Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 19/8/2026: Đồng loạt tăng 1.500 đồng/kg, cao nhất 98.500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 19/8/2026 tăng 1.500 đồng/kg tại bốn tỉnh, đưa mức thu mua cao nhất lên 98.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 19/8 đồng loạt đi lên tại các tỉnh Tây Nguyên. Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 97.700–98.500 đồng/kg, trong đó Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá cao nhất.

Thị trường thế giới cũng khởi sắc mạnh. Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 5,3% và đạt mức cao nhất trong gần một tháng, còn robusta trên sàn London tăng hơn 2% ở các kỳ hạn chủ chốt.

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.500 đồng/kg

Cập nhật ngày 19/8, cả bốn địa phương được khảo sát cùng tăng 1.500 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đắk Nông dẫn đầu thị trường với giá thu mua 98.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 98.300 đồng/kg. Lâm Đồng có mức thấp nhất là 97.700 đồng/kg, thấp hơn Đắk Nông 800 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Đắk Lắk 98.300 +1.500 Lâm Đồng 97.700 +1.500 Gia Lai 98.300 +1.500 Đắk Nông 98.500 +1.500

Việc các địa phương cùng tăng với biên độ giống nhau giúp giá cà phê Tây Nguyên duy trì trạng thái tích cực, chưa xuất hiện sự phân hóa về hướng điều chỉnh. Mức chênh lệch giữa nơi cao nhất và thấp nhất chỉ còn 800 đồng/kg.

Với mức 98.500 đồng/kg tại Đắk Nông, giá cà phê trong nước đang cách ngưỡng 100.000 đồng/kg khoảng 1.500 đồng. Đây sẽ là mốc đáng chú ý nếu đà tăng của thị trường quốc tế tiếp tục được duy trì trong những phiên tới.

Arabica tăng 5,3%, robusta tăng hơn 2%

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, robusta trên sàn London tiếp tục tăng mạnh. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 85 USD/tấn, tương đương 2,32%, đạt 3.755 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 95 USD/tấn, lên 3.739 USD/tấn.

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá đóng cửa Thay đổi London Tháng 9/2026 3.755 USD/tấn +2,32% London Tháng 11/2026 3.739 USD/tấn +2,61% New York Tháng 9/2026 363,40 US cent/pound +5,30% New York Tháng 12/2026 332,45 US cent/pound +4,58%

Trên sàn New York, arabica có mức tăng mạnh hơn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 18,3 US cent/pound, đạt 363,4 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 14,55 US cent/pound, lên 332,45 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, giá arabica kỳ hạn đã lên mức cao nhất trong gần một tháng. Nguồn cung ngắn hạn vẫn khan hiếm do tiến độ thu hoạch tại Brazil chậm hơn thông thường, cùng những khó khăn trong hoạt động vận chuyển cà phê tại Colombia sau trận động đất.

Khối lượng giao dịch của hợp đồng arabica tháng 9 vẫn vượt 9.000 lô khi thời hạn thông báo giao hàng đến gần. Chênh lệch giữa hợp đồng tháng 9 và tháng 12 đã nới rộng lên khoảng 30 US cent/pound, phản ánh áp lực thiếu hàng ở các kỳ hạn gần.

Tồn kho arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm còn 229.214 bao tính đến ngày 18/8, thấp nhất trong 2,75 năm. Trái lại, tồn kho robusta được ICE theo dõi tăng lên 4.622 lô, cao nhất trong hơn 5 tháng.

Thu hoạch Brazil chậm, xuất khẩu bắt đầu cải thiện

Theo Safras & Mercado, đến ngày 12/8, Brazil mới hoàn thành 90% vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026–2027. Tỷ lệ này thấp hơn mức 97% cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 94%.

Riêng cà phê arabica, tiến độ thu hoạch mới đạt 86%, thấp hơn đáng kể so với mức 95% của năm trước. Việc cà phê được đưa ra thị trường chậm là một trong những yếu tố hỗ trợ giá kỳ hạn trong ngắn hạn.

Thời tiết khô hơn tại Brazil có thể giúp hoạt động thu hoạch tăng tốc. Somar Meteorologia cho biết bang Minas Gerais chỉ ghi nhận 0,6 mm mưa trong tuần kết thúc ngày 16/8, tương đương 11% mức trung bình lịch sử.

Dữ liệu của Cục Ngoại thương Brazil cho thấy khối lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu bình quân mỗi ngày trong tuần thứ hai của tháng 8 đạt 10.100 tấn, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng hàng vận chuyển trong hai tuần đầu tháng đạt khoảng 101.000 tấn.

Lượng cà phê Brazil ra thị trường đang cải thiện sau khi xuất khẩu tháng 7 giảm 5% so với cùng kỳ do mùa vụ bị trì hoãn. Nếu tiến độ thu hoạch và giao hàng tiếp tục tăng, áp lực khan hiếm có thể được giảm bớt. Tuy nhiên, tồn kho arabica xuống mức thấp nhất trong nhiều năm vẫn là yếu tố hỗ trợ giá ở các kỳ hạn gần.