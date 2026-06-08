Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 6/8/2026: 99.000 đồng/kg là đỉnh giá mới, Robusta chạm đỉnh một tuần Giá cà phê hôm nay 6/8/2026 tiếp tục tăng tại các vùng trồng trọng điểm của Tây Nguyên, đưa mặt bằng thu mua lên 98.300 – 99.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng đến 700 đồng/kg

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê nhân xô sáng nay tăng 500 – 700 đồng/kg so với phiên trước.

Đắk Nông cũ tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 99.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 98.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh 700 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 98.300 đồng/kg. Dù vẫn thấp nhất trong bốn địa phương được khảo sát, khoảng cách giữa Lâm Đồng và vùng giá cao nhất đã thu hẹp xuống còn 700 đồng/kg.

Việc giá trong nước đồng loạt đi lên cho thấy lực mua tại Tây Nguyên đang được cải thiện. Trong bối cảnh lượng hàng còn lại trong dân không nhiều, các doanh nghiệp và đại lý cần gom hàng để thực hiện hợp đồng có thể phải nâng giá nhằm thu hút nguồn cung.

Mặt bằng hiện tại cũng đang tiến gần vùng 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khả năng vượt mốc này còn phụ thuộc vào diễn biến của sàn London và lượng cà phê được nông dân đưa ra thị trường trong những phiên tới.

Giá cà phê thế giới hôm nay: Hai sàn cùng tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, giá Robusta trên sàn London tăng ở hầu hết các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 37 USD/tấn, tương đương 0,96%, lên 3.891 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 31 USD/tấn, chốt ở 3.884 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica giao tháng 9/2026 tăng 2,80 US cent/pound, lên 326,90 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 2,65 US cent/pound, đạt 311,45 US cent/pound.

Robusta đã vươn lên mức cao nhất trong một tuần sau khi dự báo khả năng xuất hiện mưa tại Tây Nguyên giảm bớt. Mùa mưa tại khu vực sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, vì vậy các thay đổi về lượng mưa có thể ảnh hưởng đến triển vọng sinh trưởng và nguồn cung vụ mới.

Arabica được nâng đỡ bởi tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil. Tính đến ngày 31/7, các thành viên của hợp tác xã Cooxupé mới hoàn thành 67,3% sản lượng niên vụ, thấp hơn mức 74,2% cùng kỳ năm trước. Thời tiết khô ráo tại Minas Gerais có thể giúp hoạt động thu hái nhanh hơn trong thời gian tới, nhưng thị trường vẫn thận trọng trước lượng hàng bán ra hạn chế.

Tồn kho Arabica xuống thấp, xuất khẩu Robusta tăng

Một động lực quan trọng đối với giá Arabica là lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE giảm còn 251.417 bao trong ngày 5/8, thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Trái lại, tồn kho Robusta ở mức 4.206 lô, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh 4.254 lô ghi nhận ngày 22/7.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 6/2026 đạt 11,88 triệu bao, nhỉnh hơn mức 11,84 triệu bao cùng kỳ năm trước. Lũy kế chín tháng đầu niên vụ 2025-2026 đạt 106,16 triệu bao, giảm 0,4%.

Đáng chú ý, xuất khẩu Arabica trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6 giảm còn 81,59 triệu bao, trong khi Robusta tăng lên 58,99 triệu bao. Dòng chảy thương mại này cho thấy nguồn cung Robusta đang cải thiện, nhưng lượng tồn kho Arabica thấp vẫn có thể khiến giá thế giới duy trì trạng thái biến động mạnh.