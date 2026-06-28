Thương mại - Dịch vụ Giá vàng 9999 hôm nay chiều 28/6/2026: Chốt bảng giá vàng 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMC, DOJI ngày cuối tuần Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 ghi nhận giá vàng miếng còn dưới mốc 22/6, vàng nhẫn vượt 148 triệu, thế giới tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 nhiều thương hiệu vẫn thấp hơn đầu tuần trước

Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 cho thấy vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn chưa trở lại mặt bằng của ngày 22/6. Dù giá bán ra phổ biến đang ở vùng 148,5 triệu đồng/lượng, chiều mua vào tại phần lớn doanh nghiệp vẫn thấp hơn so với đầu tuần trước.

biểu đồ giá vàng hôm nay 25/6/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng chiều 28/6 được chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 22/6, thời điểm SJC giao dịch ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

DOJI có mức giảm rõ hơn nếu so với đầu tuần trước. Giá vàng miếng tại thương hiệu này hiện đứng ở 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi ngày 22/6, DOJI chốt giá tại 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả chiều mua vào và bán ra đều đã giảm 1,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chiều nay đưa giá vàng miếng về mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mốc 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, chiều mua vào tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra chỉ thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, biến động so với đầu tuần trước không quá lớn. Giá vàng miếng chiều 28/6 được chốt ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, chiều mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra giữ nguyên.

PNJ cũng đang giao dịch dưới nhẹ so với mốc ngày 22/6. Giá vàng miếng tại đây hiện ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trước đó, PNJ chốt tại 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa cả hai chiều hiện cùng thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải có diễn biến tương tự PNJ khi mức điều chỉnh chỉ 100.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với ngày 22/6. Giá vàng miếng hôm nay tại thương hiệu này đạt 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của đầu tuần trước.

Riêng Mi Hồng gần như đứng yên so với ngày 22/6. Giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này chiều 28/6 vẫn chốt ở 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức đã được ghi nhận vào đầu tuần trước, nên cả hai chiều chưa có thay đổi.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 vẫn chưa lấy lại hoàn toàn mặt bằng của ngày 22/6 tại nhiều thương hiệu. DOJI là nơi giảm mạnh nhất với mức lùi 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi Mi Hồng giữ nguyên giá mua vào và bán ra so với đầu tuần trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 +1500 +1500 Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 28/6/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K AVPL/SJC HCM 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K AVPL/SJC ĐN 145.500

▲1500K 148.500

▲1500K

2. PNJ - Cập nhật: 28/6/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 28/6/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 28/6/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

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5. SJC - Cập nhật: 28/6/2026 14:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng nhẫn chốt cuối tuần vượt mốc 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 ghi nhận vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn chốt phiên cuối tuần trên vùng 148 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mặt bằng cao nhất hiện xuất hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, cùng đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt phiên cuối tuần ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao trên thị trường vàng nhẫn chiều nay, chỉ thấp hơn nhẹ so với nhóm đang ở vùng 148,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận dòng nhẫn tròn ép vỉ ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào. Chiều bán ra được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng. Với mức này, Bảo Tín Mạnh Hải đang thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được khảo sát.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, đồng thời tạo khoảng cách mua - bán ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 cuối tuần được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải và cao hơn mức bán ra của SJC, Bảo Tín Minh Châu cũng như Phú Quý.

Phú Quý chốt giá dòng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào. Ở chiều bán ra, sản phẩm này đạt 148,0 triệu đồng/lượng. So với nhóm đang bán ra 148,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn Phú Quý thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

Nhìn chung, Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 cho thấy vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng cao khi phần lớn thương hiệu bán ra từ 148,0 triệu đồng/lượng trở lên. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI dẫn đầu với mức 148,5 triệu đồng/lượng, theo sau là SJC ở 148,4 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức cuối tuần 28/6/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động tùy thuộc vào thương hiệu và tuổi vàng, trong đó vàng 18K (75%) phổ biến ở mức 9.863.000 - 10.853.000/chỉ, và vàng 24K (9999) dao động từ 14.000.000 - 14.500.000/chỉ (tùy phí gia công của từng món).

Giá mua vào/bán ra cụ thể cho từng loại vàng (đơn vị: VNĐ/chỉ) được cập nhật tham khảo từ các hệ thống lớn như sau:

Loại Vàng Hàm lượng Thương hiệu Giá Mua Vào Giá Bán Ra Vàng 999.9 / 999 24K PNJ 14.070.000 - 14.300.000 14.470.000 - 14.600.000 Vàng 999.9 24K SJC 14.210.000 14.560.000 Vàng 750 18K PNJ 9.863.000 10.853.000 Vàng 750 18K Ngọc Thẩm Jewelry 9.444.000 9.994.000 Vàng 585 14K PNJ 7.475.000 8.465.000 Vàng 416 10K PNJ 5.030.000 6.020.000

Lưu ý: Giá vàng trang sức sẽ cộng thêm tiền công chế tác và đá đính kèm (nếu có) tùy thuộc vào từng thiết kế cụ thể.

Giá vàng thế giới tăng mạnh cuối tuần, SJC cao hơn quốc tế hơn 18 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay chiều 28/6/2026 ghi nhận thị trường thế giới chốt phiên cuối tuần ở mức 4.088,6 USD/ounce, tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng quốc tế hiện thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 14h00 ngày 28/6/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.088,6 USD/ounce. Với tỷ giá Vietcombank ở mức 26.454 VND/USD, kim loại quý thế giới quy đổi đạt khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày đang ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, vàng SJC vẫn cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục cho thấy mặt bằng vàng miếng trong nước duy trì mức chênh lớn so với thị trường thế giới.

Đà tăng của vàng thế giới xuất hiện trong phiên thứ Sáu khi đồng USD suy yếu sau dữ liệu lạm phát của Mỹ. Đến 1h35 chiều theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Áp lực lên đồng bạc xanh đến sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Chỉ số này tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng với dự báo của giới phân tích, qua đó khiến kỳ vọng về lộ trình lãi suất có phần dịu lại.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường đang đặt cược khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức 64% trước đó. Khi kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt, vàng có thêm lực đỡ để phục hồi trong phiên cuối tuần.

Dù vậy, nhịp hồi này chưa đủ giúp vàng thoát khỏi áp lực giảm tính theo tuần. Trước phiên tăng cuối tuần, giá vàng giao ngay từng rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng. Tính chung cả tuần, kim loại quý vẫn giảm 2,1%.

Lãi suất cao thường là yếu tố bất lợi với vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu và các tài sản sinh lãi hấp dẫn hơn, dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn với vàng.

Tại thị trường vật chất, vàng ở Ấn Độ bắt đầu được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi, khi giá giảm sâu kích thích lực mua trở lại. Ở Trung Quốc, nhu cầu vẫn khá yếu, cho thấy sức mua tại các thị trường lớn chưa hoàn toàn đồng đều.

Nhóm kim loại quý khác cũng phục hồi trong phiên cuối tuần. Bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy nhiên, cả ba kim loại này vẫn hướng tới một tuần giảm giá.