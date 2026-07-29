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    Giá tiêu hôm nay 29/7/2026: Đi ngang trên diện rộng, Lâm Đồng cao nhất 142.000 đồng/kg

    Văn Khoa 29/07/2026 12:00

    Giá tiêu hôm nay 29/7/2026 giữ ổn định trong khoảng 139.000–142.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mức thu mua cao nhất.

    Giá tiêu trong nước ổn định, cao nhất 142.000 đồng/kg

    Tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước. Đây là mức giá cao thứ hai trong số các khu vực đang được khảo sát.

    Lâm Đồng tiếp tục đứng đầu thị trường với giá 142.000 đồng/kg. Số liệu của địa phương này bao gồm các vùng trồng tiêu thuộc Đắk Nông trước đây như Đạ Huoai và Gia Nghĩa.

    Tại TP.HCM, gồm các vùng sản xuất thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, giá tiêu duy trì ở mức 139.000 đồng/kg.

    Gia Lai cũng không có điều chỉnh mới, tiếp tục giao dịch tại mức 139.000 đồng/kg. Giá thu mua tại Đồng Nai, bao gồm khu vực Bình Phước trước đây, giữ nguyên ở 139.000 đồng/kg.

    Khu vựcGiá tiêu hôm naySo với phiên trước
    Đắk Lắk141.000 đồng/kgKhông đổi
    Lâm Đồng142.000 đồng/kgKhông đổi
    TP.HCM139.000 đồng/kgKhông đổi
    Gia Lai139.000 đồng/kgKhông đổi
    Đồng Nai139.000 đồng/kgKhông đổi

    Thị trường phân hóa trong biên độ 3.000 đồng/kg

    Dù giá không thay đổi, mặt bằng thu mua giữa các vùng vẫn có sự chênh lệch. Lâm Đồng đang cao hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg và cao hơn TP.HCM, Gia Lai, Đồng Nai 3.000 đồng/kg.

    Sự khác biệt này có thể liên quan đến chất lượng hạt, lượng hàng thực tế tại từng khu vực, nhu cầu của doanh nghiệp và chi phí vận chuyển. Vì vậy, giá giao dịch thực tế có thể dao động nhẹ tùy loại tiêu, độ ẩm và điều kiện giao nhận.

    Việc thị trường giữ giá sau các phiên trước cho thấy cả bên mua lẫn bên bán đang thận trọng. Khi mức giá chưa tạo xu hướng rõ ràng, nông dân có xu hướng bán hàng chọn lọc, còn doanh nghiệp chủ yếu mua theo nhu cầu thực tế.

    Giá tiêu thế giới chưa có báo giá mới

    Theo bảng giá quốc tế mới nhất ngày 27/7/2026, thị trường tiêu đen và tiêu trắng chưa ghi nhận thay đổi so với lần báo giá trước.

    Tiêu đen Indonesia được giao dịch ở mức 6.823 USD/tấn, còn tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 5.700 USD/tấn.

    Tại Malaysia, tiêu đen ASTA có giá 9.300 USD/tấn. Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt đạt 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

    Ở nhóm tiêu trắng, Indonesia được báo giá 9.404 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia ASTA có mức cao nhất là 12.200 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam đạt 8.250 USD/tấn.

    Nguồn cung và hoạt động bán hàng tiếp tục được theo dõi

    Trong ngắn hạn, giá tiêu có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu lượng mua từ doanh nghiệp chưa tăng mạnh. Nguồn cung trên thị trường không quá dồi dào do người trồng tiêu vẫn bán hàng theo nhu cầu tài chính, thay vì đưa lượng lớn ra thị trường cùng lúc.

    Ở chiều ngược lại, lực mua thận trọng từ các doanh nghiệp xuất khẩu có thể hạn chế khả năng tăng mạnh của giá. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào đơn hàng mới, tốc độ giao dịch trong nước và sự thay đổi của giá tiêu xuất khẩu.

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        Giá tiêu hôm nay 29/7/2026: Đi ngang trên diện rộng, Lâm Đồng cao nhất 142.000 đồng/kg
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