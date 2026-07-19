Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 19/7/2026: Chưa trở lại 100.000 đ/kg sau 1 tuần giao dịch Giá cà phê tuần qua tăng lên 97.300 đồng/kg rồi giảm 2.200 đồng/kg, khi Robusta và Arabica cùng lao dốc.

Diễn biến giá cà phê trong nước đầu tuần

Ngày 13/7, giá cà phê trong nước bình quân ở mức 95.200 đồng/kg. Giá cà phê Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 95.200 đồng/kg; Lâm Đồng thấp nhất với 94.700 đồng/kg; khu vực Đắk Nông cũ dẫn đầu thị trường ở mức 95.300 đồng/kg.

Bạn đọc có thể theo dõi giá cà phê hôm nay tại các vùng thu mua trọng điểm, mức tăng giảm trong ngày và diễn biến mới nhất trên hai sàn thế giới.

Đến ngày 14/7, mặt bằng giá tại Tây Nguyên dao động từ 95.500 đến 96.100 đồng/kg. Giá cà phê Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 96.000 đồng/kg, Lâm Đồng đạt 95.500 đồng/kg, còn khu vực Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất là 96.100 đồng/kg.

Thị trường tăng mạnh trong ngày 15/7 khi giá cà phê tại các địa phương đồng loạt cộng thêm 1.200 đồng/kg. Giá bình quân lên 97.200 đồng/kg, mức cao nhất được ghi nhận trong tuần.

Giá cà phê Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng lên 97.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá thu mua đạt 96.700 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục đứng đầu với 97.300 đồng/kg, chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg khoảng 2.700 đồng.

Giá cà phê Tây Nguyên giảm 2.200 đồng/kg vào cuối tuần

Sau nhịp tăng giữa tuần, giá cà phê trong nước đảo chiều trong phiên ngày 17/7. Các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 2.200 đồng/kg, chấm dứt chuỗi phục hồi trước đó.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng lùi xuống 96.200 đồng/kg. Lâm Đồng giảm còn 95.700 đồng/kg và tiếp tục là địa phương có mức thu mua thấp nhất. Khu vực Đắk Nông cũ đạt 96.300 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Mặt bằng này được duy trì trong ngày 18/7, đưa giá cà phê trong nước dao động từ 95.700 đến 96.300 đồng/kg. So với mức cao nhất giữa tuần, giá tại các địa phương đã giảm khoảng 1.000 đồng/kg.

Tính theo dữ liệu từ ngày 13 đến 18/7, giá bình quân vẫn tăng khoảng 1.000 đồng/kg. Dù vậy, thị trường đã rời vùng áp sát 100.000 đồng/kg từng ghi nhận trước đó.

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm sau 1 tuần giao dịch

Diễn biến giá cà phê thế giới tuần qua nghiêng về xu hướng giảm. Cả giá cà phê Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York đều chịu áp lực bán mạnh vào cuối tuần.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 18 USD/tấn trong phiên ngày 14/7, xuống còn 3.834 USD/tấn. Hợp đồng này phục hồi nhẹ lên 3.849 USD/tấn trong ngày 15/7 trước khi giảm mạnh 114 USD/tấn, tương đương 2,91%, xuống 3.797 USD/tấn vào cuối tuần.

Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 117 USD/tấn, chốt ở mức 3.747 USD/tấn. Các hợp đồng tháng 1 và tháng 3/2027 lần lượt giảm về 3.709 USD/tấn và 3.675 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm liên tiếp. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 từ mức 330 US cent/lb ngày 14/7 lùi xuống 326,10 US cent/lb ngày 15/7.

Đến cuối tuần, hợp đồng Arabica tháng 9/2026 giảm thêm 14,15 US cent/lb, tương đương 4,33%, xuống còn 312,60 US cent/lb. Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 cũng mất 12,70 US cent/lb, chốt ở mức 297,25 US cent/lb.

Như vậy, giá cà phê tuần qua tăng trong những phiên đầu nhưng không giữ được vùng cao. Đà giảm sâu của Robusta London và Arabica New York đã kéo giá cà phê Tây Nguyên đi xuống vào cuối tuần. Dù vẫn đứng trên vùng giá đầu tháng 7, thị trường chưa thể quay lại mốc 100.000 đồng/kg.

Các mức giá mới nhất theo từng vùng, biểu đồ biến động và thông tin hai sàn giao dịch được cập nhật tại bảng giá cà phê trong nước và thế giới.