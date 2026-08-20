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    Giá vàng 20/08/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu

    Đại Ngàn20/08/2026 16:51

    Giá vàng SJC lúc 16:51 ngày 20/08/2026 mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:51)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    16:51: 16:51, SJC tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên 143.000.000 đồng mua và 146.000.000 đồng bán.

    15:21: Giá vàng SJC lúc 15:21 ngày 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng, niêm yết ở mức 143.000.000 - 146.000.000 đồng/lượng.

    13:51: Giá vàng SJC chiều 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, đạt 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    12:21: Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 20/08/2026 tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng.

    10:51: Giá vàng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

    Thời điểm 09:26 sáng ngày 20/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt ở các thương hiệu lớn so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 1.000.000 đến 3.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 20/08/2026

    • SJC, DOJI, Phú Qúy SJC, BTMC SJC: Niêm yết ở mức 143.500.000 đồng/lượng mua vào (+3.800.000) và 146.500.000 đồng/lượng bán ra (+3.800.000).
    • BTMC VRTL: Giá mua vào ở mức 143.700.000 đồng/lượng (+3.500.000) và giá bán ra đạt 147.700.000 đồng/lượng (+3.600.000).
    • BTMH: Mua vào ở mức 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000) và bán ra ở mức 147.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).
    • PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (+3.800.000) và bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+3.800.000).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC143.500.000146.500.000+3.800.000+3.800.000
    DOJI HN143.500.000146.500.000+3.800.000+3.800.000
    DOJI SG143.500.000146.500.000+3.800.000+3.800.000
    BTMH143.500.000147.500.000+1.000.000+1.000.000
    BTMC VRTL143.700.000147.700.000+3.500.000+3.600.000
    BTMC SJC143.500.000146.500.000+3.800.000+3.800.000
    Phú Qúy SJC143.500.000146.500.000+3.800.000+3.800.000
    PNJ TP.HCM142.900.000146.400.000+3.800.000+3.800.000
    PNJ Hà Nội142.900.000146.400.000+3.800.000+3.800.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng 20/08/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu
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