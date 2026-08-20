Giá vàng 20/08/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu Giá vàng SJC lúc 16:51 ngày 20/08/2026 mua vào 143 triệu đồng/lượng, bán ra 146 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:51)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:51: 16:51, SJC tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, lên 143.000.000 đồng mua và 146.000.000 đồng bán.

15:21: Giá vàng SJC lúc 15:21 ngày 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng, niêm yết ở mức 143.000.000 - 146.000.000 đồng/lượng.

13:51: Giá vàng SJC chiều 20/08/2026 tăng 3.300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, đạt 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

12:21: Giá vàng SJC lúc 12:21 ngày 20/08/2026 tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng.

10:51: Giá vàng SJC tăng 3,3 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Thời điểm 09:26 sáng ngày 20/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng đồng loạt ở các thương hiệu lớn so với hôm qua. Mức điều chỉnh tăng dao động từ 1.000.000 đến 3.800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:26 sáng 20/08/2026

SJC, DOJI, Phú Qúy SJC, BTMC SJC : Niêm yết ở mức 143.500.000 đồng/lượng mua vào (+3.800.000) và 146.500.000 đồng/lượng bán ra (+3.800.000).

: Niêm yết ở mức 143.500.000 đồng/lượng mua vào (+3.800.000) và 146.500.000 đồng/lượng bán ra (+3.800.000). BTMC VRTL : Giá mua vào ở mức 143.700.000 đồng/lượng (+3.500.000) và giá bán ra đạt 147.700.000 đồng/lượng (+3.600.000).

: Giá mua vào ở mức 143.700.000 đồng/lượng (+3.500.000) và giá bán ra đạt 147.700.000 đồng/lượng (+3.600.000). BTMH : Mua vào ở mức 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000) và bán ra ở mức 147.500.000 đồng/lượng (+1.000.000).

: Mua vào ở mức 143.500.000 đồng/lượng (+1.000.000) và bán ra ở mức 147.500.000 đồng/lượng (+1.000.000). PNJ (TP.HCM và Hà Nội): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (+3.800.000) và bán ra 146.400.000 đồng/lượng (+3.800.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.500.000 146.500.000 +3.800.000 +3.800.000 DOJI HN 143.500.000 146.500.000 +3.800.000 +3.800.000 DOJI SG 143.500.000 146.500.000 +3.800.000 +3.800.000 BTMH 143.500.000 147.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMC VRTL 143.700.000 147.700.000 +3.500.000 +3.600.000 BTMC SJC 143.500.000 146.500.000 +3.800.000 +3.800.000 Phú Qúy SJC 143.500.000 146.500.000 +3.800.000 +3.800.000 PNJ TP.HCM 142.900.000 146.400.000 +3.800.000 +3.800.000 PNJ Hà Nội 142.900.000 146.400.000 +3.800.000 +3.800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.