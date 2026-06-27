Dòng chảy thông tin Gia đình - nơi ta cần về Chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em.

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc là góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 28/6/2000, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW với nội dung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng của cơ sở đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Sau đó, ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về Ngày Gia đình Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các đoàn thể tổ chức xã hội và toàn thể gia đình quan tâm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày Gia đình Việt Nam mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đối với từng gia đình và toàn thể xã hội. Gia đình là cái nôi giáo dục, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách sống của mỗi con người. Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết nhau hơn. Cùng nhìn lại hành trình bên nhau và dành thời gian sum vầy sau những ngày tháng hối hả làm việc. Ngày Gia đình Việt Nam là lúc để con cháu thể hiện truyền thống hiếu thảo của dân tộc Việt Nam. Thông qua những hành động, những câu cảm ơn và thể hiện sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ. Ngày Gia đình Việt Nam cũng là ngày duy trì và phát huy những nét đẹp trong văn hóa gia đình Việt.

“Kính già già để tuổi cho”, “Đi thưa người già, về nhà hỏi con trẻ”, “Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”, “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê” những câu ca được lưu truyền bao đời nay cho thấy sự đề cao yếu tố gia đình, khuyên nhủ mọi người cách ứng xử trong cuộc sống.

Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh gia đình tứ đại đồng đường gồm 4 thế hệ được xem là hình ảnh truyền thống của gia đình Việt Nam. Tứ đại bao gồm ông, bà, cha, mẹ, con trai và con gái của gia đình. Hình ảnh này thể hiện sự lưu truyền giá trị, truyền thống, niềm tự hào của mỗi gia đình Việt Nam.

Gia đình tứ đại đồng đường luôn gắn bó, tương trợ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Họ luôn làm việc với nhau để đạt được mục tiêu chung và tạo nên một môi trường sống thuận lợi cho các thành viên trong gia đình.

Gia đình là nơi yêu thương và hạnh phúc nhất. Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh và trân trọng tình cảm trong gia đình. Hệ giá trị gia truyền là một phần không thể thiếu trong đời sống của dân tộc ta. Bởi vậy, cần giữ gìn và truyền đạt nó cho thế hệ mai sau.

Những gia đình kiểu mới hiện đại cho thấy rõ sự thay đổi về tư duy và cách sống. Sự chuyển dịch ấy sẽ đưa mọi người đến với góc nhìn của gia đình đa dạng từ cách thức quản lý gia đình, chăm sóc con cái và quan hệ vợ chồng. Gia đình là nơi chúng ta học hỏi, trưởng thành và chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống, công việc.

Cuộc sống nhiều đổi thay, trong thời buổi của công nghệ, không khó nhận ra hình ảnh của nhiều gia đình sau bữa cơm thì cha, mẹ, con cái mỗi người đều tập trung vào màn hình điện thoại. Các câu chuyện trong gia đình ít được đề cập hơn, vì cha mẹ, con cái có thể giải quyết công việc cơ quan, học tập. Sự lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, e rằng sẽ phá vỡ cấu trúc truyền thống trong sinh hoạt gia đình.

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động thích hợp với nhiều nội dung, chủ đề cụ thể và thiết thực. Qua đó, tôn vinh những gia đình tiêu biểu gắn với công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Gia đình - nơi ta cần về mỗi khi phải đi xa!