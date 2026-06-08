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    Giá vàng 06/08/2026: SJC 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng

    Đại Ngàn06/08/2026 17:50

    Giá vàng SJC lúc 17:50 ngày 06/08/2026: mua vào 139,7 triệu, bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, cùng tăng 900.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 17:50)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    17:50: SJC tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng.

    16:20: Lúc 16:20, giá SJC tăng 900.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.700.000 và 142.700.000 đồng/lượng.

    14:50: SJC tăng 900.000 đồng/lượng cả mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139,7 và 142,7 triệu đồng/lượng.

    13:20: Lúc 13:20, giá SJC mua và bán cùng tăng 900.000 đồng so với lần cập nhật trước, lên 139.700.000 và 142.700.000 đồng/lượng.

    11:50: SJC tăng 1.400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng.

    10:39: SJC tăng 2.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán, lên 140.800.000 và 143.800.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

    Lúc 09:14 sáng 06/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng ở hầu hết thương hiệu trong bảng. Giá mua tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM tăng 1.600.000 đồng, trong khi giá bán tại SJC, DOJI, BTMC SJC và Phú Qúy SJC tăng 1.500.000 đồng.

    BTMH là thương hiệu duy nhất đi ngang ở cả chiều mua và bán. Mức giá mua cao nhất hiện thuộc về BTMC VRTL, còn mức giá bán cao nhất cũng thuộc về thương hiệu này.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:14 sáng

    • BTMC VRTL: mua 140.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.300.000 đồng.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng mua 140.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.300.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 139.500.000 đồng, tăng 1.600.000 đồng; bán 143.100.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.
    • BTMH: mua 140.200.000 đồng và bán 144.200.000 đồng, không thay đổi so với hôm qua.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    DOJI HN140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    DOJI SG140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    BTMH140.200.000 đồng144.200.000 đồng00
    BTMC VRTL140.500.000 đồng144.500.000 đồng+1.300.000 đồng+1.300.000 đồng
    BTMC SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    Phú Qúy SJC140.300.000 đồng143.300.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    PNJ TP.HCM139.500.000 đồng143.100.000 đồng+1.600.000 đồng+1.400.000 đồng
    PNJ Hà Nội139.500.000 đồng143.100.000 đồng+1.600.000 đồng+1.400.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng 06/08/2026: SJC 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng
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