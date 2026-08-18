Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 18/8/2026: Lâm Đồng cao nhất 139.000 đồng/kg, xuất khẩu vượt 1 tỷ USD Giá tiêu hôm nay 18/8/2026 tiếp tục đi ngang ở mức 136.000 – 139.000 đồng/kg. Xuất khẩu hồ tiêu 7 tháng đầu năm đạt 1,087 tỷ USD.

Giá tiêu trong nước hôm nay 18/8/2026 giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm dao động từ 136.000 – 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Giá bình quân tại 5 khu vực được khảo sát đạt 137.000 đồng/kg.

Khu vực Giá tiêu hôm nay (đồng/kg) Biến động Đắk Lắk 138.000 Không đổi Lâm Đồng 139.000 Không đổi TP.HCM 136.000 Không đổi Gia Lai 136.000 Không đổi Đồng Nai 136.000 Không đổi

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 139.000 đồng/kg, tương đương 139 triệu đồng mỗi tấn. Đây là khu vực duy nhất trong bảng khảo sát có giá đạt ngưỡng 139.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua với giá 138.000 đồng/kg, thấp hơn Lâm Đồng 1.000 đồng/kg nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung của thị trường.

Giá tiêu tại TP.HCM, Gia Lai và Đồng Nai cùng giữ mức 136.000 đồng/kg. So với Lâm Đồng, giá tại ba khu vực này thấp hơn 3.000 đồng/kg, tương đương chênh lệch 3 triệu đồng mỗi tấn.

Thị trường hồ tiêu nội địa đã duy trì trạng thái ổn định trong nhiều phiên liên tiếp. Nguồn cung và nhu cầu mua vào chưa xuất hiện biến động đủ lớn để tạo ra một nhịp điều chỉnh mới.

Giá thực tế tại từng đại lý có thể chênh lệch tùy chất lượng hạt, độ ẩm, tỷ lệ tạp chất, khối lượng giao dịch và điều kiện vận chuyển.

Giá tiêu xuất khẩu Việt Nam duy trì ổn định

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l đang ở mức 6.050 USD/tấn, không thay đổi so với lần cập nhật trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.400 đồng/USD, mức giá này tương đương khoảng 159.720 đồng/kg, chưa bao gồm thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm và các chi phí thương mại khác.

Giá tiêu trắng Việt Nam loại ASTA giữ mức 8.400 USD/tấn, tương đương khoảng 221.760 đồng/kg.

Tại Malaysia, tiêu đen ASTA được chào bán với giá 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn. Cả hai mặt hàng đều giữ nguyên giá so với phiên trước.

Sự ổn định của giá xuất khẩu cùng diễn biến đi ngang tại thị trường trong nước góp phần tạo nên trạng thái tương đối cân bằng. Dù vậy, nguồn cung thu hẹp vẫn là yếu tố có thể tác động đến giá trong những tháng cuối năm.

Xuất khẩu hồ tiêu 7 tháng đạt 1,087 tỷ USD

Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 168.429 tấn hồ tiêu, thu về 1,087 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 16,1% và kim ngạch tăng 10,1%.

Các doanh nghiệp là hội viên VPSA xuất khẩu 137.640 tấn, chiếm 81,7% tổng lượng hồ tiêu đưa ra thị trường quốc tế. Kết quả này cho thấy nhóm doanh nghiệp hội viên vẫn giữ vai trò chủ lực trong chuỗi cung ứng và hoạt động xuất khẩu của ngành hồ tiêu Việt Nam.

Riêng tháng 7/2026, lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt 22.743 tấn, mang về 147,3 triệu USD. So với tháng 6, xuất khẩu giảm 1,6% về lượng và giảm 2,6% về giá trị. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu vẫn tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu đen nguyên hạt tiếp tục là sản phẩm chủ lực với 19.623 tấn, chiếm 86,3% tổng lượng xuất khẩu trong tháng 7. Cơ cấu này cho thấy ngành hồ tiêu vẫn phụ thuộc lớn vào sản phẩm nguyên liệu, dù quá trình chuyển dịch sang chế biến sâu đã bắt đầu được đẩy mạnh.

Nguồn cung giảm tiếp tục hỗ trợ giá hồ tiêu

Sản lượng hồ tiêu Việt Nam trong vụ thu hoạch năm 2026 ước đạt khoảng 170.000 tấn, giảm 12,8% so với năm trước. Diện tích canh tác thu hẹp, thời tiết bất lợi và chi phí sản xuất gia tăng là những yếu tố gây sức ép lên nguồn cung.

Sản lượng suy giảm đã góp phần giúp giá hồ tiêu duy trì ở vùng cao trong nửa đầu năm. Đây cũng là nền tảng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu trong những tháng còn lại của năm, dù doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với chi phí logistics và những bất ổn địa chính trị.

Tình trạng nguồn cung hạn chế không chỉ xuất hiện tại Việt Nam. Brazil và Indonesia, hai quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn, cũng ghi nhận sản lượng suy giảm do ảnh hưởng của thời tiết và biến đổi khí hậu.

Trái lại, nhu cầu tại Mỹ, châu Âu và Trung Đông đang có dấu hiệu phục hồi. Sự trái chiều giữa nguồn cung thu hẹp và sức mua cải thiện có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường hồ tiêu thế giới.

Hoa Kỳ giữ vai trò thị trường xuất khẩu quan trọng

Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những thị trường tiêu thụ lớn của hồ tiêu Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên cho thấy hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì được năng lực cung ứng và vị thế tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, để mở rộng thị phần, doanh nghiệp phải đáp ứng ngày càng chặt chẽ các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất và truy xuất nguồn gốc.

Chế biến sâu mở ra dư địa tăng giá trị xuất khẩu

Trong bối cảnh chi phí sản xuất và vận chuyển tăng, việc phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu tiêu thô không còn là phương án tối ưu. Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như tiêu xay, tiêu trắng, tinh dầu tiêu và các loại gia vị phối trộn.

Chế biến sâu giúp doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận, đa dạng hóa thị trường và giảm bớt ảnh hưởng từ biến động giá nguyên liệu. Đây được xem là hướng đi quan trọng để hồ tiêu Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh tại những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Trong ngắn hạn, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục giằng co khi hoạt động mua bán chưa sôi động. Về dài hạn, nguồn cung toàn cầu có xu hướng thắt chặt, nhu cầu nhập khẩu phục hồi và quá trình chuyển dịch sang chế biến sâu vẫn là những yếu tố hỗ trợ triển vọng của ngành hồ tiêu Việt Nam.