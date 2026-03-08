Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 3/8/2026: Trong nước giữ đỉnh 141.000 đồng/kg, thị trường thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 3/8/2026 đi ngang 138.000–141.000 đồng/kg; giá thế giới ổn định, Việt Nam vẫn dẫn đầu nguồn cung cho EU.

Giá tiêu hôm nay 3/8/2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 138.000–141.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen và tiêu trắng tại Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam chưa ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu trong nước hôm nay 3/8/2026

Khảo sát thị trường sáng 3/8 cho thấy giá hồ tiêu tại các địa phương không thay đổi so với phiên trước. Mặt bằng thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 138.000–141.000 đồng/kg, với mức chênh lệch cao nhất giữa các vùng là 3.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu thị trường khi hồ tiêu được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Đây cũng là địa phương duy nhất giữ được mốc trên 140.000 đồng/kg trong phiên giao dịch đầu tuần.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay đạt 140.000 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 1.000 đồng/kg. Hoạt động mua bán tại địa phương chưa xuất hiện biến động đáng kể khi cả người bán và doanh nghiệp vẫn thận trọng theo dõi diễn biến xuất khẩu.

Các tỉnh Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì mức thu mua 138.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM, giá tiêu cũng được giao dịch ở mức tương tự, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 3/8/2026 trong nước tiếp tục đi ngang. Đắk Nông giữ vị trí cao nhất với 141.000 đồng/kg, còn Gia Lai, Đồng Nai và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cùng đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay 3/8/2026

Theo dữ liệu cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, thị trường hồ tiêu thế giới mở đầu tuần mới trong trạng thái ổn định. Các chủng loại tiêu đen chủ chốt chưa xuất hiện điều chỉnh so với ngày hôm trước.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia được chào bán ở mức 6.760 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ giá 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các thị trường được theo dõi.

Tại Malaysia, tiêu đen Kuching ASTA tiếp tục có giá 9.300 USD/tấn. Đây là mức cao nhất của nhóm tiêu đen thế giới, cao hơn tiêu đen Brazil 3.600 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu loại 500 g/l hiện đứng ở mức 5.970 USD/tấn. Loại 550 g/l được giao dịch ở mức 6.050 USD/tấn, cao hơn loại 500 g/l khoảng 80 USD/tấn.

Thị trường tiêu trắng cũng không ghi nhận thay đổi. Tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.317 USD/tấn, tiêu trắng Việt Nam đạt 8.350 USD/tấn. Malaysia tiếp tục có giá tiêu trắng cao nhất, lên tới 12.200 USD/tấn.

Khoảng cách giữa giá tiêu trắng Malaysia và Việt Nam hiện lên tới 3.850 USD/tấn. Sự chênh lệch phản ánh khác biệt về chủng loại, tiêu chuẩn sản phẩm, nguồn cung và thị trường xuất khẩu của từng quốc gia.

Nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu của EU vẫn suy yếu

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu, dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu, EU đã nhập khẩu 24.990 tấn hồ tiêu từ các thị trường ngoài khối trong 5 tháng đầu năm 2026, với tổng trị giá 193,28 triệu USD.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng hồ tiêu nhập khẩu giảm 14,1%, còn giá trị giảm 15,3%. Ngoại trừ mức tăng nhẹ trong tháng 4, hoạt động nhập khẩu của EU phần lớn duy trì xu hướng đi xuống.

Riêng tháng 5/2026, EU nhập khẩu 5.630 tấn hồ tiêu, trị giá 37,86 triệu USD. Khối lượng giảm 10,8% và giá trị giảm 11,1% so với tháng 4. Nếu so với tháng 5/2025, lượng nhập khẩu giảm 17,3%, còn kim ngạch giảm 20%.

Nhu cầu yếu được cho là liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm và chính sách kiểm soát hàng tồn kho của các doanh nghiệp châu Âu. Các nhà nhập khẩu chưa vội gia tăng đơn hàng dù nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu tiêu thụ.

Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho EU

Trong 5 tháng đầu năm, EU nhập khẩu 15.430 tấn hồ tiêu từ Việt Nam, tương đương 61,73% tổng lượng nhập khẩu từ các nước ngoài khối.

Khối lượng hồ tiêu nhập từ Việt Nam giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần cũng thu hẹp nhẹ từ 63,22% xuống 61,73%, nhưng Việt Nam vẫn bỏ xa các nguồn cung còn lại.

Giá hồ tiêu Việt Nam nhập khẩu vào EU đạt bình quân 6.633 USD/tấn. Mức giá này thấp hơn giá nhập khẩu bình quân của toàn thị trường, đồng thời cạnh tranh hơn sản phẩm từ Indonesia, Ấn Độ và Sri Lanka.

Tuy nhiên, tỷ trọng hồ tiêu EU nhập từ Brazil, Sri Lanka và Madagascar đang có xu hướng tăng. Sức ép cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và gia tăng tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu.

Nguồn cung toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu

Sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2026 được ước tính đạt khoảng 462.000 tấn, gần tương đương năm trước. Sản lượng tại Việt Nam có thể giảm 14%, nhưng phần thiếu hụt được bù đắp một phần nhờ sản lượng Brazil tăng khoảng 7%.

Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu được dự báo vượt 500.000 tấn, cao hơn đáng kể so với sản lượng. Cán cân cung – cầu này có thể tạo nền tảng hỗ trợ thị trường về dài hạn, dù giá ngắn hạn vẫn chịu tác động từ nhu cầu nhập khẩu và tình hình địa chính trị.

Trong quý II/2026, Brazil xuất khẩu 28.077 tấn hồ tiêu, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, nước này xuất khẩu 53.683 tấn, thu về 332,7 triệu USD, tăng 7,9% về lượng và 7,4% về giá trị.

Tại Mỹ, lượng hồ tiêu nhập khẩu trong tháng 5 đạt 9.410 tấn, trị giá 70,3 triệu USD. Các con số này tăng lần lượt 16,9% và 16,4% so với cùng kỳ, đồng thời đánh dấu lượng nhập khẩu cao nhất của Mỹ trong 18 tháng.

Xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam tăng mạnh

Theo Cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong quý II đạt gần 80.000 tấn, tăng 20,8% so với quý I và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 146.003 tấn hồ tiêu, thu về 950,2 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng tăng 18,5% và kim ngạch tăng 12,1%.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu 45.198 tấn hồ tiêu trong nửa đầu năm, tăng 59,7%. Việc gia tăng nhập khẩu nguyên liệu nhằm bù đắp nguồn cung nội địa thu hẹp, duy trì công suất chế biến và đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu.

Bất ổn địa chính trị tại Trung Đông khiến giá hồ tiêu thế giới biến động không đồng đều trong quý II. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam và Brazil giảm khoảng 200 USD/tấn so với quý trước, còn giá tại Malaysia và Indonesia tăng từ 50–116 USD/tấn.

Tại thị trường nội địa, giá hồ tiêu bình quân trong quý II lùi về khoảng 138.500–141.000 đồng/kg, giảm 4,6–5,4%, tương đương 7.000–8.000 đồng/kg. Dù vậy, chênh lệch giữa sản lượng và nhu cầu toàn cầu vẫn được xem là yếu tố hỗ trợ triển vọng thị trường trong những tháng cuối năm.