Giá vàng 06/08/2026: SJC 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng Giá vàng SJC lúc 17:50 ngày 06/08/2026: mua vào 139,7 triệu, bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 17:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:50: SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

16:20: Lúc 16:20, giá SJC tăng 900.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.700.000 và 142.700.000 đồng/lượng.

14:50: SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139,7 và 142,7 triệu đồng/lượng.

13:20: Lúc 13:20, giá SJC mua và bán cùng tăng 900.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên 139.700.000 và 142.700.000 đồng/lượng.

11:50: SJC tăng 1.400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

10:39: SJC tăng 2.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán, lên 140.800.000 và 143.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Lúc 09:14 sáng 06/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng ở hầu hết thương hiệu trong bảng. Giá mua tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM tăng 1.600.000 đồng, trong khi giá bán tại SJC, DOJI, BTMC SJC và Phú Qúy SJC tăng 1.500.000 đồng.

BTMH là thương hiệu duy nhất đi ngang ở cả chiều mua và bán. Mức giá mua cao nhất hiện thuộc về BTMC VRTL, còn mức giá bán cao nhất cũng thuộc về thương hiệu này.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:14 sáng

BTMC VRTL : mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng.

: mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : cùng mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.

: cùng mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : cùng mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.

: cùng mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng. BTMH: mua 140.200.000 đồng và bán 144.200.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng DOJI HN 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng DOJI SG 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng BTMH 140.200.000 đồng 144.200.000 đồng 0 0 BTMC VRTL 140.500.000 đồng 144.500.000 đồng +1.300.000 đồng +1.300.000 đồng BTMC SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng Phú Qúy SJC 140.300.000 đồng 143.300.000 đồng +1.500.000 đồng +1.500.000 đồng PNJ TP.HCM 139.500.000 đồng 143.100.000 đồng +1.600.000 đồng +1.400.000 đồng PNJ Hà Nội 139.500.000 đồng 143.100.000 đồng +1.600.000 đồng +1.400.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.