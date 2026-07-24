Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 24/7/2026: Lâm Đồng đạt 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 24/7/2026 đi ngang 137.500–141.000 đồng/kg; vùng Đắk Nông cũ thuộc Lâm Đồng có giá cao nhất.

Thị trường hồ tiêu trong nước chưa ghi nhận điều chỉnh mới tại 5 vùng khảo sát. Giá thu mua hiện dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg, chênh lệch 3.500 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen và tiêu trắng tại các nguồn cung chủ chốt cũng đi ngang so với phiên trước.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Do hoạt động khảo sát giá vẫn được thực hiện theo các vùng nguyên liệu trước sắp xếp, tên tỉnh và thành phố hiện nay được ghi kèm địa bàn cũ. Cách trình bày này giúp phân biệt rõ giá tại từng vùng sản xuất, tránh hiểu đây là mức chung cho toàn bộ tỉnh mới.

Giá tiêu Lâm Đồng hôm nay có giá thu mua cao nhất, đạt 141.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là khu vực Đắk Lắk cũ thuộc tỉnh Đắk Lắk với 140.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, hiện thuộc TP.HCM, duy trì mức 138.000 đồng/kg. Hai vùng có giá thấp nhất là khu vực Gia Lai cũ thuộc tỉnh Gia Lai và khu vực Bình Phước cũ thuộc tỉnh Đồng Nai, cùng giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg.

Đơn vị hành chính hiện nay Khu vực khảo sát Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi (đồng/kg) Tỉnh Gia Lai Khu vực Gia Lai cũ 137.500 0 TP.HCM Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 138.000 0 Tỉnh Đắk Lắk Khu vực Đắk Lắk cũ 140.000 0 Tỉnh Đồng Nai Khu vực Bình Phước cũ 137.500 0 Tỉnh Lâm Đồng Khu vực Đắk Nông cũ 141.000 0

Việc cả 5 vùng giữ nguyên giá cho thấy giao dịch đang tạm cân bằng quanh mốc 140.000 đồng/kg. Hiện hai vùng đứng trên hoặc bằng mốc này là Đắk Lắk cũ và Đắk Nông cũ, còn ba vùng còn lại thấp hơn từ 2.000–3.500 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới

Theo cập nhật từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Lampung của Indonesia tiếp tục được báo giá 6.823 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường xuất khẩu được khảo sát.

Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA có giá 9.300 USD/tấn, cao nhất trong nhóm tiêu đen. Hai loại tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam gồm loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Muntok Indonesia giao dịch ở mức 9.404 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA duy trì mức 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam được báo giá 8.250 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường quốc tế chưa xuất hiện thay đổi mới. Chênh lệch giá giữa các nguồn cung vẫn lớn, trong đó Malaysia có mức cao nhất ở cả nhóm tiêu đen và tiêu trắng.

Xuất khẩu và triển vọng giá tiêu

Theo số liệu từ ITC được Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam dẫn lại, Ấn Độ nhập khẩu 2.348 tấn hồ tiêu trong tháng 5/2026, trị giá 15,4 triệu USD. So với tháng trước, lượng nhập khẩu tăng 42,5% và kim ngạch tăng 31,6%, nhưng khối lượng vẫn giảm 37,1% so với tháng 5/2025.

Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng với 1.293 tấn, chiếm 55,1% tổng lượng nhập khẩu. Khối lượng nhập từ Việt Nam tăng 99,2% so với tháng 4, bỏ xa Brazil với 360 tấn cùng các nguồn cung Sri Lanka và Indonesia.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, Ấn Độ nhập khẩu 9.897 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 68 triệu USD, giảm tương ứng 45,3% và 45,4% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam vẫn dẫn đầu với 3.945 tấn, chiếm 39,9% thị phần, dù lượng cung cấp giảm 29,9%.

Ở chiều bán ra, Ấn Độ xuất khẩu 1.777 tấn hồ tiêu trong tháng 5, thu về 11,8 triệu USD. Lượng xuất khẩu tăng 32,7% so với tháng trước, nhưng lũy kế 5 tháng vẫn giảm 6,1% về lượng và 5,6% về trị giá.

Sự phục hồi theo tháng cho thấy nhu cầu giao dịch đã cải thiện, nhưng mức giảm sâu trong 5 tháng đầu năm vẫn là yếu tố cần theo dõi. Trong ngắn hạn, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục dao động quanh vùng 140.000–141.000 đồng/kg nếu hoạt động thu mua xuất khẩu không có thay đổi lớn.