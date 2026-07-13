Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 13/7/2026: Trong nước đi ngang, arabica tăng 11% trong một tuần Giá cà phê hôm nay 13/7/2026 đi ngang ở 94.700–95.300 đồng/kg, còn robusta và arabica cùng tăng mạnh trong tuần trước.

Giá cà phê hôm nay 13/7/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên chưa có biến động mới so với ngày 12/7. Mức thu mua trung bình duy trì tại 95.200 đồng/kg, với Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục là khu vực có giá cao nhất.

Trái với sự ổn định của thị trường nội địa, hai sàn giao dịch cà phê thế giới vừa trải qua một tuần tăng mạnh. Đáng chú ý, giá arabica kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn New York tăng tới 11%.

Giá cà phê trong nước hôm nay 13/7/2026

Thị trường cà phê tại Tây Nguyên mở đầu tuần mới trong trạng thái đi ngang. Các địa phương đều giữ nguyên mức thu mua so với ngày hôm trước.

Thị trường Giá thu mua So với ngày 12/7 Đắk Lắk 95.200 đồng/kg Không đổi Lâm Đồng 94.700 đồng/kg Không đổi Gia Lai 95.200 đồng/kg Không đổi Đắk Nông (Lâm Đồng mới) 95.300 đồng/kg Không đổi Trung bình 95.200 đồng/kg Không đổi

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) dẫn đầu bảng giá với 95.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg, ngang với giá trung bình của toàn vùng.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức thu mua thấp nhất, đạt 94.700 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn Đắk Nông 600 đồng/kg và thấp hơn bình quân khu vực 500 đồng/kg.

Dù không thay đổi trong phiên đầu tuần, giá cà phê nội địa vẫn đang thấp hơn đáng kể so với ngày 10/7. Tại lần điều chỉnh ngày 11/7, giá tại Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg, Lâm Đồng giảm 3.200 đồng/kg, còn Gia Lai và Đắk Nông cùng giảm 3.100 đồng/kg.

Sau nhịp giảm sâu, thị trường đã tạm thời cân bằng nhưng chưa ghi nhận động lực tăng trở lại. Khoảng cách giá giữa các địa phương hiện khá hẹp, chỉ dao động 600 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay 13/7/2026

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta và arabica đều khép lại tuần trước với mức tăng đáng kể.

Tại sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 tăng 136 USD/tấn, tương ứng 3,7%, lên 3.852 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 140 USD/tấn, tương đương 3,8%, đạt 3.819 USD/tấn.

Đà tăng trên sàn New York mạnh hơn nhiều. Giá arabica giao tháng 9/2026 tăng 33,1 US cent/pound, tương ứng 11%, lên 334,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 29,7 US cent/pound, tương đương 10,4%, đạt 316 US cent/pound.

Diễn biến trên cho thấy dòng tiền đang tập trung mạnh vào thị trường arabica, nơi nguồn cung ngắn hạn tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi.

El Niño làm gia tăng lo ngại về nguồn cung cà phê

Theo Bloomberg, giá nhiều loại nông sản đã biến động mạnh khi giới giao dịch chuẩn bị cho khả năng xuất hiện một đợt El Niño cường độ lớn. Cà phê và ca cao nằm trong nhóm hàng hóa có mức biến động nổi bật nhất.

Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ dự báo El Niño năm nay có thể thuộc nhóm mạnh nhất trong hơn 75 năm qua. Hiện tượng thời tiết này có nguy cơ tác động đến lượng mưa, nhiệt độ và tiến độ phát triển của cây trồng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp lớn.

Đối với cà phê, thị trường đang phải cân đối giữa hai luồng thông tin trái chiều. Một bên là tình trạng khan hiếm nguồn cung trong ngắn hạn cùng rủi ro thời tiết, bên còn lại là kỳ vọng Brazil có thể thu hoạch một vụ mùa lớn.

Brazil hiện là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, mưa lớn đã làm chậm hoạt động thu hoạch tại một số khu vực, góp phần đẩy lượng arabica lưu kho do sàn giao dịch giám sát xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Dự trữ arabica đã giảm liên tiếp trong 12 phiên, làm gia tăng lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu giao hàng trong ngắn hạn.

ICE nâng mạnh yêu cầu ký quỹ

Biến động lớn của giá cà phê còn chịu tác động từ hoạt động đầu cơ trên thị trường kỳ hạn. Sàn Giao dịch Liên lục địa đã phải nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng arabica.

Mức ký quỹ của hợp đồng arabica tháng 9 từng ở mức 5.685 USD trước khi đợt điều chỉnh đầu tiên có hiệu lực ngày 1/7. Đến ngày 8/7, con số này đã tăng lên 18.806 USD, cao hơn gấp ba lần.

Việc ký quỹ tăng nhanh đồng nghĩa các nhà giao dịch phải bổ sung thêm tiền để duy trì vị thế. Một số nhà đầu tư có thể buộc phải thu hẹp giao dịch hoặc rời khỏi thị trường, qua đó khiến biên độ biến động giá tiếp tục mở rộng.

Tình trạng tương tự từng xuất hiện trong năm 2025, khi yêu cầu ký quỹ cao hơn làm giảm số lượng nhà giao dịch tham gia nhưng lại khiến giá biến động khó lường hơn.

Giá cà phê khó giảm nhanh

Luigi Lavazza SpA, một trong những doanh nghiệp rang xay cà phê lớn của Italy, dự báo biến động trên thị trường có thể còn kéo dài.

Ông Giuseppe Lavazza, Chủ tịch doanh nghiệp, cho rằng thị trường cần trở lại trạng thái ổn định trước khi người tiêu dùng có thể kỳ vọng giá giảm. Nguồn cung toàn cầu có thể cần ít nhất hai vụ mùa thuận lợi liên tiếp, đồng thời lượng tồn kho phải được bổ sung đáng kể.

Theo đánh giá này, áp lực giá cao có khả năng kéo dài trong khoảng hai năm nếu sản lượng và dự trữ chưa phục hồi như kỳ vọng.

Số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 5 đạt 12,38 triệu bao, thấp hơn mức 12,78 triệu bao cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế tám tháng đầu niên vụ 2025–2026, từ tháng 10/2025 đến hết tháng 5/2026, thế giới xuất khẩu 94,82 triệu bao. Con số này giảm nhẹ 0,1% so với mức 94,94 triệu bao của cùng kỳ niên vụ trước.

Nguồn cung xuất khẩu chưa tăng, tồn kho arabica giảm và rủi ro El Niño tiếp tục là ba yếu tố có thể giữ giá cà phê thế giới ở mặt bằng cao trong thời gian tới.