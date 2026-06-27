Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay chiều 27/6/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI ngày thứ Bảy Giá vàng hôm nay chiều 27/6/2026 tăng mạnh, vàng miếng bán ra phổ biến 148,5 triệu đồng/lượng, thế giới sát 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay chiều 27/6/2026 tiếp tục đi lên trong phiên 14h30, nhiều thương hiệu lớn tăng từ 1,3 đến 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 14h30 ngày 27/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận thêm một nhịp tăng mới. Giá bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn đã lên mức 148,5 triệu đồng/lượng, cho thấy mặt bằng giá tiếp tục được đẩy cao trong phiên chiều.

biểu đồ giá vàng hôm nay 27 6 2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại SJC, giá vàng miếng chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, cả hai chiều cùng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI là thương hiệu duy nhất trong bảng chưa ghi nhận biến động mới. Giá vàng tại đây vẫn giữ ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra của DOJI hiện thấp hơn nhóm phổ biến 148,5 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có mức điều chỉnh khá mạnh trong phiên chiều nay. Giá mua vào tăng thêm 2 triệu đồng/lượng lên 146,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cũng tăng 2 triệu đồng/lượng lên 148,0 triệu đồng/lượng. Biên độ giữa hai chiều hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng miếng tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, thương hiệu này đang giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra ngang với vùng cao của thị trường.

Bảo Tín Minh Châu chốt giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Chiều bán ra tăng mạnh hơn, thêm 1,5 triệu đồng/lượng lên 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá vàng miếng lên mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, giá vàng chiều nay được chốt ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 27/6/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt tại nhiều thương hiệu. Ngoại trừ DOJI đi ngang, phần lớn doanh nghiệp đã đưa giá bán ra lên vùng 148 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 +2000 +2000 PNJ 145,5 148,5 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 +1300 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1500 +1500 Phú Quý 145,3 148,5 +1500 +1500

1. DOJI - Cập nhật: 27/6/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC HCM 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC ĐN 144.000

- 147.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 27/6/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Hà Nội - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Đà Nẵng - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Miền Tây - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Tây Nguyên - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K

3. AJC - Cập nhật: 27/6/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Miếng SJC Nghệ An 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Miếng SJC Thái Bình 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▲2000K 148.000

▲1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▲2000K 148.000

▲1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▲2000K 148.000

▲1500K NL 99.99 129.000

▲500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

▲500K - Trang sức 99.9 139.900

▲1500K 146.900

▲1500K Trang sức 99.99 140.000

▲1500K 147.000

▲1500K

4. BTMC - Cập nhật: 27/6/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

▲1300K 148.500

▲1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

▲1300K 148.500

▲1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

▲1300K 148.500

▲1500K Bản vị vàng BTMC 144.300

▲1300K 148.500

▲1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲1300K 147.000

▲1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲1300K 146.800

▲1500K

5. SJC - Cập nhật: 27/6/2026 14:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K Vàng SJC 5 chỉ 145.500

▲1500K 148.520

▲1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

▲1500K 148.530

▲1500K

Giá vàng nhẫn chiều nay 27/6/2026 chốt phiên cuối ngày vượt mức 148 tiệu đồng/lượng

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt giá cuối ngày ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, dòng nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá mua vào cuối phiên thứ Bảy ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 148,0 triệu đồng/lượng..

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn cuối ngày hôm nay tại Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Phú Quý, dòng nhẫn tròn trơn 999,9 ghi nhận giá thu mua 145,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Giá vàng trang sức chiều nay 27/6/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động ở mức từ 9.500.000 - 14.500.000 VNĐ/chỉ tùy loại. Vàng trang sức chủ yếu dùng các tuổi vàng như 18K, 24K, hay vàng Ý. Giá mua vào/bán ra sẽ có sự chênh lệch tùy thương hiệu bạn lựa chọn.

Dưới đây là mức giá tham khảo theo từng loại vàng trang sức phổ biến:

Vàng 24K (Trang sức 999.9): Mua vào: ~ 14.000.000 - 14.300.000 VNĐ/chỉ Bán ra: ~ 14.450.000 - 14.600.000 VNĐ/chỉ

Vàng 18K (75%): Mua vào: ~ 9.440.000 - 9.550.000 VNĐ/chỉ Bán ra: ~ 9.900.000 - 10.000.000 VNĐ/chỉ



Lưu ý khi mua:

Giá mua/bán có thể thay đổi trong ngày.

Giá thành một món trang sức cụ thể sẽ bao gồm: Trọng lượng vàng × Đơn giá cộng thêm tiền công chế tác , đá đính kèm và kiểu dáng thiết kế của sản phẩm.

cộng thêm , đá đính kèm và kiểu dáng thiết kế của sản phẩm. Bạn nên cập nhật và so sánh báo giá trực tiếp tại các cửa hàng lớn

Giá vàng thế giới chiều nay chốt phiên nằm sát mốc 4.100 USD/ounce

Tính đến 14h30 ngày 27/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.088,6 USD/ounce. Ghi nhận tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.454 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay chốt phiên nằm sát mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Sáu khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất trong tháng 9 hạ nhẹ sau dữ liệu lạm phát.

Đến 1h35 chiều theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Đồng USD giảm từ vùng cao gần đây sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Chỉ số này tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện đặt cược khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức 64% trước đó. Việc kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Dù tăng trong phiên cuối tuần, vàng vẫn chịu áp lực giảm trong cả tuần. Trước đó, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng và tính chung cả tuần vẫn giảm 2,1%.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu và các tài sản sinh lãi tăng lên, sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm.

Tại thị trường vật chất, vàng tại Ấn Độ bắt đầu được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi nhờ giá giảm kích thích lực mua. Tại Trung Quốc, nhu cầu vẫn khá yếu.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy vậy, cả ba kim loại này vẫn hướng tới một tuần giảm giá.