Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 13/8/2026: Đi ngang, chênh 3 triệu đồng mỗi tấn Giá tiêu hôm nay 13/8/2026 đứng yên tại tất cả vùng trồng trọng điểm, dao động 136.000 – 139.000 đồng/kg. Mức chênh giữa nơi mua cao nhất và thấp nhất là 3.000 đồng/kg, tương đương 3 triệu đồng cho mỗi tấn hồ tiêu.

Giá tiêu hôm nay 13/8/2026 đi ngang tại tất cả vùng trồng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước ngày 13/8/2026 không ghi nhận biến động mới. Sau nhịp giảm nhẹ ở phiên liền trước, giá tiêu tạm chững lại với mặt bằng thu mua phổ biến từ 136.000 đến 139.000 đồng/kg, bình quân 137.000 đồng/kg tại 5 vùng khảo sát.

Bảng giá tiêu hôm nay 13/8/2026 (đồng/kg)

Vùng thu mua Giá hôm nay 13/8 So với phiên trước Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) 139.000 0 Đắk Lắk 138.000 0 Gia Lai 136.000 0 Đồng Nai (Bình Phước cũ) 136.000 0 TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 136.000 0 Bình quân 137.000 0

Đơn vị: đồng/kg hồ tiêu đen. Giá thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch do độ ẩm, tỷ lệ dung trọng, tạp chất, khối lượng lô hàng và chi phí vận chuyển.

Giá tiêu Đắk Lắk hôm nay

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước. Đây là vùng có giá cao thứ hai cả nước, với các điểm giao dịch chính tập trung ở TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ. Quy đổi theo khối lượng, 1 tấn tiêu bán tại Đắk Lắk hôm nay có giá trị tham khảo 138 triệu đồng.

Giá tiêu Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hôm nay

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước với 139.000 đồng/kg, không đổi so với phiên trước. Đây cũng là vùng duy trì vị trí cao nhất trong nhiều phiên gần đây, phản ánh nguồn hàng chất lượng và nhu cầu gom hàng ổn định từ các đại lý lớn trên địa bàn.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay

Giá tiêu tại Gia Lai đứng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm ba tỉnh Tây Nguyên được khảo sát. So với Lâm Đồng, mỗi kg tiêu bán tại Gia Lai thấp hơn 3.000 đồng, tương ứng 3 triệu đồng cho mỗi tấn hàng.

Giá tiêu Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hôm nay

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai (Bình Phước cũ) và TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cùng thu mua hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước. Hai vùng này hiện ngang bằng Gia Lai và cùng lập đáy của biên độ giá hiện tại.

Chênh lệch giữa các vùng lên tới 3 triệu đồng mỗi tấn

Với mặt bằng hiện nay, khoảng cách giữa nơi mua cao nhất là Lâm Đồng (139.000 đồng/kg) và nhóm vùng thấp nhất (136.000 đồng/kg) là 3.000 đồng/kg. Trên khối lượng 1 tấn, chênh lệch này tương đương 3 triệu đồng — con số đáng cân nhắc với các hộ có sản lượng lớn đang tính toán thời điểm và địa điểm bán ra.

Quy đổi cụ thể, 1 tấn hồ tiêu hôm nay có giá tham khảo từ 136 triệu đến 139 triệu đồng, chưa tính các khoản điều chỉnh về dung trọng, độ ẩm và tạp chất. Với 1 tạ (100 kg), giá trị dao động từ 13,6 đến 13,9 triệu đồng.

Nhìn lại diễn biến tuần này, thị trường đã trải qua một nhịp tăng rồi giảm liên tiếp trước khi đi ngang ở phiên hôm nay. Trạng thái giằng co cho thấy cả bên mua và bên bán đều đang thăm dò, chưa bên nào tạo được áp lực đủ mạnh để phá vỡ biên độ 136.000 – 139.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 13/8/2026

Theo cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), mặt bằng giá tiêu trên thị trường thế giới hôm nay như sau:

Thị trường Chủng loại Giá (USD/tấn) Indonesia Tiêu đen Lampung 6.856 Indonesia Tiêu trắng Muntok 9.387 Malaysia Tiêu đen ASTA 9.300 Malaysia Tiêu trắng ASTA 12.200 Brazil Tiêu đen ASTA 570 5.900 Việt Nam Tiêu đen 500 g/l 5.970 Việt Nam Tiêu đen 550 g/l 6.050 Việt Nam Tiêu trắng 8.400

Hồ tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l đang được chào ở mức 5.970 USD/tấn, cao hơn hàng Brazil nhưng thấp hơn đáng kể so với tiêu đen ASTA của Malaysia. Khoảng cách này chủ yếu đến từ khác biệt về tiêu chuẩn chế biến và dung trọng giữa các chủng loại, không phản ánh trực tiếp chất lượng vườn cây.

Xuất khẩu 7 tháng vượt 1 tỷ USD, nâng đỡ giá tiêu trong nước

Hoạt động thương mại là điểm tựa quan trọng cho mặt bằng giá hiện tại. Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 168.429 tấn hồ tiêu, thu về 1,087 tỷ USD, tăng 16,1% về lượng và 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, lượng tiêu nhập khẩu đạt 48.812 tấn với trị giá 279,3 triệu USD, tăng lần lượt 55,1% và 43%. Mức tăng mạnh của nhập khẩu cho thấy vai trò trung tâm chế biến và điều phối nguồn cung gia vị toàn cầu của Việt Nam đang được củng cố.

Về triển vọng ngắn hạn, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định thị trường sẽ duy trì trạng thái cân bằng. Tồn kho tại các thị trường tiêu thụ đã ở mức thấp trong khi nguồn cung toàn cầu hạn chế — đây là yếu tố có thể hỗ trợ giá nếu bối cảnh địa chính trị bớt căng thẳng.

Một áp lực cần theo dõi là mức thuế nhập khẩu 12,5% từ Hoa Kỳ, khiến một số đối tác thận trọng hơn khi chốt hợp đồng. Tuy nhiên, do các quốc gia xuất khẩu khác cũng chịu mức thuế tương đương và Hoa Kỳ phụ thuộc lớn vào nguồn hàng Việt Nam, tác động được đánh giá là không quá lớn trong dài hạn.

Về chất lượng, số vụ cảnh báo từ EU đối với gia vị Việt Nam trong 6 tháng đầu năm giảm còn 22 trường hợp, riêng hồ tiêu giảm từ 5 xuống 3 vụ. Đây là tín hiệu tích cực cho công tác kiểm soát dư lượng hóa chất tại vườn và trong khâu sơ chế.

Giá tiêu hôm nay bao nhiêu 1 kg, 1 tấn?

Giá tiêu hôm nay bao nhiêu 1 kg? Ngày 13/8/2026, hồ tiêu được thu mua từ 136.000 đến 139.000 đồng/kg tùy vùng, bình quân 137.000 đồng/kg.

1 tấn tiêu hôm nay bán được bao nhiêu tiền? Khoảng 136 – 139 triệu đồng/tấn, chưa tính chênh lệch về dung trọng, độ ẩm, tạp chất và chi phí vận chuyển.

Vùng nào đang mua tiêu giá cao nhất hôm nay? Khu vực Đắk Nông cũ (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) cao nhất với 139.000 đồng/kg, tiếp theo là Đắk Lắk 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu ngày mai có tăng không? Bài viết không đưa ra dự báo giá. Diễn biến phiên tới phụ thuộc vào nhu cầu gom hàng xuất khẩu, tỷ giá và giá chào trên thị trường quốc tế. Bạn đọc nên theo dõi bảng giá cập nhật hằng ngày thay vì dựa vào dự đoán.