Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 17/7/2026: Nội địa lên 98.500 đ/kg, robusta mất tới 117 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 17/7/2026 tăng 1.200 đồng/kg, lên 97.900–98.500 đồng/kg; robusta giảm tới 117 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước cuối ngày 17/7 bật tăng tại các tỉnh Tây Nguyên. Khu vực Đắk Nông cũ dẫn đầu với 98.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng có mức thấp nhất là 97.900 đồng/kg.

Diễn biến này trái ngược với thị trường thế giới. Robusta London và arabica New York đồng loạt giảm mạnh dưới áp lực của đồng USD, hoạt động chốt lời và kỳ vọng nguồn cung Brazil gia tăng khi vụ thu hoạch được đẩy nhanh.

Giá cà phê trong nước tăng 1.200 đồng/kg

Khảo sát vào cuối ngày cho thấy giá thu mua tại Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Mặt bằng giá hiện phổ biến quanh 98.000 đồng/kg, với mức trung bình khoảng 98.400 đồng/kg.

Khu vực Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 98.400 +1.200 Lâm Đồng 97.900 +1.200 Gia Lai 98.400 +1.200 Đắk Nông cũ 98.500 +1.200

Đắk Nông cũ tiếp tục là khu vực có giá cao nhất, nhỉnh hơn Đắk Lắk và Gia Lai 100 đồng/kg. Lâm Đồng đứng cuối bảng, thấp hơn mức dẫn đầu 600 đồng/kg.

Đợt tăng cuối ngày giúp giá cà phê nội địa lấy lại đà đi lên sau khi thị trường thế giới giảm sâu. Mốc 98.500 đồng/kg tại Đắk Nông cũ là ngưỡng đáng chú ý, song giá vẫn chưa trở lại vùng 100.000 đồng/kg.

Robusta và arabica đồng loạt giảm mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 16/7, giá robusta trên sàn London quay đầu giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 114 USD/tấn, tương đương 2,91%, xuống còn 3.797 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm sâu hơn, mất 117 USD/tấn, tương ứng 3,03%, chốt ở mức 3.747 USD/tấn. Như vậy, hai hợp đồng robusta gần nhất đều rơi xuống dưới ngưỡng 3.800 USD/tấn.

Sắc đỏ cũng bao phủ sàn New York. Giá arabica giao tháng 9/2026 giảm 14,15 US cent/pound, tương đương 4,33%, còn 312,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 12,7 US cent/pound, xuống 297,25 US cent/pound.

Đây là mức điều chỉnh khá mạnh của cả hai loại cà phê. Riêng kỳ hạn arabica tháng 9 đã lùi xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần.

Áp lực bán gia tăng khi đồng USD lên giá so với đồng real Brazil. Tỷ giá USD/BRL có thời điểm vượt 5,09 real đổi một USD, gây bất lợi cho các mặt hàng giao dịch bằng đồng bạc xanh và thúc đẩy hoạt động chốt lời trên hai sàn.

Nguồn cung Brazil tiếp tục gây sức ép lên giá

Thời tiết khô ráo quay trở lại tại phần lớn vùng trồng cà phê của Brazil, giúp hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh. Tiến độ hiện vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng kỳ vọng lượng hàng mới sớm ra thị trường đã tạo thêm sức ép lên giá.

Các doanh nghiệp và thương nhân vẫn thận trọng về chất lượng hạt sau những đợt mưa kéo dài trong tháng 6 và đầu tháng 7. Mưa lớn từng khiến hoạt động thu hoạch bị chậm, đồng thời làm tăng lo ngại về chất lượng một phần sản lượng cà phê.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 6 đạt 2,64 triệu bao loại 60 kg, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất khẩu đi lên củng cố dự báo nguồn cung từ Brazil sẽ dồi dào hơn trong ngắn hạn.

Ngành cà phê Brazil còn đón nhận thông tin tích cực khi cà phê hòa tan được miễn mức thuế nhập khẩu mới 25% của Mỹ. Cecafé đánh giá quyết định này có thể giúp Brazil duy trì kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Mỹ khoảng 2–2,5 tỷ USD mỗi năm.

Trước đó, xuất khẩu cà phê hòa tan của Brazil sang Mỹ trong năm 2025 đã giảm gần 30% do tác động của thuế quan. Việc gỡ bỏ rào cản thuế có thể hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, nhưng cũng làm tăng khả năng nguồn hàng Brazil tiếp tục gây sức ép lên thị trường quốc tế.

Trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới có thể còn chịu ảnh hưởng nếu tiến độ thu hoạch và xuất khẩu của Brazil tiếp tục cải thiện. Ngược lại, những lo ngại về chất lượng hạt sau thời tiết bất lợi có thể hạn chế đà giảm. Tại thị trường trong nước, khả năng giữ mốc 98.500 đồng/kg sẽ phụ thuộc vào diễn biến của robusta London và nguồn cung thực tế.