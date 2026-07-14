Gương sáng bon làng Già làng Da Cát Hà Dương - cầu nối ý Đảng, lòng dân Gần nửa thế kỷ gắn bó với công tác dân vận, ông Da Cát Hà Dương luôn được người dân tin yêu, chính quyền địa phương đánh giá là tấm gương tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 70 tuổi nhưng già làng Da Cát Hà Dương vẫn đọc sách, báo để nắm bắt thông tin thời sự

Ở tuổi gần 70, già làng, người uy tín Da Cát Hà Dương, dân tộc M’nông, ở thôn Liêng Krắk, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng vẫn miệt mài đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hòa giải những mâu thuẫn trong cộng đồng; vận động bà con phát triển kinh tế và giữ gìn khối đại đoàn kết.

Tận tụy với công tác dân vận

Sinh năm 1961 trong một gia đình đồng bào M’nông ở thôn Liêng Krắk, ông Da Cát Hà Dương sớm ý thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương. Năm 1978, khi mới 17 tuổi, ông tham gia lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Những năm tháng ấy, tình hình an ninh, trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, các đối tượng Fulro vẫn tìm cách lôi kéo, kích động người dân.

Cùng với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, ông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân, đồng thời tham gia truy quét Fulro, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chính những trải nghiệm từ thực tiễn đã giúp ông hiểu rằng, muốn xây dựng buôn làng bình yên thì trước hết phải làm tốt công tác dân vận, tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền.

Già làng Da Cát Hà Dương (bên phải) thăm hỏi, động viên người dân chăm sóc dâu, nuôi tằm để có thêm thu nhập

Đến năm 1989, ông chính thức đảm nhận công tác tại xã. Trong hơn 20 năm công tác, ông trải qua nhiều vị trí như Bí thư Đoàn xã, cán bộ Văn phòng UBND xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và sau đó là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng luôn sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh.

Thời điểm ấy, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn duy trì tập quán sản xuất lạc hậu, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Ông đã cùng cấp ủy, chính quyền kiên trì vận động bà con chuyển đổi phương thức canh tác, xây dựng cuộc sống định canh, định cư, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, không vi phạm pháp luật và tích cực phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, với vai trò Bí thư Đoàn xã, ông thường xuyên phát động các phong trào thanh niên xung kích như làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người già neo đơn lao động sản xuất. Những hoạt động thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Đối với ông, làm công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền bằng lời nói mà quan trọng hơn là phải gần dân, hiểu dân và làm những việc thiết thực để người dân tin tưởng, làm theo. Chính vì vậy, trong suốt quá trình công tác, ông luôn dành nhiều thời gian xuống từng thôn, từng hộ gia đình để nắm bắt tình hình, giải thích cặn kẽ những chủ trương mới của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Già làng Da Cát Hà Dương (bên trái) hiến khoảng 50 mét chiều dài đất để mở rộng mặt đường từ 3 mét lên 7 mét, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lao động sản xuất

“ Làm công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền bằng lời nói mà quan trọng hơn là phải gần dân, hiểu dân và làm những việc thiết thực để người dân tin tưởng, làm theo. Người uy tín Da Cát Hà Dương, thôn Liêng Krắk, xã Đam Rông 3

Năm 2010, sau khi nghỉ chế độ, ông Da Cát Hà Dương vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Với uy tín và sự tín nhiệm của cộng đồng, ông tiếp tục được bà con bầu làm già làng, người có uy tín tiêu biểu của xã Đam Rông 3 cho đến nay.

Gương sáng giữa buôn làng

Trở thành già làng, người có uy tín, ông Da Cát Hà Dương tiếp tục phát huy kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm công tác để đồng hành với chính quyền và người dân xây dựng quê hương.

Ông Da Cát Hà Dương còn chăm sóc 1 ha cà phê, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con, ông còn là người tiên phong phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích khoảng 1 ha đất sản xuất, ông đầu tư chăm sóc cà phê, đồng thời phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm mang lại nguồn thu nhập ổn định. Từ mô hình của gia đình mình, ông sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ dân trong thôn.

Bà K’Lang, thôn Liêng Krắk, xã Đam Rông 3 tâm sự: Trước đây gia đình tôi chủ yếu sống dựa vào cà phê nên thu nhập bấp bênh. Sau khi được già làng Da Cát Hà Dương hướng dẫn kinh nghiệm trồng dâu, chăm sóc và nuôi tằm, gia đình mạnh dạn chuyển đổi khoảng 6 sào đất sang trồng dâu. Nhờ vậy, gia đình tôi đã biết cách chăm sóc cây dâu, nuôi tằm đúng kỹ thuật. Hiện nay, gia đình tôi duy trì nuôi tằm thường xuyên để bán kén, kết hợp sản xuất cà phê nên thu nhập ổn định hơn trước rất nhiều.

Ngoài ra, ông Da Cát Hà Dương còn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới. Khi địa phương triển khai mở rộng tuyến đường giao thông qua khu dân cư, mặc dù việc hiến đất sẽ ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của gia đình, ông vẫn tự nguyện hiến khoảng 50 mét chiều dài đất để mở rộng mặt đường từ 3 mét lên 7 mét.

Việc làm của ông đã tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Nhiều hộ dân sau đó cũng đồng thuận hiến đất, góp công, góp sức để hoàn thành tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế của người dân.

Ông Da Cát Hà Tông (ở giữa), Trưởng Ban Mặt trận thôn Liêng Krắk thường xuyên đến học tập kinh nghiệm làm công tác dân vận của già làng, người uy tín Da Cát Hà Dương

Ông Da Cát Hà Tông, Trưởng Ban Mặt trận thôn Liêng Krắk, xã Đam Rông 3 bộc bạch, là cán bộ còn ít kinh nghiệm, tôi thường xuyên học hỏi cách tuyên truyền, vận động Nhân dân từ già làng. Mỗi khi trong thôn xảy ra mâu thuẫn hay có việc cần hòa giải, tôi đều trao đổi với già làng trước. Khi già làng trực tiếp phân tích, giải thích thì bà con đều đồng thuận, lắng nghe và chấp hành.

“ Ông Da Cát Hà Dương thường xuyên cùng Ban Tự quản thôn tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật, không vi phạm các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếng nói của già làng có sức thuyết phục rất lớn nên bà con đều tin tưởng, làm theo. Ông Mok Y Dim, Trưởng thôn Liêng Krắk, xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng

Điều đáng quý ở già làng Da Cát Hà Dương là dù đã nghỉ công tác nhiều năm nhưng ông vẫn giữ tác phong gần dân, giản dị và tận tâm. Mỗi khi địa phương triển khai chủ trương mới hay cần vận động người dân tham gia các phong trào, ông đều chủ động cùng cán bộ thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích.

Nhờ sự gương mẫu và trách nhiệm ấy, nhiều năm qua, thôn Liêng Krắk luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, an ninh trật tự được bảo đảm, các phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân.