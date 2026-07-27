Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 27/7/2026: Trong nước giữ ổn định, cao nhất 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 27/7/2026 tại thị trường trong nước đi ngang, dao động từ 137.500–141.000 đồng/kg. Giá tiêu đen và tiêu trắng thế giới cũng chưa ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu hôm nay 27/7/2026 dao động 137.500–141.000 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 27/7 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm không thay đổi so với phiên trước.

Giá tiêu xô hiện dao động trong khoảng 137.500–141.000 đồng/kg. Mức thu mua bình quân trên cả nước đạt khoảng 138.800 đồng/kg.

Việc giá tiêu hôm nay chưa xuất hiện điều chỉnh mới cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn giằng co. Nguồn cung và nhu cầu mua vào chưa tạo ra lực tác động đủ lớn để làm thay đổi mặt bằng giá tại các địa phương.

Khoảng cách giữa mức thấp nhất và cao nhất hiện là 3.500 đồng/kg. Những khu vực có nguồn hàng chất lượng tốt tiếp tục duy trì mức giá sát 141.000 đồng/kg, trong khi một số địa phương giao dịch quanh ngưỡng 137.500 đồng/kg.

Giá tiêu đen thế giới ngày 27/7 đi ngang

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen tại các nước sản xuất lớn chưa ghi nhận thay đổi so với ngày hôm trước.

Tiêu đen Lampung của Indonesia giữ ở mức 6.823 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được giao dịch với giá 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA duy trì mức 9.300 USD/tấn. Đây cũng là mức giá cao nhất trong bảng giá tiêu đen thế giới ngày 27/7.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, loại tiêu đen 500 g/l hiện có giá 5.970 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l được báo giá ở mức 6.050 USD/tấn.

Loại tiêu đen Giá ngày 27/7

(USD/tấn) So với hôm trước Tiêu đen Lampung Indonesia 6.823 Không đổi Tiêu đen Brazil ASTA 570 5.700 Không đổi Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 500 g/l 5.970 Không đổi Tiêu đen Việt Nam 550 g/l 6.050 Không đổi

Giá tiêu trắng thế giới duy trì ổn định

Giá tiêu trắng trên thị trường thế giới cũng đi ngang tại các quốc gia xuất khẩu lớn.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia được báo giá ở mức 9.404 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA giữ ở mức 8.250 USD/tấn, không thay đổi so với ngày hôm trước.

Tiêu trắng Việt Nam tiếp tục có giá cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 12.200 USD/tấn. Mức giá này cao hơn tiêu trắng Indonesia 2.796 USD/tấn và cao hơn sản phẩm cùng loại của Malaysia 3.950 USD/tấn.

Loại tiêu trắng Giá ngày 27/7

(USD/tấn) So với hôm trước Tiêu trắng Muntok Indonesia 9.404 Không đổi Tiêu trắng Malaysia ASTA 8.250 Không đổi Tiêu trắng Việt Nam 12.200 Không đổi

Thị trường hồ tiêu chờ thêm động lực mới

Diễn biến đi ngang đồng thời tại thị trường trong nước và thế giới cho thấy hoạt động giao dịch hồ tiêu vẫn khá thận trọng. Người bán chưa chịu nhiều áp lực phải xả hàng, còn doanh nghiệp chủ yếu thu mua theo nhu cầu thực tế.

Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu nhu cầu xuất khẩu chưa tăng rõ rệt. Thị trường sẽ chịu ảnh hưởng từ lượng hàng còn lại trong dân, tiến độ giao hàng của doanh nghiệp và nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường tiêu thụ lớn.

Với mặt bằng hiện tại, giá tiêu trong nước vẫn duy trì ở vùng tương đối cao. Tuy nhiên, khả năng giá vượt mạnh khỏi ngưỡng 141.000 đồng/kg sẽ phụ thuộc vào sự cải thiện của lực mua trong những phiên tới.