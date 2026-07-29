Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 29/7/2026: Tăng tới 2.000 đồng/kg, Lâm Đồng tăng mạnh nhất Giá cà phê hôm nay 29/7/2026 tăng 1.800–2.000 đồng/kg, lên 97.800–98.500 đồng/kg; Arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 4,58%.

Thị trường cà phê trong nước bật tăng mạnh ngay sau lần cập nhật mới nhất ngày 29/7/2026. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng từ 1.800 đến 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng chung tiến sát mốc 100.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng mạnh, cao nhất 98.500 đồng/kg

Cập nhật mới nhất, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 97.800–98.500 đồng/kg. So với lần cập nhật trước, cả bốn vùng thu mua chính đều tăng ít nhất 1.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê tăng 1.800 đồng/kg, đạt 98.300 đồng/kg. Đây là mức tăng thấp nhất trong nhóm được khảo sát nhưng vẫn đưa giá thu mua tại khu vực này vượt xa mốc 98.000 đồng/kg.

Gia Lai cũng giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg, sau khi tăng thêm 1.900 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua tăng 1.900 đồng/kg, lên 98.500 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong bốn vùng đang có dữ liệu.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ngày, thêm 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thu mua tại khu vực này vẫn thấp nhất thị trường, đạt 97.800 đồng/kg.

Giá trung bình của bốn vùng hiện ở khoảng 98.225 đồng/kg. Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất chỉ còn 700 đồng/kg, cho thấy mặt bằng giá tại Tây Nguyên đang khá sát nhau.

Vùng thu mua Giá hiện tại Thay đổi Đắk Lắk 98.300 đồng/kg Tăng 1.800 đồng Lâm Đồng 97.800 đồng/kg Tăng 2.000 đồng Gia Lai 98.300 đồng/kg Tăng 1.900 đồng Đắk Nông cũ 98.500 đồng/kg Tăng 1.900 đồng

Bảng này là đủ cho bài báo. Không cần đưa thêm lịch sử 7 ngày hoặc toàn bộ dữ liệu từng điểm thu mua vì các nội dung đó đã có trên trang cluster.

Robusta và Arabica đồng loạt tăng mạnh

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 78 USD/tấn, tương đương 2,05%, lên 3.877 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 11/2026 cũng tăng 78 USD/tấn, đạt 3.859 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cùng đi lên từ 79 đến 80 USD/tấn, cho thấy lực mua xuất hiện trên toàn bộ đường giá.

Đà tăng mạnh hơn được ghi nhận trên sàn New York. Giá Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 14,85 cent/pound, tương đương 4,58%, lên 339,40 cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 11,40 cent/pound, đạt 317,30 cent/pound. Các hợp đồng giao trong năm 2027 cũng đồng loạt tăng hơn 3%.

Không cần chép cả bảng năm kỳ hạn trong bài. Chỉ cần đưa hai kỳ hạn gần nhất của mỗi loại cà phê, sau đó dẫn người đọc sang trang cluster hoặc trang giá cà phê thế giới để xem đầy đủ.

Tồn kho ICE giảm sâu, thị trường tìm nguồn hàng giao ngay

Theo Reuters, đà tăng của giá cà phê được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm rưỡi.

Tính đến ngày 27/7, lượng cà phê đạt chuẩn chỉ còn 292.810 bao, thấp hơn mức 329.870 bao của một tuần trước và 800.326 bao vào cùng thời điểm năm ngoái.

Như vậy, tồn kho đã giảm khoảng 11% chỉ trong một tuần và thấp hơn hơn 63% so với cùng kỳ năm trước. Hiện cũng không có lô cà phê nào chờ được phân loại chất lượng để bổ sung vào kho đạt chuẩn.

Nguồn hàng sẵn sàng giao ngay trở nên khan hiếm khiến hợp đồng tháng gần được giao dịch cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn xa. Trạng thái này thường được gọi là backwardation, phản ánh việc người mua sẵn sàng trả giá cao hơn để có hàng sớm.

Chuyên gia phân tích thị trường nông sản Judy Ganes mô tả diễn biến hiện nay là: “Cuộc săn tìm nguồn cà phê giao ngay.”

Mưa làm chậm tiến độ thu hoạch tại Brazil

Bên cạnh lượng tồn kho thấp, thị trường còn chịu tác động từ tiến độ thu hoạch tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Mưa xuất hiện vào cuối tuần trước đã gây gián đoạn hoạt động thu hái tại một số khu vực. Điều kiện thời tiết được dự báo khô ráo hơn trong khoảng 10 ngày tới, qua đó có thể giúp hoạt động thu hoạch trở lại bình thường.

Dù vậy, thị trường vẫn theo dõi sát chất lượng hạt, tốc độ hàng hóa được đưa ra thị trường và lượng cà phê mà nông dân Brazil sẵn sàng bán ở mặt bằng giá hiện tại.

El Niño làm gia tăng rủi ro cho những vụ cà phê tiếp theo

Ngoài câu chuyện nguồn cung trước mắt, nguy cơ El Niño mạnh lên tại Thái Bình Dương cũng đang được giới đầu tư theo dõi.

Hiện tượng này chưa tác động trực tiếp đến vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil. Tuy nhiên, thời tiết bất thường trong các giai đoạn ra hoa và phát triển quả có thể ảnh hưởng đến năng suất của những vụ tiếp theo. Reuters cũng ghi nhận các lo ngại tập trung nhiều hơn vào điều kiện sinh trưởng và sản lượng năm 2027, thay vì khẳng định El Niño là nguyên nhân trực tiếp của phiên tăng hiện tại.

Vì vậy, giá cà phê thời gian tới có thể tiếp tục biến động mạnh theo lượng tồn kho ICE, tiến độ thu hoạch Brazil, thời tiết tại các vùng sản xuất và nhu cầu mua hàng giao ngay.