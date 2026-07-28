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    Giá vàng 28/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu

    Tuệ Nhân28/07/2026 17:00

    Giá vàng SJC 17:00 ngày 28/07/2026: mua 137.500.000 đồng/lượng, bán 141.500.000 đồng/lượng, cùng giảm 1.500.000 đồng so với cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 17:00)

    Diễn biến giá vàng trong ngày

    17:00: SJC giảm 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện ở mức 137.500.000 và 141.500.000 đồng/lượng.

    13:30: SJC giảm 1.500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua vào 137.500.000 và bán ra 141.500.000 đồng/lượng.

    12:00: SJC giảm 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137,5 triệu, bán 141,5 triệu đồng/lượng.

    10:30: SJC giảm 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước; hiện mua 137.500.000, bán 141.500.000 đồng/lượng.

    Lúc 09:00 sáng 28/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu trong bảng dữ liệu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 1.500.000 ở cả chiều mua và bán, trong khi PNJ giảm 1.400.000; BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên.

    Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 144.000.000 tại BTMC VRTL. Giá mua hôm nay thấp nhất là 136.200.000 tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua 137.500.000, giảm 1.500.000; bán 141.500.000, giảm 1.500.000 so với hôm qua.
    • BTMH: mua 138.600.000, giảm 1.500.000; bán 142.500.000, giảm 1.500.000.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.200.000, giảm 1.400.000; bán 141.200.000, giảm 1.400.000.
    • BTMC VRTL: mua 140.100.000 và bán 144.000.000, đều đi ngang.
    • BTMC SJC: mua 139.000.000 và bán 143.000.000, đều đi ngang.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC137.500.000141.500.000-1.500.000-1.500.000
    DOJI HN137.500.000141.500.000-1.500.000-1.500.000
    DOJI SG137.500.000141.500.000-1.500.000-1.500.000
    BTMH138.600.000142.500.000-1.500.000-1.500.000
    BTMC VRTL140.100.000144.000.00000
    BTMC SJC139.000.000143.000.00000
    Phú Qúy SJC137.500.000141.500.000-1.500.000-1.500.000
    PNJ TP.HCM136.200.000141.200.000-1.400.000-1.400.000
    PNJ Hà Nội136.200.000141.200.000-1.400.000-1.400.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Giá vàng 28/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu
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