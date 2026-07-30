Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 30/7/2026: Đi ngang phiên thứ ba liên tiếp, Lâm Đồng giữ đỉnh 142.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 30/7/2026 duy trì trong khoảng 139.000–142.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, Indonesia tăng giá, còn Việt Nam và Brazil tiếp tục đi xuống.

Giá tiêu trong nước

Khảo sát sáng 30/7, giá tiêu nội địa tiếp tục đi ngang phiên thứ ba liên tiếp sau nhịp tăng cuối tuần trước. Lâm Đồng vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với 142.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ngay sau ở mức 141.000 đồng/kg. Các vùng còn lại gồm TP.HCM, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch quanh 139.000 đồng/kg.

Như vậy, so với đầu tuần trước (phiên 22/7), mặt bằng giá tiêu trong nước đã nhích thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg tùy vùng, sau đó chững lại và giữ ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l đứng ở 6.050 USD/tấn, loại 500 g/l ở mức 5.970 USD/tấn; tiêu trắng ASTA giữ 8.250 USD/tấn, tất cả đều không đổi so với phiên trước.

Thị trường thế giới phân hóa

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận phản ứng đa dạng trong tuần thứ tư của tháng. Triển vọng nguồn cung hồ tiêu trong thời gian tới vẫn ổn định, trong khi các bên tham gia thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chi phí sản xuất và nhân công.

Tại Ấn Độ, giá tiêu ghi nhận giảm nhẹ so với tuần trước. Mặc dù có sự điều chỉnh giá nhưng thị trường nhìn chung vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi sự cân bằng cung cầu và nhu cầu giao dịch duy trì ở mức ổn định.

Giá tiêu giao dịch trong nước và xuất khẩu của Indonesia đều tăng trong tuần trước. Đồng Rupiah Indonesia tăng 1% so với USD, giúp cải thiện tâm lý thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại. Hiện tiêu đen Indonesia (Lampung ASTA) được chào bán ở mức 6.823 USD/tấn, tiêu trắng Muntok ở 9.404 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen nội địa Malaysia giảm nhẹ trong tuần trước, trong khi giá các loại khác duy trì ổn định, phản ánh điều kiện thị trường cân bằng. Trên thị trường xuất khẩu, tiêu đen Malaysia ASTA đứng ở 9.300 USD/tấn và tiêu trắng ASTA ở 12.200 USD/tấn – mức cao nhất trong số các nước sản xuất lớn.

Tương tự, giá tiêu nội địa Sri Lanka cũng giảm nhẹ, song điều kiện thị trường nhìn chung duy trì ổn định.

Tại Việt Nam, giá tiêu nội địa và xuất khẩu điều chỉnh giảm trong tuần trước theo ghi nhận của IPC. Nguồn cung nội địa hiện vẫn hạn chế, trong khi nhu cầu mua hàng phục vụ xuất khẩu tiếp tục hỗ trợ điều kiện thị trường.

Giá tiêu đen Brazil (ASTA 570) đi xuống tuần thứ hai liên tiếp, hiện ở mức 5.700 USD/tấn – thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ lực. Trong khi đó, giá tiêu đen Campuchia hầu như không thay đổi, không có biến động đáng kể nào được ghi nhận. Giá tiêu trắng Trung Quốc cũng duy trì ổn định, chỉ dao động nhẹ, phản ánh các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn vững vàng.

Bahrain đa dạng hóa nguồn cung hồ tiêu

Theo số liệu mới nhất, nhập khẩu hồ tiêu của Bahrain từ tháng 1 đến tháng 5/2026 đạt 195 tấn. UAE là nhà cung cấp lớn nhất với 102 tấn, chiếm hơn một nửa lượng nhập khẩu của quốc gia này.

Nguồn cung còn lại đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico, cho thấy Bahrain đang đa dạng hóa nguồn cung từ các quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và duy trì nguồn cung ổn định. Chiến lược đa dạng hóa này tiếp tục góp phần nâng cao khả năng chống chịu của mạng lưới nhập khẩu hồ tiêu của Bahrain.

Nhận định

Với nguồn cung trong nước còn hạn chế và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn hiện diện, mặt bằng giá tiêu nội địa nhiều khả năng tiếp tục được neo giữ quanh vùng 139.000 – 142.000 đồng/kg trong ngắn hạn. Diễn biến tỷ giá, thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm và động thái mua hàng từ các thị trường lớn sẽ là những yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới.

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