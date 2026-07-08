Thuế - Tài chính Giá tiêu hôm nay 7/8/2026: Trong nước đứng yên, cao nhất 141.000 đồng/kg Giá tiêu hôm nay 7/8/2026 trong nước dao động 138.000 – 141.000 đồng/kg, không đổi so với phiên trước. Giá tiêu Ấn Độ cũng đi ngang, nhập khẩu tháng 7 giảm 49,2%.

Giá tiêu hôm nay 7/8/2026: Mặt bằng cũ được giữ nguyên

Giá tiêu hôm nay 7/8/2026 tại thị trường nội địa tiếp tục không ghi nhận điều chỉnh mới. Các đại lý và doanh nghiệp thu mua vẫn áp dụng khung giá 138.000 – 141.000 đồng/kg cho hạt tiêu đen khô loại phổ biến, y hệt phiên liền trước.

Trong khi cà phê liên tục tạo sóng thì hồ tiêu lại chọn một nhịp đi rất chậm. Không có vùng nguyên liệu nào tăng hay giảm, bảng giá gần như được "sao chép" từ ngày 6/8.

Cụ thể, Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng) vẫn là địa phương trả giá cao nhất với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk theo sát phía sau ở 140.000 đồng/kg. Ba vùng còn lại gồm Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Bình Phước (Đồng Nai) cùng dừng ở 138.000 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước ngày 7/8/2026

Vùng nguyên liệu Giá thu mua Biến động Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Không đổi Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Không đổi Gia Lai 138.000 đồng/kg Không đổi Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 138.000 đồng/kg Không đổi Bình Phước (Đồng Nai) 138.000 đồng/kg Không đổi Bình quân 139.000 đồng/kg Không đổi

Đơn vị tính: đồng/kg hạt tiêu đen khô loại phổ biến. Số liệu cập nhật lúc 09h38 ngày 7/8/2026, tham chiếu báo giá ngày 6/8/2026.

Mức chênh lệch giữa vùng cao nhất và vùng thấp nhất giữ nguyên ở 3.000 đồng/kg — một biên độ hẹp cho thấy các thương lái đang định giá khá đồng nhất giữa Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Điều đáng chú ý là chuỗi đi ngang này đã kéo dài qua nhiều phiên liên tiếp. Bên bán chưa vội xả hàng vì kỳ vọng giá nhích lên, còn bên mua cũng không có lý do đẩy giá khi nhu cầu xuất khẩu chưa đột biến. Kết quả là thị trường rơi vào trạng thái cân bằng tạm thời.

Giá tiêu thế giới hôm nay 7/8/2026: Ấn Độ tiếp tục lặng sóng

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu tại Ấn Độ — một trong những tham chiếu quan trọng của khu vực châu Á — cũng không thay đổi so với ngày 6/8.

Chủng loại Giá (rupee/tạ) Biến động Quy đổi GARBLED 71.400 0 ~203.976 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 ~195.406 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 ~198.262 đồng/kg

Tiêu GARBLED của Ấn Độ đang ở 71.400 rupee/tạ, tương đương khoảng 203.976 đồng/kg. Loại UNGARBLED thấp hơn, ở 69.400 rupee/tạ, quy đổi khoảng 198.262 đồng/kg. Con số quy đổi mang tính tham khảo vì phụ thuộc tỷ giá rupee – đồng tại từng thời điểm.

Khoảng cách giữa giá Ấn Độ và giá tiêu Việt Nam vẫn rất lớn, chủ yếu do đặc thù chất lượng, cơ cấu tiêu dùng nội địa và chi phí tại thị trường Nam Á, chứ không phản ánh trực tiếp sức mua xuất khẩu.

Nhập khẩu hồ tiêu tháng 7/2026 giảm gần một nửa

Song song với diễn biến giá, số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy hoạt động nhập khẩu tháng 7 hạ nhiệt rõ rệt.

Tháng 7/2026, Việt Nam nhập 3.614 tấn hồ tiêu, trị giá 21,6 triệu USD. So với tháng 6 (7.112 tấn), lượng giảm 49,2% và giá trị giảm 45,9%. Tuy vậy, nếu so với tháng 7/2025 (3.176 tấn) thì vẫn tăng 13,8%. Tiêu đen chiếm áp đảo với 3.448 tấn (95,4%), tiêu trắng chỉ 166 tấn (4,6%).

Xét theo nhóm doanh nghiệp:

Hội viên VPSA: 1.687 tấn, giảm 61,3% so với tháng 6 và giảm 23,2% so với cùng kỳ, chiếm 46,7%.

Ngoài VPSA: 1.927 tấn, giảm 30,0% so với tháng trước nhưng tăng vọt 96,6% so với tháng 7/2025, chiếm 53,3%.

Dẫn đầu về lượng nhập là Gia vị Việt Nam với 451 tấn (tăng 46,4% so với tháng trước, tăng 705,4% so với cùng kỳ), kế đến là Olam Việt Nam 294 tấn và Ptexim Corp 277 tấn.

Về nguồn cung, Campuchia giữ ngôi số một với 2.025 tấn — giảm 21,9% so với tháng 6 nhưng tăng 134,4% so với cùng kỳ, chiếm 56,0%. Brazil xếp thứ hai với 1.151 tấn, giảm mạnh 71,6% so với tháng trước và giảm 27,1% so với cùng kỳ. Indonesia đạt 217 tấn, giảm 15,9% so với tháng 6 và giảm 51,3% so với tháng 7/2025.

Bức tranh 7 tháng đầu năm 2026

Lũy kế 7 tháng, Việt Nam nhập khẩu 48.812 tấn hồ tiêu, kim ngạch 279,3 triệu USD — tăng 55,1% về lượng và 43,0% về giá trị so với cùng kỳ 2025 (31.472 tấn).

Khối ngoài VPSA đóng góp 27.627 tấn, tăng tới 169,3% và chiếm 56,6% tổng lượng. Ngược lại, khối hội viên VPSA đạt 21.185 tấn, gần như đi ngang khi chỉ giảm 0,1%, chiếm 43,4%.

Nhóm doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất gồm: Olam Việt Nam 6.168 tấn (chiếm 12,6%, giảm 19,6%), Nedspice Việt Nam 3.219 tấn (tăng 58,2%), Gia vị Việt Nam 3.086 tấn (tăng 113,7%), Liên Thành 2.241 tấn (tăng 112,6%) và Ptexim Corp 1.705 tấn (tăng 5,7%).

Xét nguồn cung 7 tháng, Campuchia chiếm 52,1% với 25.413 tấn, tăng đột biến 256,9%. Brazil đạt 16.279 tấn (chiếm 33,4%, giảm nhẹ 1,2%), Indonesia 4.799 tấn (chiếm 9,8%, giảm 20,3%).

Có thể thấy, đà tăng nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đầu 2026 đến chủ yếu từ hai lực đẩy: nguồn hàng Campuchia bùng nổ và sự nhập cuộc mạnh mẽ của khối doanh nghiệp ngoài VPSA. Trong khi đó, hai nguồn truyền thống là Brazil và Indonesia đều đang co lại.

Lưu ý: Giá tiêu hôm nay 7/8/2026 mang tính tham khảo, có thể chênh lệch theo chất lượng hàng, độ ẩm, dung trọng và chính sách thu mua của từng đại lý.