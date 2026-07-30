Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 30/7/2026: Tây Nguyên giảm tới 1.800 đồng/kg, Arabica mất 13,6 cent Giá cà phê hôm nay 30/7/2026 giảm 1.700–1.800 đồng/kg; Robusta và Arabica cùng lao dốc khi đồng real Brazil suy yếu.

Cập nhật lúc 10h38 ngày 30/7/2026, giá cà phê trong nước đồng loạt giảm mạnh, đưa mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên xuống còn 96.000–96.800 đồng/kg. Áp lực từ hai sàn kỳ hạn cũng gia tăng khi Robusta London mất hơn 100 USD/tấn, còn Arabica New York giảm tới 13,6 cent/pound.

Giá cà phê Tây Nguyên giảm sâu, còn cao nhất 96.800 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng thu mua trọng điểm giảm từ 1.700–1.800 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Sau đợt điều chỉnh này, không địa phương nào còn giữ được mốc 97.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.800 đồng/kg, từ 98.300 đồng/kg xuống còn 96.500 đồng/kg.

Gia Lai cũng giảm cùng mức 1.800 đồng/kg, hiện thu mua cà phê với giá 96.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá giảm từ 97.800 đồng/kg xuống 96.000 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong các vùng được khảo sát.

Khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, giảm nhẹ hơn với mức 1.700 đồng/kg. Giá thu mua hiện đạt 96.800 đồng/kg, cao nhất thị trường Tây Nguyên.

Như vậy, chênh lệch giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất đang ở mức 800 đồng/kg. Giá thực tế tại từng đại lý có thể khác nhau tùy chất lượng hạt, độ ẩm, tỷ lệ tạp chất và khoảng cách vận chuyển.

Bạn có thể theo dõi bảng giá cà phê hôm nay cập nhật liên tục để xem biến động mới nhất tại từng vùng thu mua.

Robusta và Arabica đồng loạt lao dốc

Trên sàn London, toàn bộ các kỳ hạn cà phê Robusta đều giảm hơn 100 USD/tấn.

Hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 104 USD/tấn, xuống còn 3.773 USD/tấn. Trong phiên, giá có lúc lên 3.864 USD/tấn trước khi rơi xuống mức thấp nhất 3.742 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm mạnh hơn, mất 110 USD/tấn, còn 3.749 USD/tấn. Các hợp đồng giao tháng 1, tháng 3 và tháng 5/2027 cũng giảm từ 106–108 USD/tấn.

Áp lực bán còn mạnh hơn trên sàn New York. Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 13,6 cent/pound, xuống 325,80 cent/pound. Giá thấp nhất trong phiên có thời điểm lùi về 324,35 cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 8,75 cent/pound, còn 308,55 cent/pound. Những hợp đồng giao trong năm 2027 mất từ 8,15–8,95 cent/pound.

Đà giảm đồng thời của hai sàn kỳ hạn tạo sức ép trực tiếp lên giá thu mua trong nước, khiến cà phê Tây Nguyên mất gần 2.000 đồng/kg chỉ sau một lần cập nhật.

Đồng real Brazil suy yếu kích hoạt làn sóng bán cà phê

Nguyên nhân chính kéo giá cà phê đi xuống là đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,5 tuần so với USD.

Khi đồng real yếu, nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Brazil nhận được nhiều nội tệ hơn từ mỗi USD doanh thu. Hoạt động bán cà phê vì thế có xu hướng tăng, bổ sung thêm nguồn hàng lên thị trường quốc tế.

Đồng tiền Brazil đi xuống cũng thúc đẩy các quỹ đầu tư thanh lý vị thế mua trên thị trường kỳ hạn. Lượng bán tăng nhanh khiến Arabica xóa bớt phần lớn mức phục hồi đạt được ở phiên trước, còn Robusta London mất hơn 100 USD/tấn ở nhiều kỳ hạn.

Dù vậy, thị trường chưa hoàn toàn mất các yếu tố hỗ trợ. Nguồn cung cà phê có thể giao ngay vẫn ở mức thấp, tiến độ thu hoạch tại Brazil chậm hơn năm trước và lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE tiếp tục suy giảm.

Tồn kho ICE giảm mạnh, thu hoạch Brazil chậm hơn năm trước

Lượng cà phê đạt chuẩn lưu kho trên sàn ICE tính đến ngày 28/7 còn 289.759 bao, thấp hơn mức 328.759 bao của tuần trước.

So với cùng thời điểm năm ngoái, tồn kho đã giảm rất sâu. Cuối tháng 7/2025, lượng cà phê được chứng nhận trên sàn vẫn đạt khoảng 800.326 bao.

Nguồn hàng thu hẹp từng là động lực chính giúp giá cà phê tăng trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, lực hỗ trợ này tạm thời bị lấn át bởi đồng real suy yếu và hoạt động bán hàng gia tăng từ Brazil.

Tiến độ thu hoạch tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới cũng đang chậm hơn bình thường. Hợp tác xã Cooxupe cho biết nông dân đã hoàn thành khoảng 58,3% sản lượng vụ cà phê năm 2026 tính đến ngày 24/7.

Con số này cao hơn mức 47,3% của tuần trước nhưng vẫn thấp đáng kể so với mức 67,1% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Mưa kéo dài làm gia tăng lo ngại về chất lượng hạt

Mưa xuất hiện trong tháng 6 và tháng 7 đã làm gián đoạn quá trình thu hoạch, phơi sấy và vận chuyển cà phê tại nhiều vùng sản xuất của Brazil.

Độ ẩm cao kéo dài có thể khiến hạt cà phê lên men hoặc rụng xuống đất trước khi được thu hái. Chất lượng hạt vì vậy có nguy cơ không đạt tiêu chuẩn mà các nhà rang xay mong đợi, dù tổng sản lượng chưa chắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sucafina vẫn dự báo sản lượng cà phê Brazil năm nay có thể vượt 75 triệu bao loại 60 kg, lập mức kỷ lục mới. Tuy nhiên, quy mô vụ mùa lớn không đồng nghĩa toàn bộ nguồn cung đều có thể nhanh chóng đưa ra thị trường, nhất là khi thu hoạch và giao hàng đang bị chậm lại.

Mưa lớn còn kích thích cây cà phê ra hoa sớm ngay trong tháng 7, thay vì tập trung vào khoảng tháng 9–10 như thông thường. Nếu nhiều lứa hoa và quả phát triển cùng lúc, chúng có thể cạnh tranh dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ rụng quả non.

Ở chiều tích cực, lượng ẩm dồi dào giúp cây duy trì sức khỏe và có thể hỗ trợ khả năng đậu quả trong những đợt ra hoa tiếp theo.

Giá cà phê có thể còn biến động mạnh

Diễn biến sắp tới phụ thuộc vào hai nhóm yếu tố trái chiều.

Đồng real Brazil suy yếu, hoạt động bán hàng của nông dân tăng và dự báo sản lượng kỷ lục có thể tiếp tục gây sức ép lên giá. Ngược lại, tồn kho ICE xuống thấp, tiến độ thu hoạch chậm và lo ngại về chất lượng hạt vẫn là lực đỡ đáng kể.

Với thị trường trong nước, vùng giá 96.000 đồng/kg đang là mốc cần theo dõi. Nếu Robusta London tiếp tục giảm, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể chịu thêm áp lực. Trường hợp nguồn cung ngắn hạn thắt chặt trở lại, thị trường có khả năng xuất hiện các nhịp phục hồi nhanh sau phiên giảm sâu.