Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 27/7/2026: Lùi sát mốc 95.000 đồng/kg, robusta giảm mạnh Giá cà phê hôm nay 27/7/2026 dao động từ 95.300–96.000 đồng/kg, giảm theo đà đi xuống của hai sàn giao dịch thế giới.

Giá cà phê hôm nay 27/7/2026 thấp nhất 95.300 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước ngày 27/7 tiếp tục chịu áp lực giảm, đưa mặt bằng thu mua tại khu vực Tây Nguyên lùi về gần mốc 95.000 đồng/kg. Giá giữa các địa phương hiện chênh lệch khoảng 700 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 96.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 95.800 đồng/kg, thấp hơn 200 đồng/kg so với khu vực dẫn đầu.

Tại vùng trồng cà phê thuộc Lâm Đồng trước đây, giá thu mua phổ biến ở mức 95.300 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 27/7/2026 tại Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg. So với mức 97.200–97.900 đồng/kg của tuần trước, giá cà phê nội địa đã giảm khoảng 1.900 đồng/kg.

Sau nhiều tuần duy trì trên vùng 97.000 đồng/kg, việc giá cà phê lùi sát mốc 95.000 đồng/kg cho thấy sức ép từ thị trường quốc tế đang lan rộng sang hoạt động thu mua trong nước. Người bán và các doanh nghiệp đều giữ tâm lý thận trọng, khiến lượng giao dịch phát sinh không nhiều.

Giá cà phê robusta và arabica đồng loạt giảm

Trên sàn London, giá cà phê robusta giảm mạnh ở các kỳ hạn giao dịch gần. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 120 USD/tấn, tương đương mức giảm 3,1%, xuống còn 3.757 USD/tấn.

Kỳ hạn giao tháng 11/2026 cũng giảm 91 USD/tấn, hiện còn 3.738 USD/tấn. Việc các hợp đồng cùng đi xuống đã tạo thêm áp lực lên giá thu mua cà phê tại Việt Nam.

Sàn New York ghi nhận diễn biến tương tự đối với cà phê arabica. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 6,5 US cent/pound, xuống mức 313,8 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 5,8 US cent/pound, còn 298,05 US cent/pound.

Đà giảm đồng thời của robusta và arabica khiến thị trường cà phê toàn cầu bước vào trạng thái dè dặt hơn. Giới giao dịch đang theo dõi triển vọng nguồn cung niên vụ mới, đặc biệt tại các quốc gia sản xuất lớn.

Giao dịch cà phê trong nước chậm vào cuối vụ

Hoạt động mua bán cà phê tại Việt Nam đang diễn ra khá trầm lắng khi niên vụ 2025–2026 bước vào giai đoạn cuối. Lượng hàng còn lại trong dân không nhiều, nhưng nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu cũng chưa tăng rõ rệt.

Giá cà phê nhân tại Tây Nguyên trong tuần phổ biến từ 95.300–96.000 đồng/kg, tương đương khoảng 3,65–3,68 USD/kg. Mặt bằng này thấp hơn đáng kể so với vùng 97.200–97.900 đồng/kg ghi nhận một tuần trước.

Theo các thương nhân tại Tây Nguyên, nguồn cung cuối vụ đã trở nên hạn chế nhưng chưa đủ để hỗ trợ giá. Doanh nghiệp xuất khẩu vẫn mua vào với tốc độ chậm, khiến thanh khoản trên thị trường giảm dù nông dân không còn nhiều cà phê để bán.

Ở mảng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam đang chào bán cà phê robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và hạt vỡ tối đa 5%, với mức trừ lùi khoảng 60–80 USD/tấn so với hợp đồng robusta giao tháng 9 trên sàn London.

Mức trừ lùi này phản ánh nhu cầu nhập khẩu chưa thực sự khởi sắc. Các bên tham gia thị trường vẫn ưu tiên quan sát diễn biến giá quốc tế trước khi đẩy mạnh giao dịch cho những lô hàng mới.

Giá cà phê có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn

Trong những phiên tới, giá cà phê được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tiến độ thu hoạch tại các nước sản xuất lớn, biến động thời tiết và nhu cầu mua hàng của các thị trường tiêu thụ chủ chốt.

Nguồn cung cuối vụ tại Việt Nam đang ở mức thấp có thể giúp giá tránh được những nhịp giảm quá sâu. Tuy nhiên, nếu nhu cầu xuất khẩu chưa cải thiện và hai sàn thế giới tiếp tục đi xuống, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 95.000–96.000 đồng/kg.