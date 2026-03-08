Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 3/8/2026: Tây Nguyên giảm nhẹ, Arabica tăng gần 6% trong tuần Giá cà phê hôm nay 3/8/2026 giảm 200–300 đồng/kg tại Tây Nguyên, trong khi Robusta và Arabica cùng tăng trên thị trường thế giới.

Giá cà phê hôm nay 3/8/2026 tại khu vực Tây Nguyên giảm từ 200–300 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 96.000–97.000 đồng/kg. Trái ngược diễn biến trong nước, giá cà phê thế giới khép lại tuần trước với sắc xanh trên cả hai sàn London và New York.

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/8/2026

Thị trường cà phê nội địa bước vào tuần giao dịch mới với xu hướng điều chỉnh nhẹ. Tại các vùng sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến giảm từ 200–300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá cà phê cao nhất thị trường. Sau khi giảm 300 đồng/kg, các đại lý đang thu mua cà phê tại đây với giá khoảng 97.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 200 đồng/kg và lùi về 96.500 đồng/kg. Gia Lai cũng có mức điều chỉnh tương tự, đưa giá giao dịch xuống cùng mốc 96.500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất trong các khu vực được khảo sát. Giá cà phê tại địa phương này giảm 200 đồng/kg, hiện đạt khoảng 96.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hôm nay 3/8/2026 tại Tây Nguyên dao động từ 96.000–97.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 1.000 đồng/kg.

Các mức giá trên mang tính tham khảo. Giá giao dịch thực tế có thể thay đổi tùy khu vực, chất lượng hạt, khối lượng mua bán, phương thức vận chuyển và thời hạn thanh toán. Người dân nên liên hệ trực tiếp doanh nghiệp hoặc đại lý tại địa phương để cập nhật mức thu mua cụ thể.

Giá cà phê thế giới hôm nay 3/8/2026

Trên sàn London, giá cà phê Robusta khép lại tuần trước trong xu hướng tăng nhẹ. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 25 USD/tấn, tương ứng 0,8%, lên mức 3.782 USD/tấn.

Hợp đồng Robusta giao tháng 11/2026 tăng mạnh hơn 37 USD/tấn, tương ứng 1%, đạt 3.775 USD/tấn. Chênh lệch giữa hai kỳ hạn gần nhất hiện không lớn, cho thấy thị trường vẫn thận trọng trước các thông tin trái chiều về nguồn cung.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica có tuần tăng nổi bật hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 18,3 US cent/pound, tương đương 5,8%, lên 332,1 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 16,6 US cent/pound, tương ứng 5,6%, chốt ở mức 314,65 US cent/pound. Đà tăng mạnh của Arabica đã tạo lực hỗ trợ nhất định cho giá Robusta trên sàn London.

Nguồn cung Brazil chậm hơn dự kiến

Theo Cục Xuất nhập khẩu và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, giá cà phê thế giới tăng mạnh vào cuối tháng 7/2026 do thị trường lo ngại nguồn cung từ Brazil được đưa ra chậm hơn kế hoạch.

Mưa lớn trái mùa tại bang Minas Gerais, vùng trồng Arabica trọng điểm của Brazil, đã làm gián đoạn hoạt động thu hái và phơi sấy. Độ ẩm cao còn có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê sau thu hoạch.

Đến giữa tháng 7/2026, tiến độ thu hoạch cà phê của Brazil mới đạt khoảng 64%, thấp hơn mức 77% của cùng kỳ năm trước và mức trung bình 5 năm là 70%. Việc thu hoạch chậm khiến lượng cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường với tốc độ như kỳ vọng.

Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cảnh báo tác động của thời tiết bất lợi có thể khiến sản lượng thực tế thấp hơn từ 15–20% so với dự báo ban đầu.

Tồn kho ICE giảm, thị trường nội địa khan hàng

Nguồn cung trên thị trường quốc tế còn chịu sức ép từ việc tồn kho cà phê được ICE chứng nhận liên tục đi xuống. Tính đến ngày 30/7, lượng tồn kho chỉ còn 266.204 bao, giảm mạnh so với 315.883 bao một tuần trước và thấp hơn đáng kể mức 775.476 bao cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, giao dịch cà phê đang khá trầm lắng do niên vụ bước vào giai đoạn cuối. Phần lớn nông dân đã bán lượng hàng dự trữ, khiến nguồn cung còn lại trong dân không nhiều.

Một số hộ có khả năng tài chính vẫn tiếp tục giữ hàng để chờ mức giá tốt hơn. Nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu duy trì ở mức cao, nhưng lượng hàng thực tế đưa ra thị trường khá hạn chế.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong quý II/2026 đạt 463.700 tấn, trị giá 2,06 tỷ USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,05 triệu tấn cà phê, thu về 4,8 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng nhưng giảm 13,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong thời gian tới, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động theo thị trường thế giới. Tiến độ thu hoạch tại Brazil, nguồn cung từ Indonesia và lượng hàng còn lại tại Việt Nam sẽ là những yếu tố tác động trực tiếp đến xu hướng giá.