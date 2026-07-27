Giá vàng 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu Giá vàng SJC hiện mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:30: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.000.000–143.000.000 đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:09 sáng 27/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận phần lớn thương hiệu tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000 ở chiều mua và bán. BTMH và BTMC VRTL có giá bán 144.200.000, trong khi BTMC SJC giữ nguyên mức mua 137.500.000 và bán 141.500.000.

SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng tăng 1.500.000 ở cả hai chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội tăng 1.400.000 ở chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:09

BTMH và BTMC VRTL : Mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000.

: Mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : Mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000.

: Mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : Mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000.

: Mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000. BTMC SJC: Mua 137.500.000, không đổi; bán 141.500.000, không đổi.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI HN 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 DOJI SG 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMH 140.300.000 144.200.000 +1.400.000 +1.500.000 BTMC VRTL 140.300.000 144.200.000 +1.400.000 +1.500.000 BTMC SJC 137.500.000 141.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.000.000 143.000.000 +1.500.000 +1.500.000 PNJ TP.HCM 137.600.000 142.600.000 +1.400.000 +1.400.000 PNJ Hà Nội 137.600.000 142.600.000 +1.400.000 +1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.