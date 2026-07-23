Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 23/7/2026: Giá nội địa giảm 2 ngày liên tiếp, robusta mất mốc 3.800 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 23/7/2026 giảm 200-500 đồng/kg, xuống còn 95.900-96.500 đồng/kg; robusta London kỳ hạn tháng 9 lùi về 3.796 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 23/7/2026 đồng loạt giảm tiếp ngày thứ 2

Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên cùng đi xuống, với mức điều chỉnh từ 200-500 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước.

Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 95.900-96.500 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất là 600 đồng/kg, còn mức bình quân được cập nhật ở 96.400 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Sau phiên điều chỉnh, toàn bộ khu vực khảo sát tiếp tục đứng dưới 97.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại khu vực Đắk Nông cũ cũng còn cách mốc tâm lý 100.000 đồng/kg khoảng 3.500 đồng.

Khu vực Đắk Nông cũ vẫn giữ mức cao nhất 96.500 đồng/kg

Khu vực Đắk Nông cũ đang được thương lái thu mua cà phê ở mức 96.500 đồng/kg. So với phiên trước, giá tại đây giảm 300 đồng/kg nhưng vẫn cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay 23/7/2026 hạ 200 đồng/kg, xuống còn 96.400 đồng/kg. Đây là nơi có mức giảm thấp nhất trong phiên và hiện chỉ kém Đắk Nông cũ 100 đồng/kg.

Gia Lai ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn, mất 400 đồng/kg và đưa giá thu mua về 96.400 đồng/kg. Mặt bằng tại địa phương này đang ngang với Đắk Lắk.

Lâm Đồng giảm sâu nhất 500 đồng/kg, còn 95.900 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất xuống dưới 96.000 đồng/kg và tiếp tục giữ vị trí thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 23/7/2026

Thị trường Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi so với phiên trước Khu vực Đắk Nông cũ 96.500 -300 Đắk Lắk 96.400 -200 Gia Lai 96.400 -400 Lâm Đồng 95.900 -500 Giá trung bình 96.400 -300

Đơn vị: đồng/kg.

Việc các địa phương cùng giảm cho thấy giá trong nước đang chịu ảnh hưởng từ diễn biến đi xuống của hai sàn cà phê thế giới. Lâm Đồng mất mốc 96.000 đồng/kg có thể khiến tâm lý bán hàng thận trọng hơn, đặc biệt khi robusta London đã rơi xuống dưới 3.800 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá cà phê Tây Nguyên vẫn đang duy trì trên 95.000 đồng/kg. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ thu hoạch tại Brazil, Indonesia và khả năng tồn kho robusta tiếp tục được bổ sung.

Robusta London giảm xuống dưới 3.800 USD/tấn

Chốt phiên giao dịch ngày 22/7, giá robusta kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London giảm 22 USD/tấn, tương đương 0,58%, xuống còn 3.796 USD/tấn. Hợp đồng này đã đánh mất mốc 3.800 USD/tấn sau nhiều phiên chịu áp lực từ nguồn cung vụ mới.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm mạnh hơn, mất 38 USD/tấn, tương đương 1%, còn 3.761 USD/tấn. Việc cả hai kỳ hạn cùng đi xuống cho thấy sức ép bán không chỉ tập trung vào hợp đồng gần.

Mốc 3.800 USD/tấn của kỳ hạn tháng 9 sẽ tiếp tục được thị trường trong nước theo dõi. Nếu robusta chưa thể phục hồi lên trên vùng giá này, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể còn đối mặt với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Arabica New York giảm hơn 1%

Trên sàn New York, arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 5,45 US cent/pound, tương đương 1,69%, xuống còn 316,65 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 mất 4,2 US cent/pound, tương ứng 1,36%, chốt ở mức 303,7 US cent/pound.

Mức giảm của arabica mạnh hơn robusta về tỷ lệ phần trăm. Diễn biến đồng loạt đi xuống trên hai sàn khiến tâm lý thị trường cà phê thế giới trở nên thận trọng hơn.

Thời tiết Brazil và tồn kho robusta gây sức ép

Giá cà phê chịu áp lực khi các dự báo cho thấy thời tiết khô ráo sẽ tiếp tục xuất hiện tại những vùng trồng chính của Brazil trong tuần tới. Điều kiện thuận lợi có thể giúp nông dân đẩy nhanh thu hoạch và đưa thêm cà phê vụ mới ra thị trường.

Tồn kho robusta trên sàn ICE cũng tăng trở lại. Sau khi giảm xuống 3.631 lô vào ngày 15/5, mức thấp nhất trong khoảng 2,25 năm, lượng tồn kho đã lên 4.254 lô vào ngày 22/7, cao nhất trong bốn tháng.

Nguồn hàng robusta được bổ sung làm giảm bớt lo ngại thiếu hụt trên thị trường kỳ hạn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá robusta London chưa thể duy trì đà phục hồi.

Ở chiều ngược lại, tồn kho arabica đạt chuẩn do ICE chứng nhận giảm còn 320.615 bao, thấp nhất trong khoảng 2,25 năm. Lượng tồn kho thấp có thể hạn chế phần nào nguy cơ arabica giảm sâu, dù giá vẫn chịu tác động từ tiến độ thu hoạch tại Brazil.

Indonesia đã hoàn thành khoảng 80% vụ thu hoạch

Theo thông tin từ các nhà giao dịch, vụ thu hoạch cà phê tại Indonesia, quốc gia sản xuất robusta lớn thứ ba thế giới, đã hoàn thành khoảng 80%.

Tiến độ thu hái cao đồng nghĩa lượng cà phê Indonesia có thể tiếp tục được đưa ra thị trường trong thời gian tới. Nguồn cung này tạo thêm áp lực đối với robusta, nhất là khi tồn kho trên sàn ICE cũng đang tăng.

Tại Brazil, Hợp tác xã Cooxupé cho biết đến ngày 17/7, các thành viên đã thu hoạch được 47,3% sản lượng niên vụ 2026. Con số này thấp hơn mức 59% của cùng kỳ năm trước.

Dù tiến độ vẫn chậm hơn năm ngoái 11,7 điểm phần trăm, thời tiết khô ráo có thể giúp hoạt động thu hoạch tăng tốc. Lượng cà phê vụ mới được đưa ra nhanh hơn sẽ tiếp tục là yếu tố thị trường cần theo dõi.

Thị trường lo ngại rủi ro với nguồn cung Nicaragua

Thị trường cà phê Mỹ còn đứng trước nguy cơ phát sinh thêm sức ép nếu Washington áp dụng biện pháp hạn chế thương mại đối với Nicaragua.

Cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia Trung Mỹ này, còn Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 35% lượng cà phê xuất khẩu của Nicaragua được đưa vào thị trường Mỹ.

Nicaragua thu về khoảng 500 triệu USD mỗi năm từ hoạt động xuất khẩu cà phê. Vì vậy, việc Mỹ hạn chế nhập khẩu hoặc áp thuế cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ sản xuất nhỏ và nguồn thu của quốc gia này.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng cà phê có thể trở thành một trong những mặt hàng được Washington cân nhắc nếu quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi. Tuy nhiên, tác động đến giá tiêu dùng cũng là yếu tố khiến giới chức Mỹ phải thận trọng.

Giá bán lẻ cà phê tại Mỹ trong tháng 6 đạt bình quân 9,45 USD/pound, duy trì gần vùng cao nhất kể từ năm 2016. Nếu nguồn cung từ Nicaragua bị gián đoạn, chi phí đối với doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng Mỹ có nguy cơ tăng thêm.

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ đang vận động để cà phê không bị đưa vào danh sách hàng hóa chịu hạn chế thương mại. Trước đó, cà phê nhân xanh và cà phê hòa tan đã được đưa vào nhóm hàng được miễn thuế.

Giá trong nước chờ phản ứng tại mốc 96.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/7/2026 giảm tại toàn bộ khu vực khảo sát, nhưng vẫn duy trì trong vùng 95.900-96.500 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ tiếp tục giữ giá cao nhất, còn Lâm Đồng đã lùi xuống dưới 96.000 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ theo dõi khả năng robusta tháng 9 lấy lại mốc 3.800 USD/tấn. Giá trong nước có thể nhận được lực hỗ trợ nếu sàn London phục hồi và tiến độ thu hoạch của Brazil tiếp tục chậm hơn cùng kỳ.

Ngược lại, thời tiết thuận lợi tại Brazil, nguồn hàng Indonesia tăng và tồn kho robusta tiếp tục đi lên có thể khiến giá Tây Nguyên chịu thêm áp lực. Mốc 96.500 đồng/kg tại khu vực Đắk Nông cũ là vùng giá đáng chú ý trong những lần cập nhật tiếp theo.