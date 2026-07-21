Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 21/7/2026: Arabica bật tăng 1,86%, xuất khẩu Brazil giảm 15,7% Giá cà phê hôm nay 21/7/2026 giữ ở 97.500–98.000 đồng/kg; arabica tăng tới 1,86% khi xuất khẩu Brazil giảm sâu.

Cập nhật sáng 21/7, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên chưa thay đổi so với bảng giá ngày 20/7, tiếp tục dao động từ 97.500 đến 98.000 đồng/kg. Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng giữ mức cao nhất, còn Lâm Đồng thấp hơn 500 đồng/kg.

Thị trường thế giới đồng loạt đi lên. Robusta London tăng 7–22 USD/tấn, còn arabica New York tăng 1,33–1,86%. Đà phục hồi xuất hiện giữa lúc nguồn cung Brazil còn hạn chế, lượng xuất khẩu cả niên vụ giảm và người bán chưa vội đưa hàng ra thị trường.

Bạn đọc có thể theo dõi bảng giá cà phê hôm nay được cập nhật nhiều lần trong ngày, kèm biểu đồ 7 ngày, 30 ngày và giá chi tiết tại từng vùng thu mua.

Ba vùng giữ mức cao nhất 98.000 đồng/kg

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tiếp tục duy trì ở mức 98.000 đồng/kg. So với bảng giá cập nhật ngày 20/7, khu vực này chưa ghi nhận thay đổi.

Gia Lai cũng chốt mức thu mua 98.000 đồng/kg. Với mặt bằng hiện tại, giá tại địa phương này còn cách ngưỡng 100.000 đồng/kg khoảng 2.000 đồng.

Khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với 98.000 đồng/kg. Mức giá không đổi so với phiên liền trước.

Tại vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống, cà phê nhân xô được giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. Khoảng cách với ba khu vực dẫn đầu là 500 đồng/kg.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 21/7/2026

Vùng thu mua Giá ngày 21/7 (đồng/kg) So với ngày 20/7 Đắk Lắk 98.000 Không đổi Gia Lai 98.000 Không đổi Lâm Đồng 97.500 Không đổi Đắk Nông (tỉnh cũ) 98.000 Không đổi

Mức bình quân số học của bốn vùng đạt 97.875 đồng/kg. Biên độ giữa nơi cao nhất và thấp nhất chỉ 500 đồng/kg, cho thấy mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên đang khá đồng đều.

Dù chưa trở lại ngưỡng 100.000 đồng/kg, giá trong nước vẫn giữ được vùng cao sau những phiên biến động mạnh. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì đà tăng của robusta London.

Robusta tháng 11 tăng 22 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/7, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 7 USD/tấn, tương đương 0,18%, đạt 3.884 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 có mức tăng lớn hơn, thêm 22 USD/tấn, tương ứng 0,57%, lên 3.851 USD/tấn. Giá tháng 11 vẫn thấp hơn hợp đồng tháng 9 khoảng 33 USD/tấn nhưng dẫn đầu về biên độ tăng trong phiên.

Kỳ hạn robusta Giá đóng cửa Thay đổi Tháng 9/2026 3.884 USD/tấn +7 USD, tương đương 0,18% Tháng 11/2026 3.851 USD/tấn +22 USD, tương đương 0,57%

Robusta tháng 9 chỉ còn cách mốc 3.900 USD/tấn 16 USD. Nếu vượt được ngưỡng này, giá cà phê nội địa có thể nhận thêm lực hỗ trợ trong các lần cập nhật tiếp theo.

Arabica tháng 12 bật tăng 1,86%

Trên sàn New York, arabica giao tháng 9/2026 tăng 4,25 US cent/pound, tương đương 1,33%, đạt 324,55 US cent/pound.

Hợp đồng tháng 12/2026 tăng mạnh hơn với 5,65 US cent/pound, tương ứng 1,86%, lên 309,45 US cent/pound. Đây là mức tăng theo tỷ lệ cao nhất trong bốn hợp đồng robusta và arabica được cập nhật.

Kỳ hạn arabica Giá đóng cửa Thay đổi Tháng 9/2026 324,55 US cent/pound +4,25 US cent, tương đương 1,33% Tháng 12/2026 309,45 US cent/pound +5,65 US cent, tương đương 1,86%

Số liệu chi tiết từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ cho biết các quỹ đầu cơ đã tăng vị thế bán ròng arabica thêm 2.231 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 14/7, lên 12.454 hợp đồng. Vị thế bán ròng cho thấy dòng vốn đầu cơ vẫn thận trọng dù giá vừa phục hồi.

Xuất khẩu cà phê Brazil giảm xuống 38,46 triệu bao

Brazil xuất khẩu 38,46 triệu bao cà phê trong niên vụ 2025–2026, giảm 15,7% so với niên vụ trước. Theo Cecafé, đây là khối lượng thấp nhất kể từ niên vụ 2022–2023.

Xuất khẩu cà phê nhân xanh đạt 34,53 triệu bao, giảm 16,6%. Arabica giảm 15,3%, xuống 29,5 triệu bao; robusta giảm mạnh hơn với 23,5%, chỉ còn 5,03 triệu bao.

Khối lượng xuất khẩu giảm sâu nhưng kim ngạch vẫn đạt gần 14,6 tỷ USD, thấp hơn khoảng 1% so với niên vụ trước. Giá xuất khẩu bình quân tăng 17,4%, lên 379,48 USD/bao, qua đó bù đắp phần lớn phần sụt giảm về sản lượng.

Nguồn cung hạn chế khiến người bán chưa vội giao hàng

Tồn kho cà phê Brazil đã giảm đáng kể sau giai đoạn xuất khẩu cao trong năm 2024. Vụ thu hoạch năm 2025 còn chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, khiến lượng hàng dành cho xuất khẩu bị thu hẹp.

Tiến độ thu hoạch hiện diễn ra tương đối ổn định nhưng vẫn chậm hơn cùng kỳ niên vụ trước. Thị trường tiếp tục theo dõi sản lượng cuối cùng và chất lượng arabica, do mưa đã ảnh hưởng một phần đến hạt cà phê.

Theo Công ty môi giới Carvalhaes, biến động mạnh khiến việc chốt giao dịch mua bán trở nên khó khăn. Nhiều người trồng chỉ bán lượng hàng vừa đủ trang trải chi phí ngắn hạn và chờ mặt bằng giá rõ ràng hơn.

Hoạt động xuất khẩu của Brazil còn gặp trở ngại do tình trạng quá tải cảng biển. Nhiều chuyến tàu chậm khởi hành khiến doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí lưu kho, xếp hàng và lưu container.

Mốc 3.900 USD/tấn có thể tác động đến giá Tây Nguyên

Trong các phiên tới, robusta tháng 9 cần vượt và duy trì trên 3.900 USD/tấn để củng cố đà phục hồi. Nếu sàn London tiếp tục tăng trong bối cảnh người bán Brazil hạn chế giao hàng, giá tại Tây Nguyên có thể thu hẹp khoảng cách với mốc 100.000 đồng/kg.

Ngược lại, giá có thể chịu áp lực nếu vụ thu hoạch Brazil tăng tốc và lượng hàng mới được đưa ra thị trường nhiều hơn. Diễn biến thời tiết, chất lượng arabica, vị thế bán ròng của các quỹ và tình trạng vận chuyển tại các cảng Brazil sẽ là những yếu tố cần theo dõi.