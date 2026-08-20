Giá vàng 20/08/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu
Giá vàng SJC lúc 16:51 ngày 20/08/2026 mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:51)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:51: 16:51, SJC tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên 143.000.000 đồng mua và 146.000.000 đồng bán.
15:21: Giá vàng SJC lúc 15:21 ngày 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng, niêm yết ở mức 143.000.000 - 146.000.000 đồng/lượng.
13:51: Giá vàng SJC chiều 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, đạt 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).
12:21: Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 20/08/2026 tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng.
10:51: Giá vàng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Thời điểm 09:26 sáng ngày 20/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt ở các thương hiệu lớn so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 1.000.000 đến 3.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 20/08/2026
- SJC, DOJI, Phú Qúy SJC, BTMC SJC: Niêm yết ở mức 143.500.000 đồng/lượng mua vào (+3.800.000) và 146.500.000 đồng/lượng bán ra (+3.800.000).
- BTMC VRTL: Giá mua vào ở mức 143.700.000 đồng/lượng (+3.500.000) và giá bán ra đạt 147.700.000 đồng/lượng (+3.600.000).
- BTMH: Mua vào ở mức 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000) và bán ra ở mức 147.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).
- PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (+3.800.000) và bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+3.800.000).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.500.000
|146.500.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|DOJI HN
|143.500.000
|146.500.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|DOJI SG
|143.500.000
|146.500.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|BTMH
|143.500.000
|147.500.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|BTMC VRTL
|143.700.000
|147.700.000
|+3.500.000
|+3.600.000
|BTMC SJC
|143.500.000
|146.500.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|Phú Qúy SJC
|143.500.000
|146.500.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|PNJ TP.HCM
|142.900.000
|146.400.000
|+3.800.000
|+3.800.000
|PNJ Hà Nội
|142.900.000
|146.400.000
|+3.800.000
|+3.800.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.