Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 13/8/2026: Mỗi tấn cà phê mất tới 1 triệu đồng Giá cà phê hôm nay 13/8/2026 tại 4 vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 96.300 – 97.000 đồng/kg. So với ngày 11/8, mỗi tấn cà phê nhân xô đã mất 900.000 – 1 triệu đồng chỉ sau hai phiên.

Giá cà phê hôm nay 13/8/2026 tại Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg

Cập nhật lúc 10h38 ngày 13/8/2026, giá cà phê tại 4 vùng thu mua trọng điểm của Tây Nguyên đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Mức giá cà phê nhân xô bình quân hiện ở 96.725 đồng/kg, thấp hơn 500 đồng/kg so với ngày 12/8.

Bảng giá cà phê hôm nay 13/8/2026 (đồng/kg, Robusta nhân xô)

Vùng thu mua Giá hôm nay 13/8 So với 12/8 So với 11/8 Đắk Lắk 96.800 -500 -900 Gia Lai 96.800 -500 -900 Lâm Đồng 96.300 -500 -900 Đắk Nông (cũ) 97.000 -500 -1.000 Bình quân 96.725 -500 -925

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Mức quy đổi theo 1 tấn chưa tính chênh lệch do chất lượng hạt, độ ẩm, tạp chất và điều kiện giao nhận.

Giá cà phê Đắk Lắk hôm nay (Buôn Ma Thuột)

Tại Đắk Lắk, thủ phủ cà phê với trung tâm giao dịch TP Buôn Ma Thuột, cà phê Robusta nhân xô được thu mua ở mức 96.800 đồng/kg. Giá giảm 500 đồng/kg trong một ngày và thấp hơn 900 đồng/kg so với ngày 11/8.

Giá cà phê Gia Lai hôm nay (Pleiku)

Giá cà phê tại Gia Lai, bao gồm khu vực TP Pleiku, cũng về mức 96.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Nếu quy đổi theo 1 tấn, người bán thu về khoảng 96,8 triệu đồng trước khi tính các khoản điều chỉnh về chất lượng, độ ẩm, tạp chất và vận chuyển.

Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay

Lâm Đồng đang có mức giá 96.300 đồng/kg, thấp nhất trong 4 vùng được theo dõi. So với ngày 12/8, giá giảm 500 đồng/kg; so với ngày 11/8, mức giảm là 900 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ hôm nay

Khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục giữ mức thu mua cao nhất với 97.000 đồng/kg. Dù vậy, đây cũng là vùng giảm mạnh nhất nếu so với ngày 11/8, khi giá đã lùi từ 98.000 đồng xuống 97.000 đồng/kg.

Mỗi tấn cà phê mất 900.000 – 1 triệu đồng sau hai phiên

Ngày 11/8, giá cà phê bình quân tại 4 vùng đạt 97.650 đồng/kg. Đến ngày 13/8, mức bình quân chỉ còn 96.725 đồng/kg, tương ứng giảm 925 đồng/kg. Tính trên khối lượng 1 tấn, giá trị lô hàng giảm bình quân 925.000 đồng sau hai phiên.

Mức giảm cụ thể có sự khác biệt giữa các vùng. Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 900.000 đồng mỗi tấn so với ngày 11/8; khu vực Đắk Nông cũ giảm 1 triệu đồng mỗi tấn.

Sau nhịp tăng ngày 11/8, thị trường cà phê nội địa chưa giữ được mặt bằng giá mới. Mức bình quân hiện tại đã trở lại đúng vùng giá ghi nhận ngày 8/8 là 96.725 đồng/kg, cho thấy giá cà phê trong nước vẫn biến động khá nhanh qua từng phiên.

Chênh lệch giữa nơi mua cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg. Với 1 tấn cà phê, bán tại mức 97.000 đồng/kg cho giá trị cao hơn 700.000 đồng so với mức 96.300 đồng/kg. Giá thực tế tại từng đại lý có thể khác bảng tham khảo do chất lượng hạt, độ ẩm, tỷ lệ tạp chất, số lượng hàng và chi phí vận chuyển.

Xem thêm: bảng giá cà phê trực tuyến cập nhật liên tục trong ngày

Giá cà phê thế giới hôm nay 13/8/2026 diễn biến trái chiều

Giá cà phê thế giới hôm nay ghi nhận hai sàn đi ngược chiều nhau.

Giá cà phê Robusta trên sàn London

Trên sàn London, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 25 USD/tấn, tương đương 0,66%, xuống 3.752 USD/tấn. Trong phiên, giá dao động từ 3.718 đến 3.779 USD/tấn, thấp hơn mức 3.777 USD/tấn của phiên trước.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York

Trái lại, hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York tăng 4,25 cent/pound, tương đương 1,35%, lên 319,95 cent/pound. Biên độ giao dịch trong phiên nằm trong khoảng 313,55 – 321,20 cent/pound.

Hai sàn đi ngược chiều cho thấy diễn biến giữa Robusta và Arabica đang phân hóa. Giá Robusta giảm cùng chiều với thị trường trong nước trong lần cập nhật này, nhưng mức thu mua tại Tây Nguyên còn chịu tác động từ tỷ giá, nhu cầu giao hàng, nguồn cung thực tế và chất lượng từng lô hàng.

Giá cà phê hôm nay bao nhiêu 1 kg, 1 tấn?

Giá cà phê hôm nay bao nhiêu 1 kg? Ngày 13/8/2026, cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên được thu mua từ 96.300 đến 97.000 đồng/kg, bình quân 96.725 đồng/kg.

1 tấn cà phê hôm nay bán được bao nhiêu tiền? Với mặt bằng hiện nay, 1 tấn cà phê nhân xô có giá tham khảo từ 96,3 đến 97 triệu đồng, chưa tính chênh lệch về chất lượng hạt, độ ẩm, tạp chất và chi phí vận chuyển.

Vùng nào đang mua cà phê giá cao nhất hôm nay? Khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) đang thu mua cao nhất với 97.000 đồng/kg, cao hơn Lâm Đồng 700 đồng/kg.

Bạn đọc có thể theo dõi bảng giá cà phê theo vùng, biểu đồ 7 – 30 ngày và giá Robusta, Arabica mới nhất được cập nhật nhiều lần trong ngày tại chuyên trang Giá cà phê của Báo Lâm Đồng.