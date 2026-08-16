An sinh - Cuộc sống Già làng Lâm Đồng nêu gương, vận động bà con đoàn kết, phát triển Không chỉ gương mẫu trong lao động, sản xuất, nhiều già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng còn là những người đi đầu trong vận động bà con thay đổi cách làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống mới.

Già làng Cil Ha Kròng, người có uy tín ở xã Đam Rông 2 tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình

Cùng bà con xây dựng quê hương phát triển

Buổi sáng khi sương còn phủ trên những triền đồi, già làng Cil Ha Kròng, người có uy tín ở xã Đam Rông 2 đã có mặt tại rẫy cà phê. Hơn nửa đời người gắn bó với đất đai, ông hiểu rằng, muốn vận động bà con làm kinh tế, trước hết mình phải làm được rồi mới nói để bà con tin và làm theo.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, những năm đầu lập nghiệp, gia đình ông chỉ có mảnh ruộng nhỏ trồng lúa, mì để nuôi các con. Khi địa phương triển khai chuyển đổi cây trồng, ông mạnh dạn nhận 2 sào đất để trồng cà phê.

Những ngày đầu, cây cà phê cho năng suất chưa cao. Không bằng lòng với cách làm cũ, ông tìm đến nhiều nơi học hỏi kỹ thuật, đọc sách báo, tham gia các lớp khuyến nông rồi áp dụng những kiến thức học được vào vườn cây của gia đình.

Đến nay, gia đình ông có 8 ha cà phê xanh tốt, cho năng suất khoảng 22 - 25 tấn nhân/năm. Ngoài ra, ông đầu tư 1 ha sầu riêng, bước đầu cho thu bói khoảng 5 tấn/năm. Từ một hộ nghèo khó, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống, trở thành một trong những hộ làm kinh tế giỏi tại địa phương.

Già làng Cil Ha Kròng, người có uy tín ở xã Đam Rông 2 hỗ trợ vốn, tư vấn kỹ thuật giúp bà con thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế

“ Có của ăn, của để rồi thì mình cũng phải giúp đỡ cho bà con cùng khá lên. Mình biết kỹ thuật, cách làm hay thì cũng chỉ cho mọi người cùng làm. Nhà nước có chủ trương, chính sách mới, đi họp về mình chia sẻ cho bà con cùng biết, cùng hiểu mà chấp hành để cùng nhau xây dựng thôn, xã mình phát triển. Già làng Cil Ha Kròng, người có uy tín ở xã Đam Rông 2

Không chỉ nói, ông Kròng còn trực tiếp hỗ trợ bà con bằng những việc cụ thể. Nhiều hộ dân được ông cho vay vốn để phát triển kinh tế; với những gia đình còn khó khăn. Ông hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và vận động bà con mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác.



Theo anh Nguyễn Văn Thi, cán bộ Phòng Văn hóa, Xã hội xã Đam Rông 2, ông Cil Ha Kròng là người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng. Ông không chỉ đi đầu phát triển kinh tế, hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật sản xuất mà còn tích cực vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hơn 3.500 m² đất để mở rộng tuyến đường liên thôn. "Ông Cil Ha Kròng là cầu nối giữa chính quyền và người dân. Những việc ông làm và cách ông vận động bà con có sức thuyết phục bởi ông luôn gương mẫu đi đầu. Vì vậy, bà con tin tưởng, nghe và làm theo”, anh Thi cho biết.

Già làng Lơ Mu Ha Djô, người có uy tín xã Lạc Dương tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua

Giữ đoàn kết từ những việc gần dân

Tại xã Lạc Dương, già làng Lơ Mu Ha Djô lại tạo dấu ấn bằng sự gần gũi và uy tín trong cộng đồng. Ở buôn làng, ông thường xuyên gặp gỡ bà con, lắng nghe tâm tư, tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và cùng nhau xây dựng cuộc sống bình yên.

Không những thế, già làng Lơ Mu Ha Djô còn thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, kích động; đồng thời thực hiện tốt hương ước, quy ước, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

“ “Già làng phải có trách nhiệm giữ sự đoàn kết trong buôn làng. Khi bà con đồng lòng thì cuộc sống mới yên ổn, kinh tế mới phát triển được. Mình nói để con cháu hiểu rằng, phải giữ gìn văn hóa dân tộc, chấp hành pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng”. Già làng Lơ Mu Ha Djô, người có uy tín xã Lạc Dương

Già làng Lơ Mu Ha Djô với nhiều bằng khen, giấy khen các cấp

Ông Cil Khiuh, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương đánh giá, đội ngũ già làng, người có uy tín trong xã đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Những người như ông Lơ Mu Ha Djô thực sự là cầu nối giữa chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn khối đại đoàn kết. Ông được nhiều cấp, ngành, địa phương khen thưởng vì có đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 49/54 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 683.000 đồng bào dân tộc thiểu số; trong số đó có 883 người có uy tín. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, tham gia hòa giải, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế từ nhiều địa bàn cơ sở cho thấy, sức thuyết phục của già làng, người có uy tín không chỉ đến từ vai trò được cộng đồng ghi nhận mà còn từ chính những việc họ làm mỗi ngày. Một người đi đầu trong sản xuất có thể tạo niềm tin để bà con thay đổi cách làm; một người gần dân, hiểu dân có thể góp phần hóa giải những vướng mắc ngay từ cộng đồng.

Nhờ sự chung sức của cả hệ thống chính trị và già làng, người có uy tín, công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 8,75%, tương ứng 13.705 hộ.

Ở những buôn làng, tiếng nói của già làng, người có uy tín vì thế vẫn giữ một vai trò đặc biệt. Không cần những lời nói lớn lao, họ tạo sức lan tỏa từ chính cách sống, cách làm và sự gương mẫu của mình, góp phần cùng cộng đồng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.