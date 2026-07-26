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    Giá cà phê hôm nay 26/7/2026: Giảm tới 2.200 đồng/kg so với cuối tuần

    Văn Khoa 26/07/2026 5:30

    Giá cà phê hôm nay 26/7/2026 giữ nguyên mức cuối ngày 25/7, dao động từ 95.300–96.000 đồng/kg. So với đầu tuần, giá thu mua đã giảm 2.000–2.200 đồng/kg.

    Thị trường cà phê trong nước chốt giá thu mua trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg

    Cập nhật sáng Chủ nhật ngày 26/7/2026, thị trường cà phê trong nước chốt giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm phổ biến trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg.

    Bảng lịch sử giá cà phê trong nước trong 7 ngày vừa qua (Ngườn Báo Lâm Đồng)
    Bảng lịch sử giá cà phê trong nước trong 7 ngày vừa qua (Nguồn Báo Lâm Đồng)

    Tại Đắk Lắk, giá cà phê đang ở mức 95.800 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức thu mua tương tự là 95.800 đồng/kg.

    Tại vùng thu mua Lâm Đồng truyền thống, giá cà phê đạt 95.300 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

    Khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có giá cao nhất với 96.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

    Vùng thu muaGiá cà phê hôm nay 26/7/2026 (đồng/kg)Giá đầu tuần 20/7/2026 (đồng/kg)Biến động so với đầu tuần
    Đắk Lắk95.80098.000▼ 2.200
    Gia Lai95.80098.000▼ 2.200
    Lâm Đồng95.30097.500▼ 2.200
    Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông cũ)96.00098.000▼ 2.000

    Giá cà phê giảm 2.000–2.200 đồng/kg so với đầu tuần

    Nếu lấy ngày 20/7 làm mốc đầu tuần, giá cà phê hôm nay đã giảm khá rõ tại tất cả vùng thu mua.

    Tại Đắk Lắk, giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 95.800 đồng/kg, tương ứng mất 2.200 đồng/kg. Gia Lai cũng giảm 2.200 đồng/kg khi đi từ 98.000 đồng/kg về 95.800 đồng/kg.

    Giá cà phê tại vùng Lâm Đồng truyền thống hiện thấp hơn đầu tuần 2.200 đồng/kg, từ 97.500 đồng/kg xuống còn 95.300 đồng/kg.

    Riêng khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá giảm từ 98.000 đồng/kg xuống 96.000 đồng/kg, tương ứng mức giảm 2.000 đồng/kg.

    Như vậy, sau một tuần giao dịch, người bán cà phê đang nhận mức giá thấp hơn khoảng 2–2,2 triệu đồng cho mỗi tấn so với ngày 20/7.

    Thị trường tăng đầu tuần nhưng giảm mạnh từ ngày 23/7

    Giá cà phê mở đầu tuần bằng nhịp tăng nhẹ. Ngày 20/7, thị trường dao động từ 97.500–98.000 đồng/kg. Sang ngày 21/7, giá tăng thêm khoảng 500 đồng/kg, đưa mặt bằng chung lên 98.000–98.500 đồng/kg.

    Mức giá này được duy trì trong ngày 22/7, với Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng đạt 98.500 đồng/kg; vùng Lâm Đồng truyền thống đứng ở mức 98.000 đồng/kg.

    Đến ngày 23/7, thị trường bất ngờ giảm mạnh từ 1.700–1.900 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống còn 96.400–96.800 đồng/kg. Đà giảm tiếp tục đưa mặt bằng giá rời xa vùng 99.000 đồng/kg trong những phiên cuối tuần.

    Kết thúc ngày 25/7, giá cà phê phổ biến từ 95.300–96.000 đồng/kg và được giữ nguyên trong sáng 26/7. So với mức cao nhất đầu tuần, thị trường hiện thấp hơn khoảng 2.500–2.700 đồng/kg.

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        Thuế - Tài chính
        Giá cà phê hôm nay 26/7/2026: Giảm tới 2.200 đồng/kg so với cuối tuần
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