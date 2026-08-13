Đời sống Già làng Điểu Pliu làm gương trong chuyển đổi cây trồng Từ một người từng phó mặc vườn điều cho đất trời, già làng Điểu Pliu đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng. Việc “nói đi đôi với làm” đang góp phần giúp bà con bon Bu Krắk ở xã vùng biên Quảng Trực thay đổi tư duy sản xuất, từng bước nâng thu nhập.

Già làng Điểu Pliu chăm sóc vườn cây ca cao

Từ những chuyến đi, nghĩ về quê mình

Sinh năm 1958, ông Điểu Pliu là già làng bon Bu Krắk, được bà con tin tưởng. Trước đây, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân trong bon chủ yếu trồng điều. Đất có bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, rồi phó mặc cho thời tiết. Thiếu kỹ thuật, thiếu vốn đầu tư, năng suất vườn cây vì thế phụ thuộc vào “lộc” của đất trời.

Những năm gần đây, qua các buổi tuyên truyền, những chuyến tham quan, học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả, ông Pliu bắt đầu nghĩ khác. Nhìn những vườn cây được chăm sóc bài bản, giống tốt, năng suất cao, ông tự hỏi: “Vì sao người dân nơi khác làm được, còn bà con trong bon vẫn loay hoay với cách làm cũ?”.

Càng tìm hiểu, ông càng nhận ra muốn nâng thu nhập thì không thể chỉ trông chờ vào thời tiết. Phải chọn cây phù hợp, giống tốt và biết đầu tư, chăm sóc đúng kỹ thuật. Trở về bon, ông kể những điều mắt thấy, tai nghe cho bà con. Nhưng nói thôi chưa đủ. Nhiều người còn e ngại, chưa mạnh dạn làm theo. Ông Pliu quyết định tự mình làm trước.

Già Điểu Pliu còn nhờ cán bộ nông dân xã xuống tận vườn hỗ trợ, hướng dẫn mình cách chăm sóc vườn cây hiệu quả để truyền lại cho bà con trong bon

Trên 5 ha đất của gia đình, ông cải tạo 2 ha để trồng mắc ca - cây trồng có lợi thế tại địa phương. Đến nay, 1,5 ha mắc ca đã cho thu hoạch. Phần diện tích còn lại ông trồng cà phê và tiêu, trong đó khoảng 2 ha đã cho thu. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu khoảng 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. “Mình già rồi, nhà neo người lao động nên chưa làm hết được tiềm năng diện tích đất. Nhưng muốn bà con nghe và làm theo thì mình phải nói đi đôi với làm, để bà con thấy hiệu quả”, già Pliu chia sẻ. Từ mô hình của mình, ông tiếp tục vận động 4 - 5 hộ trong bon cùng chuyển đổi. Với ông, một vườn cây cho hiệu quả cụ thể có sức thuyết phục hơn nhiều lời vận động.

Khi cây trồng mới bén rễ

Hơn 3 năm qua, cách làm ấy từng bước lan tỏa. Nhiều diện tích đất trước đây trồng điều kém hiệu quả tại bon Bu Krắk và các bon lân cận đã được chuyển đổi. Mắc ca cùng cà phê, tiêu dần trở thành những cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu tốt hơn. Các hộ Điểu Long, Thị Biên, Điểu Phát... là những người mạnh dạn làm theo. Từ chuyển đổi cây trồng, áp dụng kỹ thuật, nhiều gia đình từng bước cải thiện cuộc sống, có thêm điều kiện đầu tư sản xuất.

“ Nhìn bà con trong bon biết chọn cây, biết chăm sóc, nhiều nhà thoát nghèo, tôi vui lắm. Mình già rồi, chỉ mong góp được chút kinh nghiệm để bà con bớt khó khăn, con cháu có cuộc sống tốt hơn là hạnh phúc rồi.

Già làng Điểu Pliu - bon Bu Krắk, xã Quảng Trực

Với già làng Điểu Pliu, vận động bà con không chỉ là nói về chủ trương, mà phải bắt đầu từ chính mảnh đất và cuộc sống của mỗi gia đình. Ông vừa làm, vừa chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời tìm hiểu các chính sách hỗ trợ về cây giống, vốn vay, kỹ thuật để hướng dẫn bà con tiếp cận.

Ông Đặng Văn Cương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Trực cho rằng già làng Điểu Pliu là người có uy tín, tích cực tuyên truyền, vận động bà con và tiên phong phát triển cây trồng chủ lực. “Già làng Điểu Pliu không chỉ tuyên truyền mà còn trực tiếp làm để bà con thấy hiệu quả. Khi mình làm hiệu quả, bà con tin và mạnh dạn làm theo”, ông Cương chia sẻ.

Những lúc rảnh, già làng Điểu Pliu tranh thủ đến các hộ dân thăm hỏi, nắm bắt tình hình sản xuất của bà con để kịp thời đề xuất địa phương hướng hỗ trợ phù hợp nhất

Từ những vườn điều từng phó mặc cho đất trời đến những vườn mắc ca, cà phê, tiêu được chăm sóc mỗi ngày, sự thay đổi đang diễn ra trên cả mảnh đất lẫn trong cách nghĩ của người dân. Ở tuổi gần 70, già Pliu vẫn miệt mài làm vườn, vận động bà con. Điều ông mong mỏi không phải là mình có thêm bao nhiêu diện tích hay thu nhập bao nhiêu, mà là ngày càng nhiều gia đình trong bon biết làm ăn, thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn.