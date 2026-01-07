Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay chiều 1/7/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI thứ Tư Giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 giảm ở vàng miếng về dưới mức 147 triệu đồng, vàng giá thế giới lùi dưới 4.000 USD/ounce, giảm tới gần 1%.

Giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 giảm phiên thứ 3 liên tiếp, bán ra phổ biến còn 146,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 tiếp tục đi xuống tại nhiều thương hiệu lớn, kéo giá bán ra phổ biến về quanh 146,4 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 1/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Cập nhật lúc 17h00 thứ Tư ngày 1/7/2026, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận phiên giảm thứ 3 tính từ đầu tuần. So với cùng kỳ hôm qua, nhiều doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm vài trăm nghìn đồng mỗi lượng, khiến mặt bằng giá mua vào lùi về vùng 142,5 - 144,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chủ yếu xoay quanh 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 chốt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, cả hai chiều cùng giảm 600.000 đồng/lượng. Sau nhịp điều chỉnh này, chênh lệch mua vào - bán ra tại SJC giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng hạ giá vàng miếng về vùng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Mức giá mới thấp hơn hôm qua 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tương ứng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Biên độ giữa giá mua và bán tại DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng, tương đương nhóm doanh nghiệp lớn đang giao dịch quanh vùng 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, diễn biến giảm tiếp tục xuất hiện trong phiên chiều 1/7. Giá vàng miếng được chốt ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu so với cùng kỳ hôm qua, mỗi lượng vàng tại PNJ đã giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua - bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

BTMH cũng đưa giá vàng miếng về cùng mặt bằng với SJC, DOJI và PNJ. Cụ thể, giá mua vào đang ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 146,4 triệu đồng/lượng. Mức giảm so với hôm qua là 600.000 đồng/lượng cho cả chiều mua vào lẫn bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều tại BTMH đang ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại BTMC, giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 có mức mua vào thấp hơn nhóm trên. Doanh nghiệp này chốt giá ở ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng kỳ hôm qua, giá mua vào giảm 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng. Biên độ mua - bán tại BTMC hiện nới rộng lên 3,9 triệu đồng/lượng.

Phú Quý cũng điều chỉnh giảm trong phiên chiều nay, đưa giá vàng miếng về mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua vào giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua, còn chiều bán ra giảm 600.000 đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, chênh lệch mua vào - bán ra tại Phú Quý ở mức 3,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có mặt bằng giá khác biệt hơn so với các thương hiệu lớn còn lại. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng chiều 1/7 được chốt ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày hôm qua, giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 400.000 đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn đáng kể so với mức phổ biến 146,4 triệu đồng/lượng trên thị trường.

Như vậy, Giá vàng hôm nay chiều 1/7/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm trong phiên thứ 3 liên tiếp từ đầu tuần. Dù mức điều chỉnh không quá mạnh, việc nhiều thương hiệu cùng hạ giá khiến thị trường vàng miếng lùi sâu hơn so với cuối tuần trước, đặc biệt ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,3 145,8 -200 -400 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

1. DOJI - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC HCM 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC ĐN 143.400

▼600K 146.400

▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Hà Nội - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đà Nẵng - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miền Tây - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Tây Nguyên - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đông Nam Bộ - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K

3. AJC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Nghệ An 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Thái Bình 143.400

▼600K 146.400

▼600K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼500K 146.000

▼500K NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 137.900

▼500K 144.900

▼500K Trang sức 99.99 138.000

▼500K 145.000

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.000

▼500K 145.000

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.800

▼500K 144.800

▼600K

5. SJC - Cập nhật: 1/7/2026 11:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.400

▼600K 146.400

▼600K Vàng SJC 5 chỉ 143.400

▼600K 146.420

▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.400

▼600K 146.430

▼600K

Giá vàng nhẫn chiều nay 1/7/2026 chốt giá bán ra ở dưới mức 147 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 chốt giá mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, và giá bán ra chốt ở mức 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 1/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức chiều nay 11/7/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động trong khoảng từ 5.000.000đ – 14.500.000đ/chỉ (tương đương 500.000đ – 1.450.000đ/phân) tùy theo tuổi vàng. Mức giá này thường chênh lệch nhẹ tùy thuộc vào tiền công chế tác của từng thương hiệu.

Bảng giá vàng trang sức tham khảo

(Đơn vị: VNĐ/chỉ)

Loại vàng Tuổi vàng / Ký hiệu Giá mua vào Giá bán ra Vàng trang sức 9999 (24K) 99,99% 14.050.000 14.500.000 Vàng nữ trang 980 98% 12.650.000 13.000.000 Vàng 750 (18K) 75% 9.500.000 11.000.000 Vàng 585 (14K) 58,5% 7.450.000 8.600.000 Vàng 416 (10K) 41,6% 4.750.000 6.000.000

Lưu ý: Giá trên được tổng hợp từ các hệ thống lớn (PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu). Mức giá thực tế tại cửa hàng sẽ chênh lệch dựa trên độ tinh xảo của sản phẩm.

Giá vàng thế giới chiều nay 11/7/2026 đang ở dưới mức 4.000 USD, giảm tới hơn 0,7%

Tính đến 17h00 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 3.977,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 29,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,4-146,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay 11/7/2026 đang ở dưới mức 4.000 USD, giảm tới hơn 0,7%

Giá vàng thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp trong ngày thứ Tư, chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Tính đến 8h49 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống còn 3.974,75 USD/ounce. Trước đó, giá vàng từng rơi xuống 3.942,99 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 cũng mất 1,3%, xuống 3.987,70 USD/ounce.

Trong phiên thứ Ba, vàng đã ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ tháng 1/2024. Áp lực lên kim loại quý gia tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ có lúc tăng tới 9 điểm cơ bản trong phiên thứ Ba, trước khi hạ nhiệt. Sang ngày thứ Tư, lợi suất tiếp tục tăng thêm 4 điểm cơ bản lên 4,465%, cao hơn mức tăng của lợi suất trái phiếu tại khu vực đồng euro.

Khi lợi suất trái phiếu tăng, vàng thường kém hấp dẫn hơn vì kim loại quý không mang lại lãi suất. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, đà giảm của vàng phần nào xuất phát từ bình luận của quan chức Fed Hammack, cho rằng việc tăng lãi suất có thể vẫn cần thiết. Sau phát biểu này, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm trong năm nay.