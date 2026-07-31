Tin mới

    Thương mại - Dịch vụ

    Giá vàng 31/7/2026 đồng loạt đi lên, có nơi tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng

    Văn Khoa 31/07/2026 10:33

    Giá vàng hôm nay 31/7/2026 tăng mạnh tới 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 143,2 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng sáng 31/7/2026 tăng tới 2,1 triệu đồng: Người mua hôm qua vẫn lỗ bao nhiêu?

    Giá vàng hôm nay 31/7/2026 đồng loạt tăng mạnh trong phiên sáng. Có thương hiệu tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến lên 143,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua trong ngày 30/7 bán lại lúc 10h00 sáng nay vẫn lỗ từ 300.000 đồng đến 3,3 triệu đồng/lượng.

    Thị trường vàng miếng trong nước sáng 31/7 ghi nhận thêm một ngày tăng giá. Mức điều chỉnh tại các doanh nghiệp dao động từ 700.000 đồng đến 2,1 triệu đồng/lượng. Dù giá tăng mạnh, người mua vàng ngày 30/7 vẫn chưa có lãi. Nguyên nhân là giá mua vào sáng nay vẫn thấp hơn giá bán ra mà khách hàng phải trả trong ngày hôm qua.

    Khoản lỗ chênh lệch khá lớn giữa các thương hiệu. Người mua tại Mi Hồng chỉ còn lỗ khoảng 300.000 đồng/lượng. Khách mua tại DOJI đang chịu mức lỗ cao nhất, khoảng 3,3 triệu đồng/lượng.

    Tại SJC, giá vàng hôm nay 31/7/2026 được mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu đồng. Người mua ngày 30/7 hiện vẫn lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại.

    Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng miếng ở mức 139,2–143,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Khách mua hôm qua hiện tạm lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

    Tại PNJ Hà Nội, giá vàng miếng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên mức 139,2 triệu đồng/lượng mua vào và 143,2 triệu đồng/lượng bán ra. Người mua ngày 30/7 bán lại sáng nay vẫn lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

    Phú Quý hiện mua vàng miếng với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều. Khoản lỗ của người mua hôm qua vào khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

    DOJI tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch lên 139,2–143,2 triệu đồng/lượng. Người mua ngày 30/7 với giá 142,5 triệu đồng/lượng hiện lỗ khoảng 3,3 triệu đồng/lượng, cao nhất nhóm khảo sát.

    Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu tăng mạnh nhất sáng nay, thêm 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng hiện đạt 139,2–143,2 triệu đồng/lượng, khiến người mua hôm qua còn lỗ khoảng 1,9 triệu đồng/lượng.

    Mi Hồng đang mua vàng miếng SJC với giá 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Giá mua tăng 1,5 triệu đồng, còn giá bán tăng 1,7 triệu đồng. Người mua ngày 30/7 chỉ còn lỗ khoảng 300.000 đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

    Giá vàng hôm nayNgày 31/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến hôm nay
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC139,2143,2+1500+1500
    Tập đoàn DOJI139,5143,5+1000+1000
    Mi Hồng139,5143,5+1500+1700
    PNJ Hà Nội139,2143,2+1500+1500
    Bảo Tín Minh Châu139,2143,2+1500+1500
    Bảo Tín Mạnh Hải139,2143,2+2100+2100
    Phú Quý139,2143,2+1500+1500
    1. SJC - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ138.700.000
    ▲1.500K    		142.700.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ139.200.000
    ▲1.500K    		143.220.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ139.200.000
    ▲1.500K    		143.230.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ138.700.000
    ▲1.500K    		142.800.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%135.700.000
    ▲1.500K    		140.700.000
    ▲1.500K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%132.306.930
    ▲1.485,148K    		139.306.930
    ▲1.485,148K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%95.885.553
    ▲1.125,112K    		105.685.553
    ▲1.125,112K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%86.035.568
    ▲1.020,102K    		95.835.568
    ▲1.020,102K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%76.185.583
    ▲915,091K    		85.985.583
    ▲915,091K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%72.386.303
    ▲874,587K    		82.186.303
    ▲874,587K
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%49.027.767
    ▲625,562K    		58.827.767
    ▲625,562K
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    2. BTMC - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9138.900.000
    ▲900K    		142.900.000
    ▲900K
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9138.700.000
    ▲900K    		142.700.000
    ▲900K
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
    ▲800K    		143.900.000
    ▲900K
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
    ▲800K    		143.900.000
    ▲900K
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU139.900.000
    ▲800K    		143.900.000
    ▲900K
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)129.700.000
    ▲900K    		0
    ±0
    3. PNJ - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    TPHCM PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    TPHCM SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Hà Nội PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Đà Nẵng PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Đà Nẵng SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Miền Tây PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Miền Tây SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Tây Nguyên PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Tây Nguyên SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Đông Nam Bộ PNJ138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Đông Nam Bộ SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9135.800.000
    ▲600K    		140.800.000
    ▲600K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999135.660.000
    ▲600K    		140.660.000
    ▲600K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99133.190.000
    ▲590K    		139.390.000
    ▲590K
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)122.770.000
    ▲550K    		128.970.000
    ▲550K
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)95.700.000
    ▲450K    		105.600.000
    ▲450K
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)85.840.000
    ▲400K    		95.740.000
    ▲400K
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)81.620.000
    ▲390K    		91.520.000
    ▲390K
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.990.000
    ▲370K    		85.890.000
    ▲370K
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)72.470.000
    ▲350K    		82.370.000
    ▲350K
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.670.000
    ▲250K    		58.570.000
    ▲250K
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.900.000
    ▲220K    		52.800.000
    ▲220K
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.990.000
    ▲200K    		46.890.000
    ▲200K
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9138.500.000
    ▲1.800K    		143.000.000
    ▲1.400K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920133.470.000
    ▲590K    		139.670.000
    ▲590K
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99129.500.000
    ▲500K    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99126.960.000
    ▲500K    		0
    ±0
    4. Phú Quý - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9139.200.000
    ▲1.500K    		143.200.000
    ▲1.500K
    Phú quý 1 lượng 99.9139.100.000
    ▲1.500K    		143.100.000
    ▲1.500K
    Vàng trang sức 999.9135.500.000
    ▲500K    		141.500.000
    ▲500K
    Vàng trang sức 999135.400.000
    ▲500K    		141.400.000
    ▲500K
    Vàng trang sức 99134.145.000
    ▲495K    		140.085.000
    ▲495K
    Vàng trang sức 98132.790.000
    ▲490K    		138.670.000
    ▲490K
    Vàng 999.9 phi SJC130.000.000
    ±0    		0
    ±0
    5. DOJI - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL139.500.000
    ▲1.000K    		143.500.000
    ▲1.000K
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng139.500.000
    ▲1.000K    		143.500.000
    ▲1.000K
    Hà Nội Nữ trang 99.99135.000.000
    ±0    		140.000.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99.9134.500.000
    ±0    		139.500.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99133.800.000
    ±0    		139.500.000
    ±0
    6. Mi Hồng - Cập nhật: 31/7/2026 10:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC139.500.000
    ▲1.500K    		141.500.000
    ▲1.700K
    Vàng 99,9%139.500.000
    ▲1.500K    		141.500.000
    ▲1.700K
    Vàng 9T85 (98,5%)125.500.000
    ▲500K    		128.000.000
    ▲500K
    Vàng 9T8 (98,0%)124.800.000
    ▲500K    		127.300.000
    ▲500K
    Vàng 95 (95,0%)121.000.000
    ▲500K    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)92.500.000
    ▲500K    		95.500.000
    ▲500K
    Vàng V68 (68,0%)81.000.000
    ▲500K    		84.000.000
    ▲500K
    Vàng 6T1 (61,0%)78.000.000
    ▲500K    		81.000.000
    ▲500K
    Vàng 14K (58,0%)72.000.000
    ▲500K    		75.000.000
    ▲500K
    Vàng 10K (41,0%)45.000.000
    ▲500K    		48.000.000
    ▲500K

    Tại SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 142,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng nhẫn với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát, với chênh lệch mua – bán 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 139,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

    Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 143,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

    PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 138,0 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán tại đây ở mức 4,5 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong nhóm khảo sát.

    Giá vàng thế giới hôm nay 21/7/2026 đang giao dịch quanh mức 4.100 USD/ounce

    Tính đến 10h30 ngày 31/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.083,0 USD/ounce, tăng 7,45 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139,2-143,2 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu.

    Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới trong 7 ngày qua
    Biểu đồ diễn biến giá vàng thế giới trong 7 ngày qua

    Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, vàng đang chịu áp lực nhẹ từ hoạt động chốt lời và sự phục hồi vừa phải của đồng USD, sau khi kim loại quý tăng giá trong phiên trước. Chỉ số USD tăng khoảng 0,3% trong ngày thứ Sáu, sau khi giảm tới 2,4% vào phiên thứ Năm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2023. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Dù vậy, ông Waterer cho rằng vàng vẫn có diễn biến tích cực trong tháng này, với vùng 4.000 USD/ounce đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và thu hút lực mua khi giá điều chỉnh.

    Nhà đầu tư hiện tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, trong bối cảnh các tín hiệu về bước đi tiếp theo của ngân hàng trung ương này vẫn chưa rõ ràng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang định giá 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát và bất ổn, nhưng lãi suất cao hơn có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất.

    Căng thẳng tại Trung Đông cũng tiếp tục được giới đầu tư quan tâm. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gây cháy trên hai tàu chở khí đốt tại cảng Damietta của Ai Cập đã làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải qua kênh đào Suez, một trong những tuyến xuất khẩu quan trọng còn lại của dầu Saudi Arabia trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran mở rộng. Các chuyên gia của BCA Research cho rằng khủng hoảng tại eo biển Hormuz có thể dần hạ nhiệt, nhưng xu hướng phân cực địa chính trị, toàn cầu hóa suy yếu và mất cân đối tài khóa của Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ vàng trong vai trò tài sản phòng ngừa rủi ro.

    Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 0,8%, xuống 58,48 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,7%, còn 1.631,77 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,8%, xuống 1.294 USD/ounce. Dù đi xuống trong phiên cuối tuần, cả bạch kim và palladium vẫn đang hướng tới mức tăng tính chung cả tháng.

    Đọc tiếp

    Giá vàng hôm nay
      x
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thương mại - Dịch vụ
        Giá vàng 31/7/2026 đồng loạt đi lên, có nơi tăng tới 2,1 triệu đồng/lượng
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO