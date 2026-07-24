Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 24/7/2026: Tây Nguyên giảm tiếp gần 2.000 đ/kg, robusta mất 91 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 24/7/2026 giảm 1.700–1.800 đồng/kg, còn 94.200–94.700 đồng/kg; robusta mất 91 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước sáng 24/7 đồng loạt đi xuống, giảm từ 1.700 đến 1.800 đồng/kg so với phiên trước. Mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên còn 94.200–94.700 đồng/kg, trong đó Đắk Nông giữ mức cao nhất nhưng cũng đã rơi dưới mốc 95.000 đồng/kg.

Thị trường thế giới cùng chịu áp lực bán mạnh. Robusta London giảm tới 2,4%, arabica New York mất hơn 2%, đưa cả hai loại cà phê xuống mức thấp nhất trong hai tuần khi nguồn cung vụ mới từ Indonesia và Brazil được đẩy nhanh ra thị trường.

Tây Nguyên mất tới 1.800 đồng/kg, toàn bộ rơi dưới 95.000 đồng/kg

Đợt điều chỉnh sáng nay diễn ra trên toàn bộ các địa phương được khảo sát. Biên độ giảm khá đồng đều, từ 1.700 đến 1.800 đồng/kg, kéo giá thu mua ra khỏi vùng 95.000 đồng/kg chỉ sau một phiên.

Khoảng giá hiện tại dao động từ 94.200 đến 94.700 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất chỉ còn 500 đồng/kg, cho thấy áp lực giảm không tập trung ở một địa phương mà lan rộng trên toàn thị trường Tây Nguyên.

So với phiên trước, mỗi tấn cà phê nhân đang mất từ 1,7 đến 1,8 triệu đồng về giá trị. Đây là mức điều chỉnh đáng chú ý đối với những hộ đang cần bán hàng để cân đối chi phí hoặc thanh toán các khoản đầu tư cho vụ mới.

Khu vực Đắk Nông cũ giữ mức cao nhất 94.700 đồng/kg

Tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê được thu mua ở mức 94.700 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg. Dù vẫn đứng đầu khu vực, giá tại địa phương này đã thấp hơn mốc tâm lý 95.000 đồng/kg khoảng 300 đồng.

Đắk Lắk cũng giảm 1.800 đồng/kg, đưa giá giao dịch về 94.600 đồng/kg. Mức thu mua tại đây hiện thấp hơn Đắk Nông 100 đồng/kg.

Gia Lai chốt giá 94.600 đồng/kg sau khi mất 1.800 đồng/kg, ngang bằng với Đắk Lắk. Biên độ giảm mạnh khiến lợi thế từ nhịp phục hồi trước đó bị thu hẹp đáng kể.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm nhẹ hơn, mất 1.700 đồng/kg. Tuy nhiên, với giá thu mua còn 94.200 đồng/kg, đây vẫn là khu vực thấp nhất trong bảng khảo sát.

Bảng giá cà phê trong nước ngày 24/7/2026

Thị trường Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi so với phiên trước Đắk Lắk 94.600 -1.800 Lâm Đồng 94.200 -1.700 Gia Lai 94.600 -1.800 Đắk Nông cũ 94.700 -1.800

Sau phiên giảm mạnh, khoảng cách giữa các địa phương tiếp tục được thu hẹp. Người trồng và đại lý có thể thận trọng hơn trong quyết định bán ra, nhất là khi thị trường London đang lùi sát vùng 3.700 USD/tấn và chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Robusta mất 91 USD/tấn, kỳ hạn tháng 11 rơi dưới 3.700 USD/tấn

Chốt phiên giao dịch ngày 23/7, hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 91 USD/tấn, tương đương 2,4%, xuống còn 3.705 USD/tấn. Đây là mức giảm mạnh nhất trong các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 mất 62 USD/tấn, tương ứng 1,65%, chốt ở mức 3.699 USD/tấn. Kỳ hạn này đã rơi xuống dưới ngưỡng 3.700 USD/tấn, tạo thêm sức ép đối với tâm lý thị trường vật chất.

Theo Reuters, giá robusta và arabica cùng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần. Diễn biến trên sàn London là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến giá thu mua tại Tây Nguyên điều chỉnh mạnh trong phiên sáng nay.

Arabica mất 7,25 cent, kỳ hạn tháng 12 xuống dưới mốc 300

Trên sàn New York, hợp đồng arabica giao tháng 9/2026 giảm 7,25 US cent/pound, tương đương 2,29%, xuống còn 309,4 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng mất 7,25 US cent/pound, tương ứng 2,39%, còn 296,45 US cent/pound. Việc kỳ hạn tháng 12 rơi xuống dưới mốc 300 US cent/pound cho thấy áp lực bán đang xuất hiện đồng thời ở cả hai sàn cà phê lớn.

Mức giảm khá tương đồng giữa các kỳ hạn cho thấy thị trường đang phản ứng với triển vọng nguồn cung chung, thay vì chỉ chịu ảnh hưởng từ hoạt động dịch chuyển vị thế ở một hợp đồng riêng lẻ.

Cà phê vụ mới từ Indonesia bổ sung nguồn cung robusta

Một trong những yếu tố gây sức ép lên giá robusta là lượng cà phê vụ mới từ Indonesia đang được đưa ra thị trường. Indonesia hiện là quốc gia sản xuất robusta lớn thứ ba thế giới.

Các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch robusta tại nước này đang dần bước vào giai đoạn cuối. Thời tiết thuận lợi tại Lampung, vùng trồng cà phê trọng điểm, giúp hoạt động thu hái tiếp tục diễn ra và hỗ trợ nguồn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn.

Dù lượng quả chín còn lại không nhiều, cà phê đã thu hoạch và chế biến vẫn có thể tiếp tục được bán ra. Nguồn cung bổ sung từ Indonesia làm giảm bớt lo ngại thiếu hụt robusta trên thị trường quốc tế.

Thời tiết khô ráo giúp Brazil đẩy nhanh thu hoạch và xuất khẩu

Tại Brazil, thời tiết khô hơn đã tạo điều kiện cho nông dân tăng tốc thu hoạch, phơi và chế biến cà phê. Khi tiến độ sản xuất thuận lợi, lượng hàng sẵn sàng đưa ra thị trường cũng tăng lên, gây áp lực lên cả robusta lẫn arabica.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil vẫn dự báo xuất khẩu của nước này có thể tăng khoảng 5–6 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Triển vọng xuất khẩu lớn hơn khiến người mua giảm bớt lo ngại về khả năng thiếu hàng trong các tháng tới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ không thay đổi dự báo sản lượng cà phê Brazil. Cơ quan này kỳ vọng Brazil có thể đạt một vụ mùa kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026, qua đó hỗ trợ thị trường toàn cầu tiến gần hơn tới trạng thái cân bằng.

Sản lượng toàn cầu có thể lập kỷ lục nhưng nguồn cung chưa thật sự dư dả

USDA dự báo sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2026–2027 đạt mức kỷ lục 189,7 triệu bao loại 60 kg. Động lực chính đến từ sự gia tăng sản lượng tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu cũng được dự báo lập kỷ lục 179,7 triệu bao. Mỹ và châu Âu có thể dẫn đầu đà tăng khi các nhà rang xay bổ sung hàng dự trữ sau khoảng 5 năm thị trường thường xuyên ở trạng thái eo hẹp.

Vì vậy, triển vọng vụ mùa lớn đang gây áp lực giảm giá, nhưng chưa đủ để loại bỏ hoàn toàn rủi ro thiếu hụt. Nếu sản lượng thực tế thấp hơn dự báo hoặc nhu cầu rang xay tăng nhanh, cán cân cung cầu có thể trở nên căng thẳng trở lại.