabica đối mặt nguy cơ gián đoạn tại Colombia, còn Robusta chịu áp lực từ lượng tồn kho gia tăng.

Vụ thu hoạch Brazil tiếp tục chi phối giá cà phê

Brazil đang bước sâu vào vụ thu hoạch cà phê năm 2026. Tính đến ngày 31/7, các thành viên của hợp tác xã Cooxupe đã hoàn thành 67,3% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức 74,2% cùng kỳ năm trước.

Tiến độ chậm giúp hạn chế lượng cà phê được đưa ra thị trường trong ngắn hạn. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá Arabica khi tồn kho trên sàn ICE đang ở vùng thấp.

Dù vậy, lượng mưa thấp hơn bình thường tại một số vùng sản xuất của Brazil có thể giúp hoạt động thu hái và phơi sấy diễn ra nhanh hơn. Nếu tiến độ thu hoạch tăng tốc, nguồn hàng mới từ quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới có thể tạo áp lực lên giá trong những phiên tới.

Mưa dông tại Cao nguyên Trung Bộ cần được theo dõi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/8, khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20–23 độ C, cao nhất 26–29 độ C. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa chưa tác động ngay đến giá thu mua nhưng có thể ảnh hưởng đến việc chăm sóc vườn, phòng trừ sâu bệnh, phơi sấy và bảo quản hàng hóa. Cà phê đã thu mua cần được giữ khô, tránh tăng độ ẩm dẫn đến giảm chất lượng hoặc bị trừ giá khi giao hàng.

Xuất khẩu tăng về lượng nhưng tiền thu về giảm

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu khoảng 147.600 tấn cà phê, thu về 639,5 triệu USD.

Lũy kế bảy tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 10,8% về lượng so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch lại giảm 11,2%, còn 5,45 tỉ USD.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.537 USD/tấn, thấp hơn 19,9% so với cùng kỳ. Sản lượng bán ra tăng nhưng số tiền thu về trên mỗi tấn cà phê giảm đáng kể, gây sức ép lên mục tiêu kim ngạch của ngành.

Nhận định giá cà phê những phiên tới

Giá Robusta London giảm cùng tồn kho ICE tăng đang tạo sức ép ngắn hạn lên thị trường cà phê Việt Nam. Mức giảm trong nước hiện dừng ở 400–500 đồng/kg, chưa hình thành một nhịp lao dốc mạnh.

Những phiên tới, giá thu mua sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ Robusta London, tỉ giá USD/VND, mức trừ lùi xuất khẩu, lượng hàng bán ra trong dân và nhu cầu giao hàng của doanh nghiệp.

Nếu Robusta tiếp tục đi xuống và doanh nghiệp hạn chế mua, giá nội địa có thể giảm thêm. Ngược lại, nhu cầu giao hàng tăng hoặc nguồn cung trong dân không còn nhiều sẽ giúp thị trường giữ vùng 96.800–97.500 đồng/kg.