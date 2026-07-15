Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 15/7/2026: Tây Nguyên giảm 200 đồng, robusta tháng 11 rơi dưới 3.800 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 15/7/2026 giảm 200 đồng/kg, còn 94.500–95.100 đồng/kg; robusta tháng 11 lùi dưới 3.800 USD/tấn.

Sáng 15/7, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.500–95.100 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục dẫn đầu với 95.100 đồng/kg, cao hơn nơi có giá thấp nhất là Lâm Đồng 600 đồng/kg.

Thị trường thế giới cũng chịu sức ép bán. Robusta London giảm 18–23 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11 rơi xuống 3.796 USD/tấn. Arabica New York mất 4,25–4,95 US cent/pound. Thời tiết khô ráo hơn tại Brazil hỗ trợ hoạt động thu hoạch, còn sự dịch chuyển nhanh của dòng vốn đầu cơ khiến giá tiếp tục biến động mạnh.

Khu vực Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất 95.100 đồng/kg

Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ sáng nay giảm 200 đồng/kg, xuống còn 95.100 đồng/kg. Dù đi xuống, đây vẫn là mức thu mua cao nhất trong số các khu vực được khảo sát tại Tây Nguyên.

Đắk Lắk cũng hạ 200 đồng/kg, giao dịch tại 95.000 đồng/kg. Giá tại Gia Lai đứng ngang bằng Đắk Lắk sau mức điều chỉnh tương tự, qua đó vẫn giữ được mốc tâm lý 95.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, cà phê được thu mua ở mức 94.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên trước. Đây là địa phương có mức giá thấp nhất, kém Đắk Nông 600 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 15/7/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Đắk Nông 95.100 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Đắk Lắk 95.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Gia Lai 95.000 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg Lâm Đồng 94.500 đồng/kg Giảm 200 đồng/kg

Mức giảm được ghi nhận đồng đều ở tất cả địa phương, cho thấy sức ép không xuất phát từ riêng một vùng thu mua. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh 200 đồng/kg vẫn khá nhỏ so với những phiên biến động mạnh của tuần trước.

Với người trồng cà phê, mốc 95.000 đồng/kg đang trở thành vùng giá đáng chú ý. Đắk Lắk và Gia Lai vừa đủ giữ ngưỡng này, còn Lâm Đồng đã lùi sâu hơn 500 đồng/kg.

Chênh lệch toàn vùng chỉ còn 600 đồng/kg

Khoảng giá cà phê Tây Nguyên hiện nằm trong vùng 94.500–95.100 đồng/kg, tương ứng mức chênh lệch 600 đồng/kg giữa địa phương cao nhất và thấp nhất. Mặt bằng thu mua vẫn tương đối đồng đều dù từng khu vực có khác biệt về chất lượng, chi phí vận chuyển và nhu cầu của doanh nghiệp.

Đợt giảm sáng nay diễn ra sau giai đoạn thị trường biến động mạnh, khiến cả doanh nghiệp và người bán có xu hướng giao dịch thận trọng. Nguồn cung chưa được đẩy ra ồ ạt do một bộ phận người trồng vẫn chờ tín hiệu rõ hơn từ sàn London.

Nếu giá robusta quốc tế tiếp tục ở dưới các mốc kỹ thuật quan trọng, sức mua trong nước có thể bị hạn chế. Ngược lại, lượng hàng bán ra không lớn có thể giúp giá Tây Nguyên tránh một nhịp giảm sâu trong thời gian ngắn.

Robusta tháng 11 rơi khỏi mốc 3.800 USD/tấn

Trên sàn London, robusta giao tháng 9/2026 giảm 18 USD/tấn, tương đương 0,47%, xuống còn 3.834 USD/tấn. Kỳ hạn này vẫn đứng trên mốc 3.800 USD/tấn nhưng khoảng cách không còn lớn.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 mất 23 USD/tấn, tương ứng 0,6%, lùi về 3.796 USD/tấn. Đây là kỳ hạn giảm mạnh hơn và đã rơi khỏi ngưỡng 3.800 USD/tấn.

Diễn biến mới cũng xóa đi phần tăng nhẹ được ghi nhận trong phiên liền trước, khi robusta tháng 9 từng tăng 15 USD/tấn lên 3.849 USD/tấn và kỳ hạn tháng 11 đạt 3.800 USD/tấn. Việc giá nhanh chóng quay đầu cho thấy lực mua chưa đủ ổn định.

Đối với thị trường Việt Nam, hợp đồng robusta tháng 9 và tháng 11 có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chào mua, xuất khẩu và định giá hàng tồn kho. Nếu kỳ hạn tháng 11 chưa sớm lấy lại mốc 3.800 USD/tấn, các doanh nghiệp thu mua có thể tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng.

Arabica giảm mạnh nhưng vẫn còn dư âm tuần tăng 11%

Tại New York, arabica giao tháng 9/2026 giảm 4,25 US cent/pound, xuống còn 330 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12 mất 4,95 US cent/pound, chốt ở 311,05 US cent/pound.

Dữ liệu chốt phiên gần nhất cũng cho thấy arabica tháng 9 đã có phiên giảm thứ ba liên tiếp. Có thời điểm giá tăng khoảng 6% trong ngày nhưng không bảo toàn được thành quả do hoạt động chốt lời và sự dịch chuyển nhanh của dòng vốn đầu cơ.

Biến động hiện tại diễn ra sau một tuần đặc biệt mạnh của arabica. Mặt hàng này từng tăng 16% trong phiên đầu tuần, sau đó liên tục đảo chiều nhưng vẫn khép tuần với mức tăng cộng dồn khoảng 11%.

Biên độ tăng giảm lớn cho thấy thị trường vẫn rất nhạy cảm với thông tin thời tiết, tiến độ thu hoạch và vị thế của các quỹ đầu tư. Những đợt mua hoặc bán quy mô lớn có thể khiến giá đổi hướng chỉ trong một phiên.

Thời tiết Brazil thuận lợi hơn tạo sức ép lên giá

Một trong những nguyên nhân kéo giá đi xuống là thời tiết tại Brazil chuyển sang trạng thái thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch. Lượng mưa lớn đã giảm bớt và dự báo 7–10 ngày tiếp theo có thể duy trì khô ráo, không xuất hiện nguy cơ rét đậm gây thiệt hại.

Tại Cerrado Mineiro, khoảng 32% sản lượng dự kiến đã được thu hoạch. Thời tiết ít mưa giúp máy móc hoạt động thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ quá trình phơi và sấy hạt cà phê.

Tiến độ thu hoạch được cải thiện thường làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung mới sớm xuất hiện trên thị trường, từ đó gây áp lực lên giá kỳ hạn. Dù vậy, tốc độ thu hoạch tại khu vực này vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái.

Dòng vốn đầu cơ cũng khiến biến động bị khuếch đại. Khi các quỹ bán ra để chốt lợi nhuận sau những phiên tăng mạnh, giá có thể giảm nhanh dù cung – cầu thực tế chưa thay đổi đáng kể.

Tồn kho thấp và đồng real mạnh hạn chế đà giảm

Áp lực thu hoạch tại Brazil đang được cân bằng một phần bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên các sàn vẫn ở mức thấp. Tính đến ngày 14/7, tồn kho arabica trên sàn ICE giảm còn 339.652 bao, thấp nhất trong hơn hai năm.

Tồn kho robusta đã phục hồi lên 4.220 lô vào đầu tuần, song vẫn chưa cách xa mức đáy hai năm là 3.631 lô được ghi nhận ngày 15/5. Nguồn dự trữ thấp có thể khiến thị trường phản ứng mạnh nếu xuất hiện thông tin bất lợi về thời tiết hoặc sản lượng.

Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong khoảng 3,5 tuần so với USD cũng tạo lực đỡ cho giá. Khi đồng nội tệ mạnh lên, nông dân Brazil nhận được ít real hơn từ mỗi USD doanh thu xuất khẩu, nên có xu hướng hạn chế bán hàng.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu lao động và chi phí sản xuất cao khiến một bộ phận nông dân chưa muốn bán mạnh ở vùng giá hiện tại. Yếu tố này có thể làm chậm lượng cà phê được đưa ra thị trường dù vụ thu hoạch đang tiến triển.

Mốc 95.000 đồng/kg và 3.800 USD/tấn cần theo dõi

Trong các phiên tới, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ hướng đi của robusta London. Nếu hợp đồng tháng 11 duy trì dưới 3.800 USD/tấn và kỳ hạn tháng 9 tiến gần ngưỡng này, giá thu mua tại Tây Nguyên có nguy cơ chịu thêm sức ép.

Ở chiều ngược lại, tồn kho thấp, đồng real mạnh và việc nông dân Brazil hạn chế bán có thể giúp thị trường tìm lại lực cân bằng. Một đợt thời tiết bất lợi hoặc tiến độ thu hoạch chậm hơn dự báo cũng có khả năng làm giá đảo chiều.

Tại thị trường nội địa, mốc 95.000 đồng/kg cần được theo dõi sát. Nếu Đắk Lắk và Gia Lai rơi khỏi vùng giá này, mặt bằng thu mua có thể dịch chuyển xuống thấp hơn; nếu robusta phục hồi trên 3.800 USD/tấn, giá trong nước có cơ hội ổn định trở lại.