Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 31/7/2026 đồng loạt đi lên, có nơi tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 31/7/2026 tăng mạnh tới 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 143,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 31/7/2026 tăng tới 2,1 triệu đồng: Người mua hôm qua vẫn lỗ bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 31/7/2026 đồng loạt tăng mạnh trong phiên sáng. Có thương hiệu tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 143,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua trong ngày 30/7 bán lại lúc 10h00 sáng nay vẫn lỗ từ 300.000 đồng đến 3,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng miếng trong nước sáng 31/7 ghi nhận thêm một ngày tăng giá. Mức điều chỉnh tại các doanh nghiệp dao động từ 700.000 đồng đến 2,1 triệu đồng/lượng. Dù giá tăng mạnh, người mua vàng ngày 30/7 vẫn chưa có lãi. Nguyên nhân là giá mua vào sáng nay vẫn thấp hơn giá bán ra mà khách hàng phải trả trong ngày hôm qua.

Khoản lỗ chênh lệch khá lớn giữa các thương hiệu. Người mua tại Mi Hồng chỉ còn lỗ khoảng 300.000 đồng/lượng. Khách mua tại DOJI đang chịu mức lỗ cao nhất, khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 31/7/2026 được mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng. Người mua ngày 30/7 hiện vẫn lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng miếng ở mức 139,2–143,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Khách mua hôm qua hiện tạm lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua ngày 30/7 bán lại sáng nay vẫn lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Khoản lỗ của người mua hôm qua vào khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 139,2–143,2 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 30/7 với giá 142,5 triệu đồng/lượng hiện lỗ khoảng 3,3 triệu đồng/lượng, cao nhất nhóm khảo sát.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu tăng mạnh nhất sáng nay, thêm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng hiện đạt 139,2–143,2 triệu đồng/lượng, khiến người mua hôm qua còn lỗ khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang mua vàng miếng SJC với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Giá mua tăng 1,5 triệu đồng, còn giá bán tăng 1,7 triệu đồng. Người mua ngày 30/7 chỉ còn lỗ khoảng 300.000 đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 31/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,2 143,2 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 139,5 143,5 +1000 +1000 Mi Hồng 139,5 143,5 +1500 +1700 PNJ Hà Nội 139,2 143,2 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 139,2 143,2 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,2 143,2 +2100 +2100 Phú Quý 139,2 143,2 +1500 +1500

1. SJC - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138.700.000

▲1.500K 142.700.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 139.200.000

▲1.500K 143.220.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139.200.000

▲1.500K 143.230.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138.700.000

▲1.500K 142.800.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 135.700.000

▲1.500K 140.700.000

▲1.500K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 132.306.930

▲1.485,148K 139.306.930

▲1.485,148K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 95.885.553

▲1.125,112K 105.685.553

▲1.125,112K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.035.568

▲1.020,102K 95.835.568

▲1.020,102K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.185.583

▲915,091K 85.985.583

▲915,091K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 72.386.303

▲874,587K 82.186.303

▲874,587K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.027.767

▲625,562K 58.827.767

▲625,562K Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K

2. BTMC - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.900.000

▲900K 142.900.000

▲900K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.700.000

▲900K 142.700.000

▲900K Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲800K 143.900.000

▲900K Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲800K 143.900.000

▲900K Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 139.900.000

▲800K 143.900.000

▲900K Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 129.700.000

▲900K 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K TPHCM PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K TPHCM SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Hà Nội PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Đà Nẵng PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Đà Nẵng SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Miền Tây PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Miền Tây SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Tây Nguyên PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Tây Nguyên SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Đông Nam Bộ PNJ 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Đông Nam Bộ SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 135.800.000

▲600K 140.800.000

▲600K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 135.660.000

▲600K 140.660.000

▲600K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 133.190.000

▲590K 139.390.000

▲590K Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 122.770.000

▲550K 128.970.000

▲550K Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 95.700.000

▲450K 105.600.000

▲450K Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 85.840.000

▲400K 95.740.000

▲400K Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 81.620.000

▲390K 91.520.000

▲390K Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 75.990.000

▲370K 85.890.000

▲370K Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 72.470.000

▲350K 82.370.000

▲350K Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 48.670.000

▲250K 58.570.000

▲250K Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 42.900.000

▲220K 52.800.000

▲220K Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 36.990.000

▲200K 46.890.000

▲200K Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138.500.000

▲1.800K 143.000.000

▲1.400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 133.470.000

▲590K 139.670.000

▲590K Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 129.500.000

▲500K 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 126.960.000

▲500K 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 139.200.000

▲1.500K 143.200.000

▲1.500K Phú quý 1 lượng 99.9 139.100.000

▲1.500K 143.100.000

▲1.500K Vàng trang sức 999.9 135.500.000

▲500K 141.500.000

▲500K Vàng trang sức 999 135.400.000

▲500K 141.400.000

▲500K Vàng trang sức 99 134.145.000

▲495K 140.085.000

▲495K Vàng trang sức 98 132.790.000

▲490K 138.670.000

▲490K Vàng 999.9 phi SJC 130.000.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 139.500.000

▲1.000K 143.500.000

▲1.000K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 139.500.000

▲1.000K 143.500.000

▲1.000K Hà Nội Nữ trang 99.99 135.000.000

±0 140.000.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99.9 134.500.000

±0 139.500.000

±0 Hà Nội Nữ trang 99 133.800.000

±0 139.500.000

±0

6. Mi Hồng - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 139.500.000

▲1.500K 141.500.000

▲1.700K Vàng 99,9% 139.500.000

▲1.500K 141.500.000

▲1.700K Vàng 9T85 (98,5%) 125.500.000

▲500K 128.000.000

▲500K Vàng 9T8 (98,0%) 124.800.000

▲500K 127.300.000

▲500K Vàng 95 (95,0%) 121.000.000

▲500K 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 92.500.000

▲500K 95.500.000

▲500K Vàng V68 (68,0%) 81.000.000

▲500K 84.000.000

▲500K Vàng 6T1 (61,0%) 78.000.000

▲500K 81.000.000

▲500K Vàng 14K (58,0%) 72.000.000

▲500K 75.000.000

▲500K Vàng 10K (41,0%) 45.000.000

▲500K 48.000.000

▲500K

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng nhẫn với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát, với chênh lệch mua – bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 139,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 138,0 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại đây ở mức 4,5 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong nhóm khảo sát.

Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 đang giao dịch quanh mức 4.100 USD/ounce

Tính đến 10h30 ngày 31/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.083,0 USD/ounce, tăng 7,45 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139,2-143,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu.

Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới trong 7 ngày qua

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, vàng đang chịu áp lực nhẹ từ hoạt động chốt lời và sự phục hồi vừa phải của đồng USD, sau khi kim loại quý tăng giá trong phiên trước. Chỉ số USD tăng khoảng 0,3% trong ngày thứ Sáu, sau khi giảm tới 2,4% vào phiên thứ Năm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Dù vậy, ông Waterer cho rằng vàng vẫn có diễn biến tích cực trong tháng này, với vùng 4.000 USD/ounce đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và thu hút lực mua khi giá điều chỉnh.

Nhà đầu tư hiện tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong bối cảnh các tín hiệu về bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương này vẫn chưa rõ ràng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất.

Căng thẳng tại Trung Đông cũng tiếp tục được giới đầu tư quan tâm. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây cháy trên hai tàu chở khí đốt tại cảng Damietta của Ai Cập đã làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải qua kênh đào Suez, một trong những tuyến xuất khẩu quan trọng còn lại của dầu Saudi Arabia trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran mở rộng. Các chuyên gia của BCA Research cho rằng khủng hoảng tại eo biển Hormuz có thể dần hạ nhiệt, nhưng xu hướng phân cực địa chính trị, toàn cầu hóa suy yếu và mất cân đối tài khóa của Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ vàng trong vai trò tài sản phòng ngừa rủi ro.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,8%, xuống 58,48 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,7%, còn 1.631,77 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,8%, xuống 1.294 USD/ounce. Dù đi xuống trong phiên cuối tuần, cả bạch kim và palladium vẫn đang hướng tới mức tăng tính chung cả tháng.