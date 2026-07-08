Thuế - Tài chính Giá cà phê hôm nay 7/8/2026: Tây Nguyên đồng loạt lùi 1.500 đồng/kg, hai sàn quốc tế cùng quay đầu Giá cà phê hôm nay 7/8/2026 giảm 1.500 đồng/kg tại Tây Nguyên, về 96.800 – 97.500 đồng/kg; London và New York cùng quay đầu điều chỉnh.

Giá cà phê hôm nay 7/8/2026 hạ nhiệt trên diện rộng khi thị trường nội địa Tây Nguyên đồng loạt mất 1.500 đồng/kg, về vùng 96.800 – 97.500 đồng/kg, trong khi cả hai sàn giao dịch lớn của thế giới cùng điều chỉnh giảm sau chuỗi phiên tăng nóng cuối tháng 7.

Thị trường trong nước: Đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg

Khảo sát giá cà phê sáng nay tại các vùng thu mua trọng điểm cho thấy mặt bằng giá cà phê nhân xô lùi đều tại tất cả các điểm khảo sát, với biên độ giảm thống nhất 1.500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu vùng nguyên liệu với 97.500 đồng/kg, hạ từ mức 99.000 đồng/kg của phiên trước. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở 97.300 đồng/kg, rời khỏi mốc 98.800 đồng/kg. Riêng vùng Lâm Đồng truyền thống thấp nhất khu vực, ghi nhận 96.800 đồng/kg sau khi giảm từ 98.300 đồng/kg.

Nhịp điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn giá liên tục leo thang trong những tuần cuối tháng 7, thời điểm giá nhiều nơi từng vươn lên vùng 98.000 – 99.000 đồng/kg. Dù vậy, mặt bằng hiện tại vẫn neo ở vùng cao so với đầu vụ, do lượng hàng tồn trong dân đã mỏng và tâm lý găm hàng chờ giá còn phổ biến ở cả nông dân lẫn giới thu mua.

Giá cà phê rang xay tham khảo: Ngược chiều đi lên

Trái với nhân xô, giá cà phê rang xay hôm nay nhích thêm 500 đồng/kg ở hầu hết các nhóm sản phẩm. Robusta S18 Clean – dòng giá nền phù hợp quán phổ thông – đạt 163.300 đồng/kg. Robusta chất lượng cao CLC ở mức 176.200 đồng/kg, còn Culi S18 Clean dành cho quán cần vị mạnh đứng ở 174.700 đồng/kg.

Ở phân khúc cao hơn, Robusta Honey đạt 230.400 đồng/kg do phát sinh chi phí sơ chế, Arabica Clean phù hợp pha máy và espresso ghi nhận 230.900 đồng/kg, trong khi Arabica chất lượng cao CLC dẫn đầu bảng với 294.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa giá rang xay và nhân xô đến từ hao hụt sau rang, chi phí phân loại, nhiên liệu, nhân công, đóng gói và vận chuyển. Đây là khoảng giá tham khảo, không phải báo giá giao dịch cố định.

Giá cà phê thế giới hôm nay: Robusta và Arabica cùng điều chỉnh

Cập nhật lúc 10h38 ngày 7/8 trên sàn London, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 2,39%, tương đương 93 USD/tấn, xuống 3.798 USD/tấn, sau khi dao động trong vùng 3.793 – 3.910 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 – hợp đồng đại diện – mất 97 USD/tấn (2,5%), lùi về 3.787 USD/tấn với khối lượng giao dịch 13.980 lot. Các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt đi xuống: tháng 1/2027 còn 3.767 USD/tấn, tháng 3/2027 ở 3.737 USD/tấn và tháng 5/2027 chốt tại 3.716 USD/tấn.

Tại New York, Arabica giao tháng 9/2026 hạ 1,61% (5,25 US cent/pound) về 321,65 US cent/pound. Hợp đồng đại diện tháng 12/2026 giảm sâu hơn với 5,35 US cent/pound (1,72%), lùi xuống 306,10 US cent/pound. Ba kỳ hạn còn lại lần lượt dừng ở 297,30; 295,20 và 294,20 US cent/pound.

Bộ Công Thương: Nguồn cung Brazil ra thị trường chậm hơn dự kiến

Bộ Công Thương cho biết, giá cà phê thế giới cuối tháng 7/2026 tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Brazil ra thị trường chậm hơn dự kiến. Mưa lớn trái mùa tại bang Minas Gerais – vùng sản xuất Arabica trọng điểm của Brazil – đã làm gián đoạn hoạt động thu hái, phơi sấy và ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

Đến giữa tháng 7/2026, tiến độ thu hoạch của Brazil mới đạt khoảng 64%, thấp hơn mức 77% cùng kỳ năm trước và mức trung bình 5 năm là 70%, khiến lượng hàng vụ mới đưa ra thị trường chưa đáp ứng kỳ vọng.

Cùng với đó, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm còn 292.810 bao trong ngày 27/7/2026 – mức thấp nhất trong hơn 2 năm – cũng là yếu tố nâng đỡ thị trường. Xuất khẩu Arabica toàn cầu trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5/2026 giảm khoảng 3 triệu bao so với cùng kỳ niên vụ trước, cho thấy nguồn cung sẵn có của chủng loại này vẫn hạn chế.

Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil cảnh báo thời tiết bất lợi có thể khiến sản lượng thấp hơn 15% – 20% so với dự báo ban đầu. Đà tăng của Arabica đã góp phần tiếp sức cho Robusta, song mức tăng của mặt hàng này bị hạn chế bởi kỳ vọng sản lượng cà phê Việt Nam sẽ cải thiện trong niên vụ tới.